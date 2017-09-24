|Происшествия
|25.09.2017 10:29(Обновлено: 25.09.2017 10:30)
В Волгоградской области сотрудницу сельхозпредприятия поймали с фальшивым больничным
До 6 месяцев ареста грозит работнице одного из сельхозпредприятий Волгоградской области за предоставление работодателю фальшивого листка нетрудоспособности. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, уголовное дело возбуждено ОМВД России по Светлоярскому району по материалам проверки районной прокуратуры исполнения законодательства, регламентирующего выдачу листков нетрудоспособности. Установлено, что в сентябре 2016 года женщина приобрела у неустановленного лица поддельный больничный лист и предоставила его работодателю, получив в дальнейшем соответствующую оплату.
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Программа «Взгляд с Высоты»: Жителям Волгограда будет «труба», если не поменяют трубы
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|Экономика
|25.09.2017 14:05
Каждый потребитель электроэнергии имеет право на передачу показаний индивидуального прибора учета в период с 23-го по 25-е число текущего месяца. Своевременная и безошибочная передача показаний гарантирует точный расчет оплаты коммунальной услуги, включая ОДН, в соответствии с данными приборов учета. Об этом читателям ИА «Высота 102» напоминает пресс-служба ПАО «Волгоградэнергосбыт» и уточняет, что показания можно передать по номеру телефона контакт-центра, с помощью электронной почты, с помощью СМС, лично в офисах обслуживания ПАО «Волгоградэнергосбыт», через терминал по приему наличных средств, в котором имеется интерфейс заполнения и передачи показаний приборов учета. А также в Личном кабинете на сайте компании (следуя инструкциям на странице...
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|Расследования
|25.09.2017 12:11
Индивидуальному предпринимателю по фамилии Медведев не удалось добиться отмены наказания и прекращения уголовного дела о мошенничестве, совершенном в крупном размере. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное определение, Волгоградский областной суд признал законным и обоснованным приговор Краснооктябрьского районного суда, вынесенного "мебельных дел мастеру" Медведеву в июле текущего года. Он был осужден к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Следствием и судом установлено, что предпринимать в 2014 году арендовал торговую площадь в помещении торгово-выставочного центра, где стал принимать заказы на изготовление корпусной мебели, не имея при этом намерений и реальной возможности исполнять свои обязательства. В период с...
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|Экология
|25.09.2017 12:02
Ночью и утром 28 - 29 сентября в Волгоградской области вновь прогнозируют заморозки. Как сообщает ИА “Высота 102” со ссылкой на данные Волгоградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается, что температура воздуха и почвы понизится до -1,-3 °С. Похолодание затронет преимущественно северные районы области. Ранее аналогичный прогноз озвучивался на 26-27 сентября. В связи со снижением температуры региональное управление МЧС просит жителей области соблюдать меры безопасности при использовании печей и электронагревательных приборов.
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|Экология
|25.09.2017 11:43
Вице-премьер Хлопонин назначен куратором спецпроекта по очистке Волги и Волго-Ахтубинской поймы за 245 млрд рублей
Правительство РФ утвердило паспорт приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волга. Срок реализации проекта – с 30 августа 2017 года до конца 2025 года. Объем вложений составит 245 миллиардов 261 миллион рублей. Куратором назначен вице-премьер Александр Хлопонин. Как сообщает ИА «Высота 102», согласно документу, опубликованному на официальном сайте правительства, основные цели приоритетного проекта – улучшить экологическую ситуацию в бассейне реки Волги за счёт сокращения не менее чем на 80% объёма сбросов загрязнённых сточных вод в водные объекты Волжского бассейна и мероприятий по оздоровлению Волго-Ахтубинской поймы. Кроме того, - это обеспечение населения чистой питьевой водой, восполнение водных биоресурсов,...
