|Общество
|27.09.2017 11:22(Обновлено: 27.09.2017 13:22)
"РУСАЛ" объявил о начале приема заявок на конкурс "Помогать просто"
ОК "РУСАЛ", один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявил о начале приема заявок на конкурс волонтерских проектов «Помогать просто». Лучшие инициативы получат гранты до 50 тыс. рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, к участию приглашаются социально ориентированные некоммерческие организации, муниципальные учреждения, учебные заведения, а также команды инициативных горожан и корпоративных волонтеров. Прием заявок продлится до 6 ноября на специальной электронной платформе.
Как уточняют организаторы конкурса, проекты должны раскрывать инновационные подходы в волонтерской деятельности в таких направлениях, как поддержка социально незащищенных граждан, шефское сопровождение социальных учреждений, оказание помощи pro-bono, а также проведение коммуникационных и обучающих мероприятий для волонтеров.
«В первом этапе конкурса в 2017 году мы поддержали 67 волонтерских проектов, при этом больше половины из них были разработаны не организациями, а командами инициативных горожан и корпоративных волонтеров. В своих заявках активисты предлагали доступные, а главное – действенные инструменты помощи людям: обучение воспитанников детских домов полезным в быту навыкам, оказание адресной помощи ветеранам, проведение творческих мастер-классов и спектаклей для детей, находящихся в стационарах, и многое другое. Такие результаты в очередной раз доказывают, что помогать действительно просто и у каждого из нас есть возможность изменить свой город к лучшему и сделать людей немного счастливее», – отметила заместитель генерального директора "РУСАЛа" Вера Курочкина.
Администрирование и организационное сопровождение программы осуществляет Центр социальных программ (ЦСП) "РУСАЛа". Дополнительную информацию о конкурсе можно получить на сайте .
Региональный представитель ЦСП в Волгограде: Ольга Кагарманова. Тел.89889795020; E-Mail:[email protected]
Почетный гражданин Волгограда Борис Усик: "Желание перезахоронить румынских фашистов с почестями - это наглость !"
Программа «Взгляд с Высоты»: Жителям Волгограда будет «труба», если не поменяют трубы
На стадионе "Пищевик" в Волгограде районная команда проигрывает футбольный газон школе ЦСКА
На следующей неделе в Волгоград прибывает официальная делегация из Румынии. Цель...
Успеют ли коммунальщики подготовить город к зиме в установленные сроки и с надлежащим качеством? Почему в каждом...
Дирекция стадиона "Пищевик" фактически вытеснила с газона футбольную команду "Спартак" молодежного подросткового центра Ворошиловского района, в...
|Экономика
|27.09.2017 14:04
В августе 2017 года средний размер месячной пенсии в Волгоградской области составил 12163,9 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 33,6 рубля (на 0,3%). Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат. Увеличение произошло за счет корректировки с 1 августа размера страховой пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности. Наибольшая величина средней назначенной пенсии в августе 2017 года зафиксирована в Волгограде – 13011 рублей, в Волжском – 12809,8 рубля, в Котовском районе – 12281,4 рубля. Наименьшая величина сложилась в Палласовском районе – 10208,9 рубля.
Прочитана: 68 раз
|Общество
|27.09.2017 13:58
Факт приготовления паровых коктейлей в антикафе, где не оказывались услуги общественного питания, зафиксирован сотрудниками управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в ходе проверки заведения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство, поводом для проверки послужили жалобы граждан на «ароматы», которые доносились из заведения, расположенного по ул. Ткачева, 3. Как выяснилось, помещение, расположенное в жилом здании, не было оборудовано приточной вентиляцией, а шахта вытяжной вентиляции не имела выступа над коньком крыши. Кроме того, индивидуальный предприниматель Д.Подлесных не имел проектной документации на приточно-вытяжную вентиляцию. Решением Центрального суда Волгограда деятельность антикафе приостановлена на 60 суток.
