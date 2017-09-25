В Волгограде лженалоговик и его подельник осуждены за обман предпринимателя на 1,5 млн рублей

Волгоградский областной суд оставил без изменения приговор Животову и Вартаняну, которые в июле этого года были признаны виновными в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное определение, Животову назначено 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима, а Вартаняну - 2 года колонии общего режима. Осужденные продумали преступление, но не смогли довести его до конца по независящим от них обстоятельствам. По материалам дела, Вартанян в феврале 2017 года сообщил Животову, что некий предприниматель ищет возможности решения вопроса с сотрудниками МИФНС №4 о прекращении налоговой проверки. Животов предложил Вартаняну представить его в качестве сотрудника налоговой, якобы уполномоченного решить проблему бизнесмена. Между тем, помогать бизнесмену они не собирались, а деньгами планировали распорядиться по своему усмотрению. За прекращение налоговой проверки Животов запросил 1,5 миллиона рублей, уточнив, что миллион необходимо передать сразу, а 500 тысяч рублей - после прекращения налоговой проверки. Предприниматель согласился, но сообщил о данном факте в правоохранительные органы. В марте злоумышленников задержали сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской области с поличным при получении 1 миллиона рублей. Животов и Вартанян полностью признали свою вину, ходатайствовали о рассмотрении уголовного дела в порядке особого производства. Гособвинение требовало более сурового наказания для мошенников, однако апелляционная инстанция оставила приговор районного суда без изменения.



