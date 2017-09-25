



Каждый месяц «МегаФон» исполняет мечту одного юного футболиста волгоградской футбольной школы ЦСКА им. Леонида Слуцкого. Лучшие воспитанники получают от оператора планшет и напутствие от одного из игроков сборной России. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, по итогам августа тренерским советом лучшим игроком месяца был выбран 9-летний Анатолий Кудаев.

Прямо на футбольном поле в окружении друзей по команде при помощи быстрого 4G-интернета лучший игрок августа получил поздравления и наставления на будущее от своего кумира – известного полузащитника ЦСКА и сборной России Алана Дзагоева. Известный российский футболист напомнил ребятам, что залог успеха в регулярных тренировках и полной отдаче на поле.













Как пояснил тренер волгоградской футбольной школы Сергей Ихсанов, юный бомбардир был выбран по результатам игры в Детской футбольной лиге-2017, где он показал отличные результаты, забив семь мячей в ворота противника.

«Толик присоединился к нашей команде не так давно, в начале апреля этого года, по результатам просмотра, – говорит тренер. – Он быстро влился в коллектив и с каждым тренировочным днем чувствовал себя все увереннее. На недавнем турнире «Большие звезды светят малым» он забил больше всех голов, став лучшим бомбардиром команды. Выбор был очевиден. У него есть очень хорошие качества именно бомбардира, и, я уверен, у него на этой позиции есть большое будущее».

По словам мамы Ольги Кудаевой, Толик занимается футболом с семи лет. Он сам выбрал этот спорт для себя и готов посвящать ему все свободное время. Он тренируется каждый день по два часа.

Напомним, раз в месяц до конца года лучшие воспитанники школы Слуцкого получают в подарок планшет и возможность по видеосвязи познакомиться с игроками российской сборной. Необычный проект «МегаФона» стартовал в июне и продлится до конца года. На сегодняшний день уже четыре юных воспитанника получили свои награды и смогли пообщаться с ведущими игроками сборной России Василием Березуцким, Александром Головиным, Игорем Смольниковым. А теперь поздравил лучшего игрока волгоградской школы ЦСКА по итогам августа и полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев.