Прочитана: 166 раз
|Общество
|27.09.2017 12:55
Волгоградские судебные приставы помогли коллегам из Ярославской области исполнить решение суда и взыскать более 92 миллионов рублей. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе УФССП России по региону, в Красноармейский районный отдел поступило поручение от судебных приставов Ярославской области о наложении ареста на судно "Волгонефть-39", которое стоит на рейде р. Волги в Красноармейском районе Волгограда. Поручение было исполнено. Реакции от собственника корабля не пришлось долго ждать, на следующий день судебному приставу поступили платежные документы на оплату задолженности в полном объеме.
Прочитана: 672 раз
|Общество
|27.09.2017 11:31
Порыв участка рядом с отремонтированной трассой в Дзержинском районе Волгограда помешал запустить горячую воду в установленный срок – 27 сентября. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании «Концессии теплоснабжения», основные строительно-монтажные работы по реконструкции теплотрасс были завершены в выходные. После чего 25 сентября был организован пуск теплоносителя с целью возобновления подачи горячего водоснабжения в дома потребителей. Однако 26 сентября произошел порыв в двух метрах от реконструированной теплотрассы - на старом участке трубопровода диаметром 500 мм по ул. Симонова. В процессе обследования поврежденного участка было определено, что устранить дефект локально (с помощью латочного ремонта) не представляется возможным, так как...
Прочитана: 2006 раз
|Расследования
|27.09.2017 11:23
Волгоградская транспортная прокуратура признала законным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении владельца катера, осуществлявшего перевозку людей на остров Сарпинский. Как сообщили ИА "Высота 102" в надзорном ведомстве, 41-летний житель Волгограда обвиняется по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). По версии следствия, в нарушение требований федерального закона, в июле текущего года на маломерном судне "Silver Fox 485" он осуществил на возмездной основе перевозку пассажиров с превышением норм пассажировместимости. Перевозка осуществлялась от острова Сарпинский на берег реки Волга в районе пристани "Руднева", расположенной в Кировском районе Волгограда. Согласно заключению эксперта данные условия...
Прочитана: 4132 раз
|Астрахань
|27.09.2017 11:22
Более тысячи астраханцев посетили всенощное бдение, которое совершил Патриарх всея Руси Кирилл в храме Казанской иконы Божией Матери в канун православного праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. В богослужении принял участие губернатор Астраханской области Александр Жилкин, сообщает ИА «Астрахань 24». Святейший Владыка совершил таинство миропомазания – каждый верующий, присутствовавший в храме, смог получить благословение Патриарха. По завершении богослужения он обратился к прихожанам, отметив, что воздвижение посередине храма древа крестного – это символическое отображение победы Господа над силами зла на Голгофе. Святейший Владыка сказал, что рад совершить чин воздвижения в...
Прочитана: 327 раз
|Экономика
|27.09.2017 10:53
Свыше 11 миллионов рублей по решению суда должен выплатить ОАО "Курганский машиностроительный завод" за аренду федерального производственного корпуса в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе Двенадцатого арбитражного апелляционного суда (г. Саратов), решение арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с завода задолженности и пени по договору аренды имущества в пользу ТУ Росимущества в Волгоградской области оставлено в силе. Согласно материалам дела, спорное здание является федеральной собственностью. В 2014 предприятие арендовало у территориального управления Росимущества в Волгоградской области отдельно стоящий производственный цех, в котором находилось 107 единиц оборудования, по адресу: Волгоград, ул. Арсеньева, 2, сроком на 5 лет. Задолженность...
Прочитана: 1798 раз
|Политика
|27.09.2017 10:19
Только что Волгоградская городская дума проголосовала за уменьшение количества думцев со следующего созыва с 48 до 36 человек. Об этом сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Сокращение численности депутатов, как считают нардепы, позволит уменьшить расходы бюджета на содержание представительного органа. Для прохождения этого документа требовалось 32 голоса - ровно столько депутатов, присутствующих в зале, поддержали проект решения. Только двое нардепов проголосовали против. Представитель фракции КПРФ Андрей Поплавский озвучил «хитрую» позицию коммунистов. По его словам, фракция - против сокращения количества депутатов, но при этом поддерживает политику сокращения бюджетных расходов. Депутат от...
