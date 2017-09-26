ВТБ и Всемирный фонд дикой природы продолжают сотрудничество по сохранению редких кошачьих

Банк ВТБ и Всемирный фонд дикой природы (WWF) продолжают совместный проект по сохранению популяции крупных кошачьих в регионах России. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, в рамках его реализации ВТБ перечислил фонду второй транш финансовой поддержки в размере 1 млн долларов США. Средства пойдут на восстановление популяции переднеазиатского леопарда и сохранение амурского тигра, дальневосточного леопарда, снежного барса.

За первый год совместной работы банка и фонда достигнуты значительные результаты. Было закуплено оборудование для проведения антибраконьерских мероприятий и мониторинга за животными. В частности, для технической поддержки Департамента охотничьего надзора Приморского края закуплены внедорожники Мицубиси L-200, для заповедников «Убсунурская котловина» (Тува), Катунский, Алтайский, Кавказский, Дагестанский, Северо-Осетинский, национальных парков Сайлюгемский и Тункинский, природного парка «Тыва» были куплены снегоходы, автомобили, лодки, бинокли, GPS-навигаторы, фотоловушки, спутниковые телефоны, радиостанции и многое другое. Также были разработаны программы слежения за снежным барсом и переднеазиатским леопардом и обеспечено наблюдение за тремя переднеазиатскими леопардами, выпущенными в дикую природу в 2016 году.

Благодаря финансовой поддержке банка ВТБ в следующем году будут расширены территории заповедников Дагестанский и «Убсунурская котловина», оснащены группы по борьбе с браконьерством, закуплены радиоошейники и организован мониторинг за выпущенными в дикую природу переднеазиатскими леопардами. В республиках Алтай, Тыва и Бурятия будет проведен учет снежного барса и организована информационно-просветительская работа среди туристов и альпинистов.

«Миссия группы ВТБ заключается, в том числе, в улучшении качества жизни общества в целом, и немалую роль здесь играет здоровая среда, экология. Я рад, что мы можем на практике оказать помощь в таком важном и нужном деле, как спасение и преумножение редких видов кошачьих в России. ВТБ намерен и дальше активно участвовать в экологических инициативах по сохранению уникальной природы нашей страны», - отметил первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Василий Титов.

«Средства, выделенные ВТБ, были направлены на сохранение редких видов кошачьих - тигра, леопарда, снежного барса, а также получение новых ценных данных об их популяциях, оказание технической поддержки особо охраняемым природным территориям, на которых обитают животные, и оснащение антибраконьерских бригад. Сотрудничество WWF и ВТБ - яркий пример того, как российский бизнес может помогать сохранять природу нашей страны. Символично, что первый год реализации такого масштабного проекта совпал с Годом экологии и 100-летним юбилеем заповедной системы России», - прокомментировала директор природоохранных программ WWF России Виктория Элиас.



