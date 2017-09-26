«Высота 102 ТВ»: На глазах у чиновников финкомитета Волгоградской области вкладчиков кооператива «обули» на миллионы рублей







Смотрите сегодня в программе: Супруги, погубившие четырехлетнего приемного сына и похитившие чужого ребенка в соседней области, отправились в тюрьму. Вкладчики «лопнувшего» Волгоградского фонда сбережений через суд пытаются вернуть свои деньги. Волгоградский областной суд ужесточил наказание за взятку бывшему руководителю филиала "Главного бюро медико-социальной экспертизы по Волгоградской области". На стадионе "Волгорад Арена" завершено строительство пешеходной эстакады, теперь с высоты птичьего полета стадион напоминает звезду ордена «Великой Отечественной войны».

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.