Прочитана: 4848 раз
|Общество
|27.09.2017 10:06
Чтобы не ударить в грязь лицом перед гостями Волгограда на праздновании 75-летия Сталинградской битвы городские чиновники и депутаты срочно отправляются на субботники. Как сообщает ИА «Высота 102», за октябрь сотрудники муниципальных учреждений, муниципальные служащие и «слуги народа» должны привести памятники Великой Отечественной войны в «божеский вид». Такое решение было овзучено на прошедшем в городской думе совещании с участием представителей мэрии и депутатского корпуса под председательством руководителя думской фракции «Единой России» Алексея Волоцкова. Почему о приведении в порядок монументов представители власти вспомнили только в конце сентября — непонятно. Об этом на встрече не говорили. Администрации районов в ближайшие дни должны подготовить...
Прочитана: 1656 раз
|Происшествия
|27.09.2017 09:22
Крупную партию наркотиков изъяли полицейские у наркоторговцев из Центрального района Волгограда, сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД. За сбыт дурманящего вещества правоохранители задержали безработную 26-летнюю волгоградку и ее 29-летнего сожителя. Молодая пара расфасовывала синтетический наркотик, содержащий мефедрон, и продавала его через сеть тайников-закладок. Преступников задержали одновременно, когда они делали закладки в разных районах. Женщина прятала смертоносный товар на улице Советской в центре города, а мужчина делал закладку на улице Бажова в Краснооктябрьском районе. При себе у них были сигаретные пачки, в которых находились 60 свертков с наркотиком. Еще столько же было обнаружено при обыске в их съемной квартире....
Прочитана: 1439 раз
|Культура
|27.09.2017 08:59
Более 40 миллионов рублей выделено из бюджета Волгоградской области на реставрацию двух зданий краеведческого музея. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, речь идет о здании «Земской управы», расположенного по адресу Волгоград, проспект Ленина, 5а и здания «Волжско-Камский банк» по адресу пр. Ленина, 7. Все они являются объектами культурного наследия регионального значения. Поэтому грандиозному ремонту должны предшествовать инженерные изыскания – каким образом предстоящие работы могут повлиять на сохранность объектов культурного наследия. Всего же реконструкция будет включать в себя несколько этапов: так, внутри здания будут заменены полы, также обустроена гидроизоляция подвалов. Планируется отреставрировать балконы, фасад, отремонтировать...
Прочитана: 1649 раз
|Газетный киоск
|27.09.2017 08:53
МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Полицейские задержали куратора "группы смерти" по подозрению в ведении переписки с несовершеннолетней жительницей Тульской области, сообщила в четверг официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "Сотрудники Управления "К" МВД России совместно с коллегами отдела "К" УМВД России по Тульской области и отдела "К" ГУ МВД России по Волгоградской области задержали куратора группы одной из социальных сетей, подозреваемого в склонении несовершеннолетних к совершению самоубийств", - сказала Волк.
Прочитана: 2105 раз
|Происшествия
|27.09.2017 08:29
В рабочем поселке Новониколаевский Волгоградской области в результате пожара погибли два человека. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, летняя кухня на ул. Первомайская загорелась в начале девятого вечера накануне. Пожар потушили буквально через двадцать минут. Но два человека погибли – это 63-летний и 54-летний мужчины. В СУ СКР по региону сообщили, что по факту гибели двух человек в результате пожара проводится проверка. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении. Известно, что погибшие мужчины проживали вдвоем в уничтоженной огнем постройке, при этом регулярно злоупотребляли спиртными напитками. Вероятнее всего, их жилище воспламенилось...
Прочитана: 849 раз
|Экология
|26.09.2017 21:10
Группа Компаний "Чистый город" на заседании инвестиционного Совета города Волгодонск представила этапы реализации концессионного соглашения по возведению полигона ТКО и сортировочного комплекса. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Группе Компаний, современные объекты сферы обращения с отходами будут построены в Волгодонске к концу 2018 года. Соответствующее концессионное соглашение заключено в августе этого года между администрацией города Волгодонска и компанией "ЭкоЦентр" в лице ГК "Чистый город". Проект предусматривает возведение полигона захоронения отходов производства и потребления, сортировочный комплекс и перерабатывающие мощности. Группа Компаний внесла существенные предложения по его корректировке. Так, проектная мощность полигона захоронения отходов производства и потребления увеличилась практически в 6...