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|Астрахань
|25.09.2017 10:59
Путешественник из Нижнего Новгорода Дмитрий Нижегородский 13 мая вышел из Тверской области, чтобы пройти весь путь вдоль Волги и прийти в её устье. Конечной точкой его путешествия станет Астрахань. Как сообщает ИА «Астрахань 24», турист пересек границу Саратовской и Волгоградской областей и в настоящее время держит путь на Волгоград. Это 132-й день путешествия и 13-й регион, сообщил Дмитрий. Пеший путешественник признается, что отправился в путь из-за надоевшей офисной рутины и желания испытать себя. После прибытия в дельту Волги Дмитрий вернется домой и напишет книгу. Фото ИА «Астрахань...
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|Происшествия
|25.09.2017 09:59 (Обновлено: 25.09.2017 10:42)
Водитель и пассажир погибли в машине, загоревшейся после аварии, еще один пассажир с травмами и ожогами доставлен в больницу. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, смертельное ДТП произошло в селе Таловка Камышинского района. Водитель «Skoda Rapid» не уступил дорогу грузовой “Газели”, которая перевозила арбузы и дыни, и столкнулся с ней. В результате ДТП легковая машина загорелась. От удара фургон перевернулся, а его содержимое высыпалось на дорогу.
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|Общество
|25.09.2017 09:48
Грудной ребенок и 10-летняя девочка из Дзержинского района попали в больницу, обварившись кипятком. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, установлено, что две сестры получили ожоги дома. От кипятка больше всего пострадала младшая девочка, у нее ожог 10% поверхности тела. Детей доставили в ожоговое отделение БСМП №25.
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|Общество
|25.09.2017 05:01
К 4 месяцам исправительных работ за мошенничество приговорен житель Волгоградской области Абдуллаев, получавший пенсию, рассчитанную по «липовому» трудовому стажу, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приговор суда. Установлено, что мужчина внес в трудовую книжку недостоверные сведения о работе в тресте «Волгоградстройтранс», а по достижению пенсионного возраста представил трудовую книжку вместе с заявлением в Пенсионный фонд для получения пенсии по старости. В результате пенсионер незаконно получил более 27 тысяч рублей. Свою вину он признал, ущерб полностью возместил, и просил суд рассмотреть его дело без судебного разбирательства. Суд постановил считать наказание пенсионеру условным с испытательным сроком на 6 месяцев.
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|Расследования
|24.09.2017 20:07
Курящий пассажир поезда «Москва-Махачкала» осужден в Волгоградской области за оскорбление полицейских
Полгода исправительных работ назначено мировым судьей в Старополтавском районе пассажиру поезда «Москва-Махачкала», который устроил в вагоне скандал и оскорбил полицейских, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на судебное решение. Установлено, что мужчина нарушил запрет о курении в общественных местах. В тамбуре вагона-ресторана к нарушителю подошли сотрудники линейного отдела полиции. Стражи порядка сопроводили мужчину в купе для составления административного протокола. Однако это не понравилось курильщику, и в присутствии других пассажиров он стал оскорблять полицейских, высказывать в их адрес «грубую нецензурную брань». Данное происшествие было зафиксировано в районе станции Гмелинская Старополтавского район. На требования полицейских прекратить оскорбления пассажир не реагировал. Органы дознания...
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|Аналитика
|24.09.2017 20:01
Успеют ли коммунальщики подготовить город к зиме в установленные сроки и с надлежащим качеством? Почему в каждом районе города жители Волгограда созерцают разрытые траншеи, трубы, горы бетона и глины, а сами вынуждены длительное время жить без горячей воды? Об этом – в сегодняшней программе «Взгляд с Высоты». Напомним, износ сетей, которые эксплуатируются в Волгограде – более 700 километров. Ремонт ведет крупнейшая...
