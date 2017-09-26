В Волгограде чиновники и депутаты приберутся у памятников на субботниках

Чтобы не ударить в грязь лицом перед гостями Волгограда на праздновании 75-летия Сталинградской битвы городские чиновники и депутаты срочно отправляются на субботники. Как сообщает ИА «Высота 102», за октябрь сотрудники муниципальных учреждений, муниципальные служащие и «слуги народа» должны привести памятники Великой Отечественной войны в «божеский вид». Такое решение было овзучено на прошедшем в городской думе совещании с участием представителей мэрии и депутатского корпуса под председательством руководителя думской фракции «Единой России» Алексея Волоцкова. Почему о приведении в порядок монументов представители власти вспомнили только в конце сентября — непонятно. Об этом на встрече не говорили.

Администрации районов в ближайшие дни должны подготовить сметы работ по конкретным объектам. Всего в реестре муниципального имущества на сегодняшний день числятся 106 памятников Великой Отечественной войны. Многие из них нуждаются не столько в благоустройстве или косметическом ремонте, сколько в реставрации, о которой, в рамках объявленных субботников речь, конечно же, не идет. Для решения более глобальных задач, как прозвучало на встрече, нужно привлекать благотворителей, а коммерческим организациям настойчиво предлагать брать шефство над объектами культурного наследия.