Прочитана: 4579 раз
|Аналитика
|26.09.2017 20:05
«Высота 102 ТВ»: На глазах у чиновников финкомитета Волгоградской области вкладчиков кооператива «обули» на миллионы рублей
Смотрите сегодня в программе: Супруги, погубившие четырехлетнего приемного сына и похитившие чужого ребенка в соседней области, отправились в тюрьму. Вкладчики «лопнувшего» Волгоградского фонда сбережений через суд пытаются вернуть свои деньги. Волгоградский областной суд ужесточил наказание за взятку бывшему руководителю филиала "Главного бюро медико-социальной экспертизы по Волгоградской области". На стадионе "Волгорад Арена" завершено строительство пешеходной эстакады, теперь с высоты птичьего полета стадион напоминает звезду ордена «Великой Отечественной войны». Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и...
Прочитана: 18569 раз
27 сентября 14:04
27 сентября 13:58
27 сентября 12:55
27 сентября 11:22
27 сентября 10:53
27 сентября 08:59
27 сентября 08:53
27 сентября 08:29
26 сентября 21:10
26 сентября 20:05
26 сентября 18:12
26 сентября 18:05
26 сентября 17:21
26 сентября 16:27
Общество
27 сентября 13:58
27 сентября 12:55
27 сентября 11:22
"РУСАЛ" объявил о начале приема заявок на конкурс "Помогать просто"
26 сентября 18:12
26 сентября 16:45
26 сентября 15:00
26 сентября 10:47
25 сентября 20:31
25 сентября 16:52
25 сентября 16:04
25 сентября 09:48
25 сентября 05:01
24 сентября 05:29
23 сентября 10:39
22 сентября 15:39
22 сентября 12:23
22 сентября 09:00
21 сентября 20:22
|Все RSS сайта
|АРХИВ новостей Волгограда
ФИНГРАМОТНОСТЬ
Осторожно: кредитное мошенничество!
ЗДОРОВЬЕ
Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям
Поиск
День 27 Сентября, Ср
Волгоград
Пасмурно, температура 10..12 С, давление 760..762 мм рт.ст., ветер Северный, 7 м/с
Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
27 Сентября, Ср
|1 $
|57.5186 руб.
|1 €
|68.0215 руб.
|1 GBP
|77.5581 руб.
|1 CHF
|59.2975 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
Обсуждают в форуме
Самые читаемые новости
Просмотров: 21492
Просмотров: 19152
Просмотров: 18827
«Высота 102 ТВ»: На глазах у чиновников финкомитета Волгоградской области вкладчиков кооператива «обули» на миллионы рублей3
Просмотров: 18176
Просмотров: 13836
В Волгоградской области огласили приговор супругам за смерть приемного сына и похищение мальчика в Ростовской области4
Просмотров: 11956
Просмотров: 9071
Просмотров: 5962
Просмотров: 5911
Рекомендуемые к прочтению новости
Почетный гражданин Волгограда Борис Усик: "Желание перезахоронить румынских фашистов с почестями - это наглость !"
Рекомендации: +156 / 12-
Рекомендации: +96 / 6-
В Волгограде владельцы «заказных» пассажирских перевозок могут зарабатывать около 100 миллионов рублей в месяц
Рекомендации: +80 / 13-
Подозреваемый в убийстве пропавшей неделю назад в Волгоградской области девочки признался в совершении преступления (ФОТО И ВИДЕО)58
Рекомендации: +73 / 15-
Рекомендации: +70 / 2-
Рекомендации: +70 / 11-
Рекомендации: +59 / 4-
Рекомендации: +58 / 8-
Пропавшая неделю назад в Волгоградской области Соня Четвертнова подверглась насилию (ФОТО С МЕСТА СОБЫТИЯ)29
Рекомендации: +58 / 8-