|Общество
|25.09.2017 16:04
Новая программа поддержки начинающих предпринимателей появилась в Волгоградской области
Гарантийный фонд Волгоградской области расширяет число программ предоставления поручительств по банковским кредитам. Теперь воспользоваться поддержкой фонда и получить кредит при недостаточном залоговом обеспечении могут начинающие предприниматели, для которых вопрос доступа к заемным средствам зачастую стоит наиболее остро. Ранее меры поддержки, оказываемые Гарантийным фондом Волгоградской области, были доступны только предпринимателям, осуществляющим свою деятельность не менее полугода. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе региона, по условиям новой программы срок действия поручительства составляет не более 36 месяцев на инвестиционные цели, не более 12 месяцев на пополнение оборотных средств. Кроме того, заемщик должен быть зарегистрирован на территории Волгоградской области.
Сегодня фонд сотрудничает с 23 банками и предлагает предпринимателем шесть программ. За время его работы предпринимателям региона было предоставлено 496 поручительств почти на 2 миллиарда рублей. С начала текущего года его поддержкой уже воспользовались 34 предприятия.
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|Расследования
|25.09.2017 16:59 (Обновлено: 25.09.2017 17:06)
Сегодня в Волгоградском областном суде состоялось предварительное слушание по уголовному делу в отношении начальника местного штаба Навального - Алексея Волкова. Как сообщили ИА «Высота 102» в облсуде, рассмотрение дела по существу начнется 2 октября. Также сегодня подсудимому изменена мера пресечения с домашнего ареста по месту жительства в Санкт-Петербурге на подписку о невыезде из Волгограда. Сам Волков присутствовал на заседании вместе со своим защитником. Напомним, две недели назад «Высота 102» сообщала о завершении расследования уголовного дела об осквернении символа воинской славы - скульптуры «Родина мать - зовет!» на Мамаевом кургане. Алексею Волкову инкриминируют ст. 354.1 УК РФ - «Реабилитация нацизма». Уголовному...
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|Общество
|25.09.2017 16:52
Сегодня члены рабочей группы Совета всероссийского общества охраны памятников истории и культуры вместе со специалистами регионального фонда капремонта занялись проверкой качества капитального ремонта домов, внесенных в список объектов культурного наследия регионального значения. Участники комиссии, как сообщил ИА «Высота 102» председатель общественной организации Валерий Котельников, начали работу с обследования исторических двухэтажек по улице Тряскина в Краснооктябрьском районе Волгограда, которые называют «малой Францией» и которые вошли в программу капремонта на 2015-2016 годы. Всего по городу до конца года планируется проверить порядка 80 таких объектов. По словам Котельникова, поселок был основан в 1906 году, назывался Французским, так как заселяли его в основном выходцы...
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|Расследования
|25.09.2017 16:37
В Волгоградской области огласили приговор супругам за смерть приемного сына и похищение мальчика в Ростовской области
Чернышковский районный суд Волгоградской области сегодня вынес приговор 47-летней Наталье Павловой и ее 48-летнему супругу Андрею Павлову. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102» из зала суда, им вменялось похищение мальчика в Морозовске Ростовской области, оставление в опасности приемного малолетнего сына, что привело к его смерти, а также мошенничество с получением госвыплат. Оба выслушали приговор за решеткой. Женщина все время плакала, а супруг держал ее за руку. Как сообщила "Высоте 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, суд приговорил Наталью Павлову к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима, а ее супруга к 6 годам лишения...
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|Телеком
|25.09.2017 15:38
В детско-юношеской спортивной школе №20 при поддержке Волгоградской региональной общественной организации «Федерация шахмат» 26 сентября состоится фестиваль «Первый шаг в мир шахмат». «Ростелеком» – партнер мероприятия, в котором примут участие юные гроссмейстеры из начальных классов школ Волгограда. В программе фестиваля: турниры, викторины и конкурсы. Все участники получат учебные пособия, предоставленные «Ростелекомом» специально для осваивающих азы шахматного спорта, а в завершении соревнований всех спортсменов ждут сладкие угощения от телеком-оператора. «Уже более 6 лет «Ростелеком» является постоянным партнером шахматных турниров и соревнований среди детей в Волгограде, – отмечает директор по работе с массовым сегментом Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» Татьяна Бусова....
