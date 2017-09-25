В Волгоградской области ищут шестерых пропавших подростков

Заявления о шести пропавших подростках находятся сегодня на контроле ГУ МВД России по Волгоградской области. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке. Так, в Волжском две 12-летние девочки ушли из "Детской городской Соматической больницы". Известно, что обе учились в Волгограде, в школе - интернате № 8 и в средней школе №17. Обе из дома уже уходили, а одна из шестиклассниц состоит на учете в полиции.

Пропал в городе-спутнике и еще один подросток. Во время посещения "Волжского социально-реабилитационного центра" исчез 16-летний ученик 10 класса Ерзовской средней образовательной школы. Раньше он также уходил из дома.

17-летняя девушка-сирота пропала в Дубовке. Первокурсница ушла из местного профучилища. Известно, что сбегала она и раньше.

Самовольно покинул общежитие и ее сверстник - учащийся "Быковского аграрного техникума". Но, как стало известно, этот подросток раньше из дома не сбегал.

Заявили о пропаже и в областном центре. В Краснооктябрьском районе из дома ушел 16-летний студент экономико-технического колледжа. По словам матери, это было не первое его исчезновение.

Как сообщают сами полицейские, за день к ним поступает по 5-7 подобных заявлений. "Беглецов", как правило, находят в течение суток.



