Волгоград занял первое место по сбору налогов

За 8 месяцев этого года самый высокий результат среди городских округов и муниципальных районов по поступлению налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Волгоградской области показал областной центр. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, опубликованные комитетом финансов Волгоградской области, так, если за 8 месяцев 2016 года город-герой собрал и отправил в региональный бюджет 28,4 миллиарда рублей, то за аналогичный период – почти на 10 миллиардов больше (134,9%). Последнее место среди муниципалитетов занял Чернышковский район: за 8 месяцев 2016 года здесь собрали почти 137 миллионов рублей, а за этот же период 2017 года – лишь около 100 миллионов.

Всего за 8 месяцев 2017 года на территории Волгоградской области в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетные фонды поступления налоговых и неналоговых доходов составили 143 миллиарда 118 миллионов рублей. В консолидированный бюджет Волгоградской области за этот период поступили налоговые и неналоговые доходы в размере 51,5 миллиарда рублей, в собственно-областной бюджет - 38,3 миллиарда.