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|Происшествия
|25.09.2017 14:29
На 6 месяцев под арест могут отправиться двое жителей Палласовского района за добытого на охоте сайгака. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, против любителей охоты на краснокнижного животного уже заведено уголовное дело по статье 258 УК РФ - «Незаконная охота». Накануне “УАЗ” с браконьерами был задержан полицейскими совместно с сотрудниками областного погрануправления ФСБ в нескольких километрах от поселка Ромашки. В машине правоохранители нашли тушу убитого сайгака, охотничье ружье ИЖ-18, патроны 12 калибра и охотничий нож. Сайгак – это представитель семейства антилоп. На сегодняшний день этот вид считается исчезающим, находится под охраной и занесен в Красную книгу.
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|Экономика
|25.09.2017 14:05 (Обновлено: 25.09.2017 15:32)
Каждый потребитель электроэнергии имеет право на передачу показаний индивидуального прибора учета в период с 23-го по 25-е число текущего месяца. Своевременная и безошибочная передача показаний гарантирует точный расчет оплаты коммунальной услуги, включая ОДН, в соответствии с данными приборов учета. Об этом читателям ИА «Высота 102» напоминает пресс-служба ПАО «Волгоградэнергосбыт» и уточняет, что показания можно передать по номеру телефона контакт-центра, с помощью электронной почты, с помощью СМС, лично в офисах обслуживания ПАО «Волгоградэнергосбыт», через терминал по приему наличных средств, в котором имеется интерфейс заполнения и передачи показаний приборов учета. А также в Личном кабинете на сайте компании (следуя инструкциям на странице...
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|Расследования
|25.09.2017 12:11
Индивидуальному предпринимателю по фамилии Медведев не удалось добиться отмены наказания и прекращения уголовного дела о мошенничестве, совершенном в крупном размере. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное определение, Волгоградский областной суд признал законным и обоснованным приговор Краснооктябрьского районного суда, вынесенного "мебельных дел мастеру" Медведеву в июле текущего года. Он был осужден к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Следствием и судом установлено, что предпринимать в 2014 году арендовал торговую площадь в помещении торгово-выставочного центра, где стал принимать заказы на изготовление корпусной мебели, не имея при этом намерений и реальной возможности исполнять свои обязательства. В период с...
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|Экология
|25.09.2017 12:02
Ночью и утром 28 - 29 сентября в Волгоградской области вновь прогнозируют заморозки. Как сообщает ИА “Высота 102” со ссылкой на данные Волгоградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается, что температура воздуха и почвы понизится до -1,-3 °С. Похолодание затронет преимущественно северные районы области. Ранее аналогичный прогноз озвучивался на 26-27 сентября. В связи со снижением температуры региональное управление МЧС просит жителей области соблюдать меры безопасности при использовании печей и электронагревательных приборов.
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|Экология
|25.09.2017 11:43
Вице-премьер Хлопонин назначен куратором спецпроекта по очистке Волги и Волго-Ахтубинской поймы за 245 млрд рублей
Правительство РФ утвердило паспорт приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волга. Срок реализации проекта – с 30 августа 2017 года до конца 2025 года. Объем вложений составит 245 миллиардов 261 миллион рублей. Куратором назначен вице-премьер Александр Хлопонин. Как сообщает ИА «Высота 102», согласно документу, опубликованному на официальном сайте правительства, основные цели приоритетного проекта – улучшить экологическую ситуацию в бассейне реки Волги за счёт сокращения не менее чем на 80% объёма сбросов загрязнённых сточных вод в водные объекты Волжского бассейна и мероприятий по оздоровлению Волго-Ахтубинской поймы. Кроме того, - это обеспечение населения чистой питьевой водой, восполнение водных биоресурсов,...
