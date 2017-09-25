







Расторгнуть государственный контракт, заключенный еще в 2006 году между управлением автомобильных дорог администрации Волгоградской области и ОАО "Институт по изысканиям и проектированию мостовых переходов "Гипротрансмост", постановил арбитражный суд Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение, соответствующий иск подал комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, который также намеревался взыскать с проектной организации сумму необоснованного обогащения в размере более 190 миллионов рублей. Отметим, что по государственному контракту подрядчик, учредителем которого является комитет по управлению имуществом г. Москвы, должен был выполнить собственным силами, а также силами и средствами привлеченных организаций проектно-сметную и изыскательскую документацию на стадии "инженерный проект" по объекту: "Строительство второго, третьего и четвертого пусковых комплексов мостового перехода через реку Волга в городе Волгограде". Учитывая, что первый пусковой комплекс сдан, а второй находится на стадии завершения, то, в данном случае, вероятнее всего, речь идет о проектировании третьего и четвертого пусковых комплексов.

Работу по госконтракту "Гипротрансмост" должен был выполнить до 31 марта 2016 года, но не сделал этого, нарушив взятые на себя обязательства. Поэтому, помимо расторжения контракта, истец требовал выплатить неотработанный аванс и неустойку. Допущенное подрядчиком нарушение, выразившееся в невыполнении работ и нарушении сроков, суд признал существенным. Также отмечается, что данные работы являлись социально значимыми, их невыполнение может повлечь необходимость проведения новых конкурсов и дополнительное расходование бюджетных средств. Ответчик никаких документов в свою защиту суду не представил.

В суде отмечалось, что в июле 2016 года вступившим в силу решением арбитражного суда Волгоградской области на подрядчика из Москвы уже возлагали обязанность по исполнению принятых им обязательств по указанному госконтракту. Они предусматривали выполнение проектных и изыскательских работ по разработке проектной документации по объекту: "Строительство второго, третьего и четвертого пусковых комплексов мостового перехода через реку Волга в городе Волгограде. Четвертый пусковой комплекс" с положительным заключением экспертизы на проектно-сметную документацию. Еще год назад в суде было доказано неисполнение подрядчиком своих обязательств.

В декабре 2016 года решением арбитражного суда города Москвы ОАО "Институт по изысканиям и проектированию мостовых переходов "Гипротрансмост" признано несостоятельным (банкротом). На этом основании суд отказал в удовлетворении требования о взыскании суммы необоснованного обогащения, отметив, что этот вопрос должен быть рассмотрен в рамках дела о банкротстве.

Справка. Первая очередь мостового сооружения через Волгу была сдана в эксплуатацию в 2009-ом году. Второй пусковой комплекс протяженностью 6,5 километра включает в себя мост через Ахтубу, эстакадную часть и дорожную развязку до автодороги Волжский - Средняя Ахтуба Ленинск. Его планируют сдать в эксплуатацию до конца этого года. Третий комплекс предполагает возведение подхода между первым и вторым пусковыми комплексами, строительство транспортных развязок и пойменных мостов. Четвертый комплекс включает правобережный подход к мосту через Волгу от Второй до Третьей продольной магистрали, а также необходимые транспортные развязки. Однако перспективы достройки всех четырех комплексов сегодня крайне туманны.



