Новая программа поддержки начинающих предпринимателей появилась в Волгоградской области

Гарантийный фонд Волгоградской области расширяет число программ предоставления поручительств по банковским кредитам. Теперь воспользоваться поддержкой фонда и получить кредит при недостаточном залоговом обеспечении могут начинающие предприниматели, для которых вопрос доступа к заемным средствам зачастую стоит наиболее остро. Ранее меры поддержки, оказываемые Гарантийным фондом Волгоградской области, были доступны только предпринимателям, осуществляющим свою деятельность не менее полугода. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе региона, по условиям новой программы срок действия поручительства составляет не более 36 месяцев на инвестиционные цели, не более 12 месяцев на пополнение оборотных средств. Кроме того, заемщик должен быть зарегистрирован на территории Волгоградской области.

Сегодня фонд сотрудничает с 23 банками и предлагает предпринимателем шесть программ. За время его работы предпринимателям региона было предоставлено 496 поручительств почти на 2 миллиарда рублей. С начала текущего года его поддержкой уже воспользовались 34 предприятия.







