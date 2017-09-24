Капремонт домов культурного наследия в Волгограде «взяли под крыло»

Сегодня члены рабочей группы Совета всероссийского общества охраны памятников истории и культуры вместе со специалистами регионального фонда капремонта занялись проверкой качества капитального ремонта домов, внесенных в список объектов культурного наследия регионального значения. Участники комиссии, как сообщил ИА «Высота 102» председатель общественной организации Валерий Котельников, начали работу с обследования исторических двухэтажек по улице Тряскина в Краснооктябрьском районе Волгограда, которые называют «малой Францией» и которые вошли в программу капремонта на 2015-2016 годы. Всего по городу до конца года планируется проверить порядка 80 таких объектов.

По словам Котельникова, поселок был основан в 1906 году, назывался Французским, так как заселяли его в основном выходцы из Франции и делился на две части. В Большой Франции жили служащие завода, в Малой – рабочие. После Октябрьской революции название заменили на «Красный Октябрь». Практически все дома на улице Тряскина, Металлургов и других построены в 40-х годах и практически ни разу не видели ремонта.

«Наша общая задача – выявить недостатки еще на стадии ремонта, а не по его завершению, чтобы подрядным организациям не приходилось заниматься устранением недоделок, изыскивать дополнительные средства, срывать сроки окончания работ, что еще часто встречается в городе и регионе, - говорит Валерий Котельников. - В частности, ряд замечаний выявлен после завершения капремонта некоторых исторических домов на проспекте имени Ленина в том же Краснооктябрьском районе, а некоторые из них до сих пор не приняты комиссией».

Чтобы такого не происходило в дальнейшем, за каждым домом, как говорит общественник, будет закреплен инспектор, который возьмет под свое наблюдение ход ремонта и ежедневно будет фиксировать в специальном журнале. При этом крайне важен и авторский надзор, то есть, надзор проектировщиков, которые готовили проект ремонтных работ. К примеру, как рассказали подрядчики, осуществляющие капремонт дома №25 по улице Тряскина, здесь они еще ни разу так и не появились.

Вместе с тем, официальный сайт регионального фонда приводит пояснения заместителя генерального директора компании Ольги Исайчевой. Она перечисляет требования, которые фонд предъявляет к подрядчикам, занятым ремонтом, и не забывает сказать «об особенном подходе к ремонту данных объектов».

Напомним, только в 2016 году фонд получил 2 миллиарда 230 миллионов рублей взносов жильцов многоквартирных домов и целевых взносов, но потратил на ремонт почти в 2 раза меньше. Более того, как заявляли в ОНФ, на 1 января 2017 года Волгоградская область оказалась в числе «троечников» по исполнению программ капремонта, заняв среди 85 регионов России 56-ое место в рейтинге, проведенном центром общероссийского народного фронта «Народная экспертиза».

По словам главы региона Андрея Бочарова, капитальный ремонт многоквартирных домов — вопрос очень важный, так как касается подавляющего числа жителей Волгоградской области. «Недопустимо невыполнение сроков — таких подрядчиков надо исключать из перечня добросовестных организаций», — заявил губернатор на совещании с руководителями профильных ведомств.

Напомним, краткосрочным планом реализации программы в регионе на 2017 год запланировано провести капитальный ремонт общего имущества 569 многоквартирных домов, включая и жилые объекты культурного наследия регионального значения.







