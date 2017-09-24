В Волгограде мебельщик-мошенник набрал заказов почти на 800 тысяч рублей

Индивидуальному предпринимателю по фамилии Медведев не удалось добиться отмены наказания и прекращения уголовного дела о мошенничестве, совершенном в крупном размере. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное определение, Волгоградский областной суд признал законным и обоснованным приговор Краснооктябрьского районного суда, вынесенного "мебельных дел мастеру" Медведеву в июле текущего года. Он был осужден к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Следствием и судом установлено, что предпринимать в 2014 году арендовал торговую площадь в помещении торгово-выставочного центра, где стал принимать заказы на изготовление корпусной мебели, не имея при этом намерений и реальной возможности исполнять свои обязательства. В период с 28 июня по 26 декабря 2014 года он набрал заказов на изготовление кухонных гарнитуров на сумму более 746 тысяч рублей. При этом свои обязательства он не исполнил, а похищенными средствами распорядился по своему усмотрению. В суде свою вину он не признал. Тем не менее, было установлено, что у Медведева не было реальных финансовых и технологических возможностей исполнять полученные от населения заказы. Предприниматель не имел производственных цехов, не выполнял такие работы самостоятельно, не привлекал наемную рабочую силу, не располагал сырьем, комплектующими и необходимым оборудованием. Суд апелляционной инстанции посчитал вынесенный Медведеву приговор справедливым.



