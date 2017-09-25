В Волгограде часть Краснооктябрьского района на два дня останется без воды

Волгоградский областной суд оставил без изменения приговор Животову и Вартаняну, которые в июле этого года были признаны виновными в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное определение, Животову назначено 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима, а Вартаняну - 2 года колонии общего режима. Осужденные продумали преступление, но не смогли довести его до конца по независящим от них обстоятельствам. По материалам дела, Вартанян в феврале 2017 года сообщил Животову, что некий предприниматель ищет возможности решения вопроса с сотрудниками МИФНС №4 о прекращении налоговой проверки. Животов предложил Вартаняну представить его в...

Прочитана: 1887 раз