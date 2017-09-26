







Только что Волгоградская городская дума проголосовала за уменьшение количества думцев со следующего созыва с 48 до 36 человек. Об этом сообщает корреспондент ИА "Высота 102".

Сокращение численности депутатов, как считают нардепы, позволит уменьшить расходы бюджета на содержание представительного органа. Для прохождения этого документа требовалось 32 голоса - ровно столько депутатов, присутствующих в зале, поддержали проект решения. Только двое нардепов проголосовали против. Представитель фракции КПРФ Эдуард Поплавский озвучил «хитрую» позицию коммунистов. По его словам, фракция против сокращения количества депутатов, но поддерживает политику сокращения бюджетных расходов. Депутат от ЛДПР Олег Милюков также высказался не в пользу оптимизации числа думцев, и предложил альтернативный вариант сокращения расходов - лишить всех депутатов и их помощников зарплаты. Фракция "Единой России" консолидировано поправки в Устав города поддержала. Лидер думского объединения единороссов Алексей Волоцков заявил, что представительное собрание теперь станет мобильнее и даже эффективнее.

Сократить депутатский корпус более чем на четверть не позволяет федеральный закон №131 о местном самоуправлении. Документом регламентировано количество депутатов представительных органов. Так, в городе с населением свыше 500 тысяч человек не может быть менее 35 «слуг народа».

Еще одно нововведение касается сокращения со следующего созыва думы числа депутатов, работающих на постоянной основе, - с пяти до трех человек. Напомним, 4 сентября этого года проект изменений в Устав города одобрили участники публичных слушаний.