Волгоградские промпредприятия увеличивают объемы экспорта

Экспорт продукции волгоградских промышленных предприятий по итогам первого полугодия 2017 года увеличился на 17,2% и составил 694,3 миллиона долларов, а внешнеторговый оборот Волгоградской области — почти на 15% и достиг отметки более чем миллиард рублей. Об этом ИА «Высота 102» сообщает со ссылкой на пресс-службу областной администрации.

Как сообщили в областном комитете промышленности и торговли, АО «Каустик» — основное предприятие группы компаний «НИКОХИМ» — в первом полугодии 2017 года увеличило объем экспорта твердой каустической соды на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост экспорта синтетической соляной кислоты составил более 42%. ЗАО «НикоМаг» — еще одно предприятие группы — увеличило поставки за рубеж продукции открытого в 2015 году производства: гидроксида магния – в 12 раз, оксида магния – в 11 раз. Предприятие занимает первое место по поставкам твердой каустической соды в страны ЕС, является лидером в России по экспорту хлорпарафинов и синтетической соляной кислоты. Продукция волгоградских химиков успешно реализуется в более чем 30-ти странах мира.

За шесть месяцев на 30,7% выросли экспортные поставки карбида кремния — основного экспортного продукта крупного предприятия региона ОАО «Волжский абразивный завод». География поставок включает страны Европейского Союза, Таможенного союза, Южной Америки и Юго-Восточной Азии, а также США, Индию, Турцию, Норвегию.

Более чем на 70% в первом полугодии 2017 года увеличила объемы экспорта производимой продукции компания «ВОЛМА». Гипсокартон и сухие строительные смеси востребованы в странах ближнего и дальнего зарубежья: Азербайджане, Туркменистане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, странах Балтии, Финляндии.

В январе-июне экспорт алюминия и изделий из него увеличился на 18%, минеральных продуктов — на 22,9%, товаров химической промышленности — на 30,1% к аналогичному периоду 2016 года, в том числе отгрузка за рубеж каучука, резины и изделий из них выросла на 20,9%, продуктов неорганической химии — в полтора раза; на 34,6% отмечен рост объемов экспорта товаров стройиндустрии.