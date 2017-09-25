Группа ВТБ в партнерстве с «Единой электронной торговой площадкой» реализовала сервис, позволяющий рассчитать и установить лимит на банковские гарантии до обращения клиента в банк. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, согласно прогнозам, до конца 1 квартала 2018 объем выданных гарантий в рамках новой программы достигнет 6 млрд рублей.

В рамках нового сервиса Группы ВТБ лимит на гарантии рассчитывается и устанавливается на основании статистики участия малого бизнеса в закупках в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ. Таким образом, еще до обращения клиента за получением банковской гарантии банк условно одобряет лимит на гарантии в размере до 5 млн рублей на клиента.

Юридическим лицам, получившим дистанционное одобрение лимита на гарантии, в личном кабинете направляется уведомление с предложением от банка ВТБ24. Далее клиентам достаточно оформить заявку в личном кабинете на сайте fin.roseltorg.ru и получить электронную гарантию без визита в банк.

По прогнозам Группы ВТБ, до конца 1 квартала 2018 новым сервисом могут воспользоваться более 2 тысяч клиентов малого бизнеса, зарегистрированных на «Единой электронной торговой площадке», а объем выданных гарантий в рамках новой программы достигнет 6 млрд рублей.