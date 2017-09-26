В Волгограде вкладчики кооператива завалили суд исками о взыскании денег

Многочисленные иски вкладчиков КПК "Волгоградский фонд сбережений", который правоохранительные органы проверяют на хищения, находятся на рассмотрении в суде. Как сообщили ИА "Высота 102" в Центральном райсуде Волгограда, так, в августе-сентябре текущего года уже поступило свыше 50 исков от физических лиц - вкладчиков указанного кооператива. Люди требуют вернуть им вклады.

Ранее сообщалось, что ГУ МВД России по региону проводится проверка по факту присвоения руководством кооператива "Волгоградский фонд сбережений" денег населения на сумму порядка 4 млн рублей. Согласно поступившим в полицию заявлениям граждан, в кооперативном обществе обещали "прокрутить" сбережения по 18-22% в год, но вскоре перестали выдавать деньги, причем не только накопившиеся проценты, но и сами вклады. Центральный офис организации и дополнительные офисы в Камышине, Волжском и Астрахани прекратили свою работу, сотрудников уволили. Оперативники полиции установили, что руководителем кредитно-потребительского кооператива является 58-летняя жительница Волгограда.



