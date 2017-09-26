В Волгограде из-за взрыва сварочного аппарата пострадал рабочий

Девять миллионов рублей – такова цена операции, а значит, и жизни 39-летней Юлии Землянской, которая борется с раком. Увы, ни в Волгограде, ни в России врачи не могут ничего сделать для мамы двоих дочек, но ни родные, ни друзья Юлии с этим не могут смириться. Операция, которая спасет жизнь женщины, возможна только в Израиле, где готовы принять волгоградку. Несмотря на баснословную для семьи сумму, близкие люди, которые сейчас в срочном порядке продают все, что можно продать, надеются на помощь добрых, неравнодушных людей. Может быть, у нас все получится? Номер телефона 89616780800 Номер карты 4817760024672523 Карта оформлена на...