|Происшествия
|27.09.2017 08:29
В Волгоградской области в летней кухне сгорели два человека
В рабочем поселке Новониколаевский Волгоградской области в результате пожара погибли два человека. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, летняя кухня на ул. Первомайская загорелась в начале девятого вечера накануне. Пожар потушили буквально через двадцать минут. Но два человека погибли – это 63-летний и 54-летний мужчины. Причина пожара устанавливается.
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|Экономика
|27.09.2017 10:53
Свыше 11 миллионов рублей по решению суда должен выплатить ОАО "Курганский машиностроительный завод" за аренду федерального производственного корпуса в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе Двенадцатого арбитражного апелляционного суда (г. Саратов), решение арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с завода задолженности и пени по договору аренды имущества в пользу ТУ Росимущества в Волгоградской области оставлено в силе. Согласно материалам дела, спорное здание является федеральной собственностью. В 2014 предприятие арендовало у территориального управления Росимущества в Волгоградской области отдельно стоящий производственный цех, в котором находилось 107 единиц оборудования, по адресу: Волгоград, ул. Арсеньева, 2, сроком на 5 лет. Задолженность...
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|Политика
|27.09.2017 10:19
Только что Волгоградская городская дума проголосовала за уменьшение количества думцев со следующего созыва с 48 до 36 человек. Об этом сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Сокращение численности депутатов, как считают нардепы, позволит уменьшить расходы бюджета на содержание представительного органа. Для прохождения этого документа требовалось 32 голоса - ровно столько депутатов, присутствующих в зале, поддержали проект решения. Только двое нардепов проголосовали против. Представитель фракции КПРФ Эдуард Поплавский озвучил «хитрую» позицию коммунистов. По его словам, фракция против сокращения количества депутатов, но поддерживает политику сокращения бюджетных расходов. Депутат от ЛДПР Олег Милюков также высказался не в пользу оптимизации числа думцев,...
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|Общество
|27.09.2017 10:06
Чтобы не ударить в грязь лицом перед гостями Волгограда на праздновании 75-летия Сталинградской битвы городские чиновники и депутаты срочно отправляются на субботники. Как сообщает ИА «Высота 102», за октябрь сотрудники муниципальных учреждений, муниципальные служащие и «слуги народа» должны привести памятники Великой Отечественной войны в «божеский вид». Такое решение было овзучено на прошедшем в городской думе совещании с участием представителей мэрии и депутатского корпуса под председательством руководителя думской фракции «Единой России» Алексея Волоцкова. Почему о приведении в порядок монументов представители власти вспомнили только в конце сентября — непонятно. Об этом на встрече не говорили. Администрации районов в ближайшие дни должны подготовить...
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|Происшествия
|27.09.2017 09:22
Крупную партию наркотиков изъяли полицейские у наркоторговцев из Центрального района Волгограда, сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД. За сбыт дурманящего вещества правоохранители задержали безработную 26-летнюю волгоградку и ее 29-летнего сожителя. Молодая пара расфасовывала синтетический наркотик, содержащий мефедрон, и продавала его через сеть тайников-закладок. Преступников задержали одновременно, когда они делали закладки в разных районах. Женщина прятала смертоносный товар на улице Советской в центре города, а мужчина делал закладку на улице Бажова в Краснооктябрьском районе. При себе у них были сигаретные пачки, в которых находились 60 свертков с наркотиком. Еще столько же было обнаружено при обыске в их съемной квартире....
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|Культура
|27.09.2017 08:59
Более 40 миллионов рублей выделено из бюджета Волгоградской области на реставрацию двух зданий краеведческого музея. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, речь идет о здании «Земской управы», расположенного по адресу Волгоград, проспект Ленина, 5а и здания «Волжско-Камский банк» по адресу пр. Ленина, 7. Все они являются объектами культурного наследия регионального значения. Поэтому грандиозному ремонту должны предшествовать инженерные изыскания – каким образом предстоящие работы могут повлиять на сохранность объектов культурного наследия. Всего же реконструкция будет включать в себя несколько этапов: так, внутри здания будут заменены полы, также обустроена гидроизоляция подвалов. Планируется отреставрировать балконы, фасад, отремонтировать...
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|Газетный киоск
|27.09.2017 08:53
МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Полицейские задержали куратора "группы смерти" по подозрению в ведении переписки с несовершеннолетней жительницей Тульской области, сообщила в четверг официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "Сотрудники Управления "К" МВД России совместно с коллегами отдела "К" УМВД России по Тульской области и отдела "К" ГУ МВД России по Волгоградской области задержали куратора группы одной из социальных сетей, подозреваемого в склонении несовершеннолетних к совершению самоубийств", - сказала Волк.
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|Экология
|26.09.2017 21:10
Группа Компаний "Чистый город" на заседании инвестиционного Совета города Волгодонск представила этапы реализации концессионного соглашения по возведению полигона ТКО и сортировочного комплекса. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Группе Компаний, современные объекты сферы обращения с отходами будут построены в Волгодонске к концу 2018 года. Соответствующее концессионное соглашение заключено в августе этого года между администрацией города Волгодонска и компанией "ЭкоЦентр" в лице ГК "Чистый город". Проект предусматривает возведение полигона захоронения отходов производства и потребления, сортировочный комплекс и перерабатывающие мощности. Группа Компаний внесла существенные предложения по его корректировке. Так, проектная мощность полигона захоронения отходов производства и потребления увеличилась практически в 6...
