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Борьба с коррупцией
 26.09.2017 16:27

В Волгограде ужесточили приговор за взятки экс-руководителю бюро медико-социальной экспертизы



К 7 годам колонии общего режима и штрафу в 27 миллионов рублей приговорена экс-руководитель филиала-бюро №3 "Главного бюро медико-социальной экспертизы по Волгоградской области" Наталья Карпенко. Как сообщает ИА "Высота 102", такое решение сегодня принял Волгоградский областной суд, рассмотрев апелляционное представление прокуратуры на приговор Карпенко, вынесенный Тракторозаводским районным судом Волгограда в июле этого года. Тогда, напомним, Капренко по некоторым эпизодам дела оправдали и приговорили за получение взятки только к выплате штрафа в сумме 10 млн рублей. Ее супруг Игорь Жуков за три эпизода мошенничества и посредничество во взяточничестве получил 7 лет колонии общего режима и штраф в размере 1,1 млн рублей.
Сегодня апелляционная инстанция пересмотрела приговор Карпенко, который прокуратура посчитала чрезмерно мягким. Ей также запрещено в течение 5 лет заниматься профессиональной деятельностью. После оглашения приговора Карпенко взяли под стражу в зале суда. 
Напомним, по материалам оперативников ГУ МВД России по региону, в 2014 году Карпенко и Жуков попались на подделке официальных документов. Руководитель бюро медико-социальной экспертизы и ее супруг, как полагает следствие, помогали незаконно устанавливать инвалидность правоохранителям по профессиональному заболеванию. Такой "бизнес" приносил неплохие доходы, поскольку должностные лица получают страховые выплаты в размере от полумиллиона до 1,5 млн рублей, в зависимости от группы инвалидности, а за половину от этой суммы подозреваемые могли оформить любую группу. 
Так, в судебном заседании установлено, что в 2014 году руководитель бюро медико-социальной экспертизы внесла ложные сведения в справку об установлении второй группы инвалидности пенсионеру МВД, не имеющему соответствующего заболевания и претендовавшему на крупную страховую выплату. Свои услуги Карпенко и Жуков, который выступал посредником, оценили в 450 тысяч рублей. При получении части взятки они были задержаны. 
Кроме того, Жуков периодически получал от граждан денежные средства в размере от 45 до 380 тыс рублей якобы за оказание помощи в продлении и установлении инвалидности, которые он должен был передать Карпенко. Однако полученные деньги он никому не передавал и распоряжался ими по своему усмотрению.
Вину в совершенных преступлениях Карпенко не признала, Жуков признал частично. 
Приговор вступил в законную силу.

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