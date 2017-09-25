|Общество
|25.09.2017 18:51
В Волгограде разрывают контракт с московским разработчиком проекта достройки моста через Волгу
Расторгнуть государственный контракт, заключенный еще в 2006 году между управлением автомобильных дорог администрации Волгоградской области и ОАО "Институт по изысканиям и проектированию мостовых переходов "Гипротрансмост", постановил арбитражный суд Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение, соответствующий иск подал комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, который также намеревался взыскать с проектной организации сумму необоснованного обогащения в размере более 190 миллионов рублей. Отметим, что по государственному контракту подрядчик, учредителем которого является комитет по управлению имуществом г. Москвы, должен был выполнить собственным силами, а также силами и средствами привлеченных организаций проектно-сметную и изыскательскую документацию на стадии "инженерный проект" по объекту: "Строительство второго, третьего и четвертого пусковых комплексов мостового перехода через реку Волга в городе Волгограде". Учитывая, что первый пусковой комплекс сдан, а второй находится на стадии завершения, то, в данном случае, вероятнее всего, речь идет о проектировании третьего и четвертого пусковых комплексов.
Работу по госконтракту "Гипротрансмост" должен был выполнить до 31 марта 2016 года, но не сделал этого, нарушив взятые на себя обязательства. Поэтому, помимо расторжения контракта, истец требовал выплатить неотработанный аванс и неустойку. Допущенное подрядчиком нарушение, выразившееся в невыполнении работ и нарушении сроков, суд признал существенным. Также отмечается, что данные работы являлись социально значимыми, их невыполнение может повлечь необходимость проведения новых конкурсов и дополнительное расходование бюджетных средств. Ответчик никаких документов в свою защиту суду не представил.
В суде отмечалось, что в июле 2016 года вступившим в силу решением арбитражного суда Волгоградской области на подрядчика из Москвы уже возлагали обязанность по исполнению принятых им обязательств по указанному госконтракту. Они предусматривали выполнение проектных и изыскательских работ по разработке проектной документации по объекту: "Строительство второго, третьего и четвертого пусковых комплексов мостового перехода через реку Волга в городе Волгограде. Четвертый пусковой комплекс" с положительным заключением экспертизы на проектно-сметную документацию. Еще год назад в суде было доказано неисполнение подрядчиком своих обязательств.
В декабре 2016 года решением арбитражного суда города Москвы ОАО "Институт по изысканиям и проектированию мостовых переходов "Гипротрансмост" признано несостоятельным (банкротом). На этом основании суд отказал в удовлетворении требования о взыскании суммы необоснованного обогащения, отметив, что этот вопрос должен быть рассмотрен в рамках дела о банкротстве.
Справка. Первая очередь мостового сооружения через Волгу была сдана в эксплуатацию в 2009-ом году. Второй пусковой комплекс протяженностью 6,5 километра включает в себя мост через Ахтубу, эстакадную часть и дорожную развязку до автодороги Волжский - Средняя Ахтуба Ленинск. Его планируют сдать в эксплуатацию до конца этого года. Третий комплекс предполагает возведение подхода между первым и вторым пусковыми комплексами, строительство транспортных развязок и пойменных мостов. Четвертый комплекс включает правобережный подход к мосту через Волгу от Второй до Третьей продольной магистрали, а также необходимые транспортные развязки. Однако перспективы достройки всех четырех комплексов сегодня крайне туманны.
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|Аналитика
|25.09.2017 20:05 (Обновлено: 25.09.2017 20:05)
Смотрите сегодня в программе: в Волгограде дело о снимке с разукрашенной скульптурой «Родина-мать» дошло до суда - за неудачную шутку начальнику местного штаба Навального грозит крупный штраф. Заказные маршрутки с неисправными тормозами и рулевым управлением не переживают за волгоградских пассажиров. Фанаты «Ротора» дождались победы любимой команды. Но положение клуба — по-прежнему шаткое. В Калаче-на-Дону подозреваемый в убийстве пятилетней Сони арестован на 2 месяца. Мужчина полностью сознался в страшном преступлении. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00,...
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|Общество
|25.09.2017 17:53 (Обновлено: 25.09.2017 17:56)
В Краснооктябрьском районе с 08.30 26 сентября до 19.00 27 сентября будет временно ограничено водоснабжение из-за проведения работ по подключению нового участка водовода. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе компания "Концессии водоснабжения", воды не будет по следующим адресам: - пр. Ленина, д. №114; - ул. Тряскина, д. №1-50; - ул. Прибалтийская, д. №1-17; - пр. Волжский, д. №2, 4, 6, 8, 12; - ул. Матевосяна, д. №18, 22, 24, 26, 28, 30, 30а, 32, 36; - ул. Чистоозерная, д. №12, 14, 14а, 16, 16а, 51, 53, 53а; - пос. Металлургов, д. №12-190. В компании отмечают, что в ходе работ...
