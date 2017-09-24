Полгода ареста грозит двум браконьерам в Волгоградской области за добычу краснокнижного зверя

На 6 месяцев под арест могут отправиться двое жителей Палласовского района за добытого на охоте сайгака. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, против любителей охоты на краснокнижного животного уже заведено уголовное дело по статье 258 УК РФ - «Незаконная охота».

Накануне “УАЗ” с браконьерами был задержан полицейскими совместно с сотрудниками областного погрануправления ФСБ в нескольких километрах от поселка Ромашки. В машине правоохранители нашли тушу убитого сайгака, охотничье ружье ИЖ-18, патроны 12 калибра и охотничий нож.

Сайгак – это представитель семейства антилоп. На сегодняшний день этот вид считается исчезающим, находится под охраной и занесен в Красную книгу.