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|Спорт
|24.09.2017 15:51
Победой "Ротор-Волгоград" со счетом 2:1 завершилась домашняя встреча волгоградцев с краснодарской "Кубанью". Игра 15 тура ФНЛ Первенства России прошла на стадионе "Зенит", сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Хозяева поля начали игру активно. Это подтвердил гол, забитый на 8 минуте в ворота "Кубани" полузащитником "Ротор Волгоград" Мухаммадом Султоновым. Ответным мячом на 40 минуте счет сравнял нападающий "Кубани" 29-летний Владимир Обухов. К началу перерыва электронное табло показывало счёт 1:1. Во втором тайме "Ротор" повел в счете: второй гол забил Максим Вотинов.
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|Происшествия
|24.09.2017 15:19
Пожарные локализовали крупный природный пожар в десяти километрах от села Усть-Погожье Дубовского района Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС по региону, в настоящее время идет проливка территории. Угрозы населенным пунктам и дачным обществам не было. Площадь пожара уточняется, но, по предварительным сведениям, она может достигать нескольких десятков гектаров. В ГУ МЧС предупреждают о сложной обстановке в регионе, связанной с ветреной и жаркой погодой, и просят жителей соблюдать правила противопожарной безопасности.
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|Происшествия
|24.09.2017 14:41
В Волгограде двое студентов госпитализированы после взрыва запала гранаты. Как сообщили ИА «Высота 102» в правоохранительных органах, 21-летний учащийся Волгоградского государственного медицинского университета поступил в больницу №25 с ампутацией трех пальцев правой руки, его 17-летний приятель из Волгоградского колледжа ресторанного бизнеса и торговли госпитализирован в больницу №7 с травмой глаза и контузией. Как установлено правоохранителями, взрыв прогремел по месту жительства студента-медика – в квартире дома, расположенного по проспекту Ленина в Центральном районе. С слов молодого человека, взрывное устройство он обнаружил среди вещей своего отца, умершего 11 лет назад. Также в квартире парня обнаружены два корпуса...
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|Происшествия
|24.09.2017 13:12
Под Волгоградом три гастарбайтера изнасиловали гражданку КНР, один из них задержан, двое ударились в бега. Об этом сегодня ИА "Высота 102" сообщили в правоохранительных органах региона. По предварительным данным, преступление совершено на одном из полевых станов в Городищенском районе, где использовался труд иностранных рабочих. Под утро в "кибитку", где проживали супруги - граждане Китая, ворвались трое неизвестных в масках. Они избили мужа и совершили насильственные действия сексуального характера в отношении его супруги. В какой-то момент женщине удалось сорвать маску с одного из мужчин, которого она в итоге узнала. Пострадавшая рассказала сотрудникам правоохранительных органов и о том, что гастарбайтеры из Узбекистана...
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|Расследования
|24.09.2017 12:29
В Волгограде владельцы «заказных» пассажирских перевозок могут зарабатывать около 100 миллионов рублей в месяц
Теневые доходы так называемых «заказных» перевозок в Волгограде могут достигать 110 миллионов рублей в месяц. Корреспонденты ИА «Высота 102», изучив данные о количестве «заказных» маршруток в городе-герое и пользуясь статистическими сведениями, подсчитали, что примерно такая сумма ежемесячно скрывается от налогообложения. Так, в настоящее время по Волгограду курсируют пассажирские микроавтобусы под следующими номерами: №№2с, 15с, 8а, 10, 10а, 96, 90а, 9, 7к, 14, 19, 52, 77, 59з, 46 и 46к. Официально таких рейсов маршрутных такси не существует, поэтому на каждой машине прикреплена табличка «Заказной», хотя фактически данные маршруты заказными не являются. Между тем, средняя месячная заработная плата водителя пассажирского микроавтобуса составляет...
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25 сентября 12:02
25 сентября 11:43
25 сентября 10:59
25 сентября 10:29
В Волгоградской области сотрудницу сельхозпредприятия поймали с фальшивым больничным 7
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24 сентября 05:29
Происшествия
25 сентября 10:29
В Волгоградской области сотрудницу сельхозпредприятия поймали с фальшивым больничным 7
24 сентября 14:41
24 сентября 13:12
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21 сентября 15:07
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