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|Аналитика
|26.09.2017 20:05
«Высота 102 ТВ»: На глазах у чиновников финкомитета Волгоградской области вкладчиков кооператива «обули» на миллионы рублей
Смотрите сегодня в программе: Супруги, погубившие четырехлетнего приемного сына и похитившие чужого ребенка в соседней области, отправились в тюрьму. Вкладчики «лопнувшего» Волгоградского фонда сбережений через суд пытаются вернуть свои деньги. Волгоградский областной суд ужесточил наказание за взятку бывшему руководителю филиала "Главного бюро медико-социальной экспертизы по Волгоградской области". На стадионе "Волгорад Арена" завершено строительство пешеходной эстакады, теперь с высоты птичьего полета стадион напоминает звезду ордена «Великой Отечественной войны». Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и...
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|Общество
|26.09.2017 18:12
Девять миллионов рублей – такова цена операции, а значит, и жизни 39-летней Юлии Землянской, которая борется с раком. Увы, ни в Волгограде, ни в России врачи не могут ничего сделать для мамы двоих дочек, но ни родные, ни друзья Юлии с этим не могут смириться. Операция, которая спасет жизнь женщины, возможна только в Израиле, где готовы принять волгоградку. Несмотря на баснословную для семьи сумму, близкие люди, которые сейчас в срочном порядке продают все, что можно продать, надеются на помощь добрых, неравнодушных людей. Может быть, у нас все получится? Номер телефона 89616780800 Номер карты 4817760024672523 Карта оформлена на...
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|Экономика
|26.09.2017 18:05
Экспорт продукции волгоградских промышленных предприятий по итогам первого полугодия 2017 года увеличился на 17,2% и составил 694,3 миллиона долларов, а внешнеторговый оборот Волгоградской области — почти на 15% и достиг отметки более чем миллиард рублей. Об этом ИА «Высота 102» сообщает со ссылкой на пресс-службу областной администрации. Как сообщили в областном комитете промышленности и торговли, АО «Каустик» — основное предприятие группы компаний «НИКОХИМ» — в первом полугодии 2017 года увеличило объем экспорта твердой каустической соды на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост экспорта синтетической...
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|Происшествия
|26.09.2017 17:21
Сегодня в результате взрыва газосварочного аппарата в Дзержинском районе пострадал 50-летний мужчина. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах региона, ЧП произошло во дворе дома на улице Московская. Пострадавший газосварщик доставлен в больничный комплекс с ожогами. По предварительной информации, причиной взрыва послужило нарушение правил эксплуатации газосварочного аппарата.
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|Борьба с коррупцией
|26.09.2017 16:27
К 7 годам колонии общего режима и штрафу в 27 миллионов рублей приговорена экс-руководитель филиала-бюро №3 "Главного бюро медико-социальной экспертизы по Волгоградской области" Наталья Карпенко. Как сообщает ИА "Высота 102", такое решение сегодня принял Волгоградский областной суд, рассмотрев апелляционное представление прокуратуры на приговор Карпенко, вынесенный Тракторозаводским районным судом Волгограда в июле этого года. Тогда, напомним, Капренко по некоторым эпизодам дела оправдали и приговорили за получение взятки только к выплате штрафа в сумме 10 млн рублей. Ее супруг Игорь Жуков за три эпизода мошенничества и посредничество во взяточничестве получил 7 лет колонии общего режима и штраф в...
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|Общество
|26.09.2017 16:03
В Волгоградской гордуме назначили дату публичных слушаний по вопросу внесения изменений в правила землепользования и застройки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на гордуму, объектом публичного обсуждения станут планы властей на изменение территориальной зоны территории, включающей территорию конечной станции скоростного трамвая «ВГТЗ» в Тракторозаводском районе с зоны парков и скверов на зону застройки объектами общественно-делового назначения. Планируется провести эти слушания 27 ноября в 18-00 в зале Дворца культуры Тракторозаводского района.
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|Общество
|26.09.2017 15:00
Минфин России в лице управления федерального казначейства по Волгоградской области в порядке регресса взыскало через суд с пристава-исполнителя почти 55 тысяч рублей. Как сообщили ИА "Высота 102" в Краснооктябрьском райсуде, основанием послужило решение Центрального райсуда Волгограда, признавшего в июне 2015 года незаконными действия пристава-исполнителя по временному ограничению должнику выезда на отдых за пределы России. Отмечается, пристав несвоевременно вынес постановление об отмене запрета, не принял мер по контролю за исполнением постановления. В результате, ущерб гражданину был взыскан за счет средств казны РФ. Иск Минфина России полностью удовлетворен. Решение вступило в законную силу.
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|Экономика
|26.09.2017 14:27
В Волгограде три частные общеобразовательные школы могут получить в безвозмездное пользование муниципальные здания. Как сообщает ИА «Высота 102», документ разработал департамент муниципального имущества мэрии на основании обращения Волгоградской некоммерческой ассоциации частных образовательных организаций. Примечательно, что в настоящее время коммерческие школы пользуются льготой по арендной плате в размере 90%. В случае принятия думой положительного решения по данному проекту, частные школы «Вайда», «Ор Авнер» и «Поколение» будут полностью освобождены от данного вида платежей «на неопределенный срок». В месяц все три организации сегодня платят за аренду муниципальных зданий чуть более 60 тысяч рублей. То есть в год сумма выпадающих для бюджета доходов составит...
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27 сентября 08:29
В Волгоградской области в летней кухне сгорели два человека
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Происшествия
27 сентября 08:29
В Волгоградской области в летней кухне сгорели два человека
26 сентября 17:21
26 сентября 13:07
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