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|Расследования
|25.09.2017 17:43
Волгоградский областной суд оставил без изменения приговор Животову и Вартаняну, которые в июле этого года были признаны виновными в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное определение, Животову назначено 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима, а Вартаняну - 2 года колонии общего режима. Осужденные продумали преступление, но не смогли довести его до конца по независящим от них обстоятельствам. По материалам дела, Вартанян в феврале 2017 года сообщил Животову, что некий предприниматель ищет возможности решения вопроса с сотрудниками МИФНС №4 о прекращении налоговой проверки. Животов предложил Вартаняну представить его в...
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|Расследования
|25.09.2017 16:59
Сегодня в Волгоградском областном суде состоялось предварительное слушание по уголовному делу в отношении начальника местного штаба Навального - Алексея Волкова. Как сообщили ИА «Высота 102» в облсуде, рассмотрение дела по существу начнется 2 октября. Также сегодня подсудимому изменена мера пресечения с домашнего ареста по месту жительства в Санкт-Петербурге на подписку о невыезде из Волгограда. Сам Волков присутствовал на заседании вместе со своим защитником. Напомним, две недели назад «Высота 102» сообщала о завершении расследования уголовного дела об осквернении символа воинской славы - скульптуры «Родина мать - зовет!» на Мамаевом кургане. Алексею Волкову инкриминируют ст. 354.1 УК РФ - «Реабилитация нацизма». Уголовному...
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|Общество
|25.09.2017 16:52
Сегодня члены рабочей группы Совета всероссийского общества охраны памятников истории и культуры вместе со специалистами регионального фонда капремонта занялись проверкой качества капитального ремонта домов, внесенных в список объектов культурного наследия регионального значения. Участники комиссии, как сообщил ИА «Высота 102» председатель общественной организации Валерий Котельников, начали работу с обследования исторических двухэтажек по улице Тряскина в Краснооктябрьском районе Волгограда, которые называют «малой Францией» и которые вошли в программу капремонта на 2015-2016 годы. Всего по городу до конца года планируется проверить порядка 80 таких объектов. По словам Котельникова, поселок был основан в 1906 году, назывался Французским, так как заселяли его в основном выходцы...
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|Расследования
|25.09.2017 16:37 (Обновлено: 25.09.2017 19:36)
В Волгоградской области огласили приговор супругам за смерть приемного сына и похищение мальчика в Ростовской области
Чернышковский районный суд Волгоградской области сегодня вынес приговор 47-летней Наталье Павловой и ее 48-летнему супругу Андрею Павлову. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102» из зала суда, им вменялось похищение мальчика в Морозовске Ростовской области, оставление в опасности приемного малолетнего сына, что привело к его смерти, а также мошенничество с получением госвыплат. Оба выслушали приговор за решеткой. Женщина все время плакала, а супруг держал ее за руку. Как сообщила "Высоте 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, суд приговорил Наталью Павлову к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима, а ее супруга к 6 годам лишения...
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|Общество
|25.09.2017 16:04
Гарантийный фонд Волгоградской области расширяет число программ предоставления поручительств по банковским кредитам. Теперь воспользоваться поддержкой фонда и получить кредит при недостаточном залоговом обеспечении могут начинающие предприниматели, для которых вопрос доступа к заемным средствам зачастую стоит наиболее остро. Ранее меры поддержки, оказываемые Гарантийным фондом Волгоградской области, были доступны только предпринимателям, осуществляющим свою деятельность не менее полугода. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе региона, по условиям новой программы срок действия поручительства составляет не более 36 месяцев на инвестиционные цели, не более 12 месяцев на пополнение оборотных средств. Кроме того, заемщик должен быть зарегистрирован на территории Волгоградской области. Сегодня фонд сотрудничает с...
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|Телеком
|25.09.2017 15:38
В детско-юношеской спортивной школе №20 при поддержке Волгоградской региональной общественной организации «Федерация шахмат» 26 сентября состоится фестиваль «Первый шаг в мир шахмат». «Ростелеком» – партнер мероприятия, в котором примут участие юные гроссмейстеры из начальных классов школ Волгограда. В программе фестиваля: турниры, викторины и конкурсы. Все участники получат учебные пособия, предоставленные «Ростелекомом» специально для осваивающих азы шахматного спорта, а в завершении соревнований всех спортсменов ждут сладкие угощения от телеком-оператора. «Уже более 6 лет «Ростелеком» является постоянным партнером шахматных турниров и соревнований среди детей в Волгограде, – отмечает директор по работе с массовым сегментом Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» Татьяна Бусова....
