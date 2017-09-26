"РУСАЛ" объявил о начале приема заявок на конкурс "Помогать просто"

ОК "РУСАЛ", один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявил о начале приема заявок на конкурс волонтерских проектов «Помогать просто». Лучшие инициативы получат гранты до 50 тыс. рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, к участию приглашаются социально ориентированные некоммерческие организации, муниципальные учреждения, учебные заведения, а также команды инициативных горожан и корпоративных волонтеров. Прием заявок продлится до 6 ноября на специальной электронной платформе.

Как уточняют организаторы конкурса, проекты должны раскрывать инновационные подходы в волонтерской деятельности в таких направлениях, как поддержка социально незащищенных граждан, шефское сопровождение социальных учреждений, оказание помощи pro-bono, а также проведение коммуникационных и обучающих мероприятий для волонтеров.

«В первом этапе конкурса в 2017 году мы поддержали 67 волонтерских проектов, при этом больше половины из них были разработаны не организациями, а командами инициативных горожан и корпоративных волонтеров. В своих заявках активисты предлагали доступные, а главное – действенные инструменты помощи людям: обучение воспитанников детских домов полезным в быту навыкам, оказание адресной помощи ветеранам, проведение творческих мастер-классов и спектаклей для детей, находящихся в стационарах, и многое другое. Такие результаты в очередной раз доказывают, что помогать действительно просто и у каждого из нас есть возможность изменить свой город к лучшему и сделать людей немного счастливее», – отметила заместитель генерального директора "РУСАЛа" Вера Курочкина.