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|Астрахань
|25.09.2017 10:59
Путешественник из Нижнего Новгорода Дмитрий Нижегородский 13 мая вышел из Тверской области, чтобы пройти весь путь вдоль Волги и прийти в её устье. Конечной точкой его путешествия станет Астрахань. Как сообщает ИА «Астрахань 24», турист пересек границу Саратовской и Волгоградской областей и в настоящее время держит путь на Волгоград. Это 132-й день путешествия и 13-й регион, сообщил Дмитрий. Пеший путешественник признается, что отправился в путь из-за надоевшей офисной рутины и желания испытать себя. После прибытия в дельту Волги Дмитрий вернется домой и напишет книгу. Фото ИА «Астрахань...
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|Происшествия
|25.09.2017 10:29 (Обновлено: 25.09.2017 10:30)
До 6 месяцев ареста грозит работнице одного из сельхозпредприятий Волгоградской области за предоставление работодателю фальшивого листка нетрудоспособности. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, уголовное дело возбуждено ОМВД России по Светлоярскому району по материалам проверки районной прокуратуры исполнения законодательства, регламентирующего выдачу листков нетрудоспособности. Установлено, что в сентябре 2016 года женщина приобрела у неустановленного лица поддельный больничный лист и предоставила его работодателю, получив в дальнейшем соответствующую оплату.
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|Происшествия
|25.09.2017 09:59 (Обновлено: 25.09.2017 10:42)
Водитель и пассажир погибли в машине, загоревшейся после аварии, еще один пассажир с травмами и ожогами доставлен в больницу. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, смертельное ДТП произошло в селе Таловка Камышинского района. Водитель «Skoda Rapid» не уступил дорогу грузовой “Газели”, которая перевозила арбузы и дыни, и столкнулся с ней. В результате ДТП легковая машина загорелась. От удара фургон перевернулся, а его содержимое высыпалось на дорогу.
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|Общество
|25.09.2017 09:48
Грудной ребенок и 10-летняя девочка из Дзержинского района попали в больницу, обварившись кипятком. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, установлено, что две сестры получили ожоги дома. От кипятка больше всего пострадала младшая девочка, у нее ожог 10% поверхности тела. Детей доставили в ожоговое отделение БСМП №25.
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|Общество
|25.09.2017 05:01
К 4 месяцам исправительных работ за мошенничество приговорен житель Волгоградской области Абдуллаев, получавший пенсию, рассчитанную по «липовому» трудовому стажу, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приговор суда. Установлено, что мужчина внес в трудовую книжку недостоверные сведения о работе в тресте «Волгоградстройтранс», а по достижению пенсионного возраста представил трудовую книжку вместе с заявлением в Пенсионный фонд для получения пенсии по старости. В результате пенсионер незаконно получил более 27 тысяч рублей. Свою вину он признал, ущерб полностью возместил, и просил суд рассмотреть его дело без судебного разбирательства. Суд постановил считать наказание пенсионеру условным с испытательным сроком на 6 месяцев.
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|Расследования
|24.09.2017 20:07
Курящий пассажир поезда «Москва-Махачкала» осужден в Волгоградской области за оскорбление полицейских
Полгода исправительных работ назначено мировым судьей в Старополтавском районе пассажиру поезда «Москва-Махачкала», который устроил в вагоне скандал и оскорбил полицейских, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на судебное решение. Установлено, что мужчина нарушил запрет о курении в общественных местах. В тамбуре вагона-ресторана к нарушителю подошли сотрудники линейного отдела полиции. Стражи порядка сопроводили мужчину в купе для составления административного протокола. Однако это не понравилось курильщику, и в присутствии других пассажиров он стал оскорблять полицейских, высказывать в их адрес «грубую нецензурную брань». Данное происшествие было зафиксировано в районе станции Гмелинская Старополтавского район. На требования полицейских прекратить оскорбления пассажир не реагировал. Органы дознания...
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25 сентября 16:52
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