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|Происшествия
|25.09.2017 14:29
На 6 месяцев под арест могут отправиться двое жителей Палласовского района за добытого на охоте сайгака. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, против любителей охоты на краснокнижного животного уже заведено уголовное дело по статье 258 УК РФ - «Незаконная охота». Накануне “УАЗ” с браконьерами был задержан полицейскими совместно с сотрудниками областного погрануправления ФСБ в нескольких километрах от поселка Ромашки. В машине правоохранители нашли тушу убитого сайгака, охотничье ружье ИЖ-18, патроны 12 калибра и охотничий нож. Сайгак – это представитель семейства антилоп. На сегодняшний день этот вид считается исчезающим, находится под охраной и занесен в Красную книгу.
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|Экономика
|25.09.2017 14:05
Каждый потребитель электроэнергии имеет право на передачу показаний индивидуального прибора учета в период с 23-го по 25-е число текущего месяца. Своевременная и безошибочная передача показаний гарантирует точный расчет оплаты коммунальной услуги, включая ОДН, в соответствии с данными приборов учета. Об этом читателям ИА «Высота 102» напоминает пресс-служба ПАО «Волгоградэнергосбыт» и уточняет, что показания можно передать по номеру телефона контакт-центра, с помощью электронной почты, с помощью СМС, лично в офисах обслуживания ПАО «Волгоградэнергосбыт», через терминал по приему наличных средств, в котором имеется интерфейс заполнения и передачи показаний приборов учета. А также в Личном кабинете на сайте компании (следуя инструкциям на странице...
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|Расследования
|25.09.2017 12:11
Индивидуальному предпринимателю по фамилии Медведев не удалось добиться отмены наказания и прекращения уголовного дела о мошенничестве, совершенном в крупном размере. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное определение, Волгоградский областной суд признал законным и обоснованным приговор Краснооктябрьского районного суда, вынесенного "мебельных дел мастеру" Медведеву в июле текущего года. Он был осужден к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Следствием и судом установлено, что предпринимать в 2014 году арендовал торговую площадь в помещении торгово-выставочного центра, где стал принимать заказы на изготовление корпусной мебели, не имея при этом намерений и реальной возможности исполнять свои обязательства. В период с...
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|Экология
|25.09.2017 12:02
Ночью и утром 28 - 29 сентября в Волгоградской области вновь прогнозируют заморозки. Как сообщает ИА “Высота 102” со ссылкой на данные Волгоградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается, что температура воздуха и почвы понизится до -1,-3 °С. Похолодание затронет преимущественно северные районы области. Ранее аналогичный прогноз озвучивался на 26-27 сентября. В связи со снижением температуры региональное управление МЧС просит жителей области соблюдать меры безопасности при использовании печей и электронагревательных приборов.
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|Экология
|25.09.2017 11:43
Вице-премьер Хлопонин назначен куратором спецпроекта по очистке Волги и Волго-Ахтубинской поймы за 245 млрд рублей
Правительство РФ утвердило паспорт приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волга. Срок реализации проекта – с 30 августа 2017 года до конца 2025 года. Объем вложений составит 245 миллиардов 261 миллион рублей. Куратором назначен вице-премьер Александр Хлопонин. Как сообщает ИА «Высота 102», согласно документу, опубликованному на официальном сайте правительства, основные цели приоритетного проекта – улучшить экологическую ситуацию в бассейне реки Волги за счёт сокращения не менее чем на 80% объёма сбросов загрязнённых сточных вод в водные объекты Волжского бассейна и мероприятий по оздоровлению Волго-Ахтубинской поймы. Кроме того, - это обеспечение населения чистой питьевой водой, восполнение водных биоресурсов,...
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|Астрахань
|25.09.2017 10:59
Путешественник из Нижнего Новгорода Дмитрий Нижегородский 13 мая вышел из Тверской области, чтобы пройти весь путь вдоль Волги и прийти в её устье. Конечной точкой его путешествия станет Астрахань. Как сообщает ИА «Астрахань 24», турист пересек границу Саратовской и Волгоградской областей и в настоящее время держит путь на Волгоград. Это 132-й день путешествия и 13-й регион, сообщил Дмитрий. Пеший путешественник признается, что отправился в путь из-за надоевшей офисной рутины и желания испытать себя. После прибытия в дельту Волги Дмитрий вернется домой и напишет книгу. Фото ИА «Астрахань...
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|Происшествия
|25.09.2017 10:29 (Обновлено: 25.09.2017 10:30)
До 6 месяцев ареста грозит работнице одного из сельхозпредприятий Волгоградской области за предоставление работодателю фальшивого листка нетрудоспособности. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, уголовное дело возбуждено ОМВД России по Светлоярскому району по материалам проверки районной прокуратуры исполнения законодательства, регламентирующего выдачу листков нетрудоспособности. Установлено, что в сентябре 2016 года женщина приобрела у неустановленного лица поддельный больничный лист и предоставила его работодателю, получив в дальнейшем соответствующую оплату.
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25 сентября 20:05
25 сентября 18:51
В Волгограде разрывают контракт с московским разработчиком проекта достройки моста через Волгу 7
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