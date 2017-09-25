Около 7 тысяч фиктивных организаций, так называем фирм-"однодневок" выявили налоговые органы Волгоградской области по состоянию на 1 сентября этого года. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФНС России по Волгоградской области, указанные организации были установлены в ходе проверки достоверности данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Такую работу налоговики проводят с 2016 года. Особое внимание уделяется компаниям, которые имеют признаки "однодневок": адреса, на которых уже зарегистрированы от 10 и более компаний или участники и руководители являются одновременно таковыми в большом количестве компаний. Так, с признаком "массовый руководитель" выявлено около 1900 фирм. В 10% из них внесены записи о недостоверности сведений о руководителе. Еще тысяча компаний имеет признак "массовый учредитель", в отношении 5% из них внесены записи о недостоверности сведений об учредителе. И около 4 тысяч компаний обладают признаком "массовый адрес", в отношении трети этих компаний внесены записи о недостоверности сведений об адресе.

Всего за 2016 год и 8 месяцев текущего года налоговыми органами было исключено из реестра 9699 недействующих юридических лиц, которые более года не представляли документы отчетности и не осуществляли операций хотя бы по одному банковскому счету.



