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Общество
 25.09.2017 09:48

В Волгограде двое детей обварились кипятком

Грудной ребенок и 10-летняя девочка из Дзержинского района попали в больницу, обварившись кипятком. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, установлено, что две сестры получили ожоги дома. От кипятка больше всего пострадала младшая девочка, у нее ожог 10% поверхности тела. Детей доставили в ожоговое отделение БСМП №25.

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Происшествия 25.09.2017 09:59 (Обновлено: 25.09.2017 10:08)

В Волгоградской области два человека погибли в загоревшейся после ДТП машине Водитель и пассажир погибли в машине, загоревшейся после аварии, еще один пассажир с травмами и ожогами доставлен в больницу. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, смертельное ДТП произошло в городе Камышин на улице Придорожной. Водитель «Skoda Rapid» не уступил дорогу грузовой “Газели”, которая перевозила арбузы и дыни, и столкнулся с ней. В результате ДТП легковая машина загорелась. От удара фургон перевернулся, а его содержимое высыпалось на трассу.
Прочитана: 373 раз
Общество 25.09.2017 05:01

К 4 месяцам исправительных работ за мошенничество приговорен житель Волгоградской области Абдуллаев, получавший пенсию, рассчитанную по «липовому» трудовому стажу, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приговор суда. Установлено, что мужчина внес в трудовую книжку недостоверные сведения о работе в тресте «Волгоградстройтранс», а по достижению пенсионного возраста представил трудовую книжку вместе с заявлением в Пенсионный фонд для получения пенсии по старости. В результате пенсионер незаконно получил более 27 тысяч рублей. Свою вину он признал, ущерб полностью возместил, и просил суд рассмотреть его дело без судебного разбирательства. Суд постановил считать наказание пенсионеру условным с испытательным сроком на 6 месяцев.
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Расследования 24.09.2017 20:07

Полгода исправительных работ назначено мировым судьей в Старополтавском районе пассажиру поезда «Москва-Махачкала», который устроил в вагоне скандал и оскорбил полицейских, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на судебное решение. Установлено, что мужчина нарушил запрет о курении в общественных местах. В тамбуре вагона-ресторана к нарушителю подошли сотрудники линейного отдела полиции. Стражи порядка сопроводили мужчину в купе для составления административного протокола. Однако это не понравилось курильщику, и в присутствии других пассажиров он стал оскорблять полицейских, высказывать в их адрес «грубую нецензурную брань». Данное происшествие было зафиксировано в районе станции Гмелинская Старополтавского район. На требования полицейских прекратить оскорбления пассажир не реагировал. Органы дознания...
Прочитана: 4147 раз
Аналитика 24.09.2017 20:01 (Обновлено: 25.09.2017 10:00)

Успеют ли коммунальщики подготовить  город к зиме в установленные сроки и с надлежащим качеством? Почему в каждом районе города  жители Волгограда созерцают разрытые траншеи, трубы, горы бетона и глины, а сами вынуждены длительное время жить без горячей воды?  Об этом – в сегодняшней программе «Взгляд с Высоты». Напомним, износ сетей, которые эксплуатируются в Волгограде – более 700 километров. Ремонт ведет  крупнейшая в Европе концессия в сфере водоснабжения и водоотведения....
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Спорт 24.09.2017 15:51

"Ротор-Волгоград" выиграл со счетом 2:1 у команды "Кубань" из Краснодара Победой  "Ротор-Волгоград" со счетом 2:1 завершилась домашняя встреча волгоградцев с краснодарской "Кубанью". Игра 15 тура ФНЛ Первенства России прошла на стадионе "Зенит", сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Хозяева поля начали игру активно. Это подтвердил гол, забитый на 8 минуте  в ворота "Кубани" полузащитником "Ротор Волгоград" Мухаммадом Султоновым. Ответным мячом  на 40 минуте счет сравнял нападающий "Кубани" 29-летний Владимир Обухов. К началу перерыва электронное табло показывало счёт 1:1. Во втором тайме "Ротор" повел в счете: второй гол забил Максим Вотинов. 
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Происшествия 24.09.2017 15:19

Пожарные локализовали крупный природный пожар в десяти километрах от села Усть-Погожье Дубовского района Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС по региону, в настоящее время идет проливка территории. Угрозы населенным пунктам и дачным обществам не было. Площадь пожара уточняется, но, по предварительным сведениям, она может достигать нескольких десятков гектаров. В ГУ МЧС предупреждают о сложной обстановке в регионе, связанной с ветреной и жаркой погодой, и просят жителей соблюдать правила противопожарной безопасности. 
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Происшествия 24.09.2017 14:41

В Волгограде двое студентов госпитализированы после взрыва запала гранаты. Как сообщили ИА «Высота 102» в правоохранительных органах,  21-летний учащийся Волгоградского государственного медицинского университета поступил в больницу №25 с ампутацией трех пальцев правой руки, его 17-летний приятель из Волгоградского колледжа ресторанного бизнеса и торговли госпитализирован в больницу №7 с травмой глаза и контузией.  Как установлено правоохранителями, взрыв прогремел по месту жительства студента-медика – в квартире дома, расположенного по проспекту Ленина в Центральном районе. С слов молодого человека, взрывное устройство он обнаружил среди вещей своего отца, умершего 11 лет назад. Также в квартире парня обнаружены два корпуса...
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Происшествия 24.09.2017 13:12

Под Волгоградом три гастарбайтера изнасиловали гражданку КНР, один из них задержан, двое ударились в бега. Об этом сегодня ИА "Высота 102" сообщили в правоохранительных органах региона. По предварительным данным, преступление совершено на одном из полевых станов в Городищенском районе, где использовался труд иностранных рабочих. Под утро в "кибитку", где проживали супруги - граждане Китая, ворвались трое неизвестных в масках. Они избили мужа и совершили насильственные действия сексуального характера в отношении его супруги. В какой-то момент женщине удалось сорвать маску с одного из мужчин, которого она в итоге узнала. Пострадавшая рассказала сотрудникам правоохранительных органов и о том, что гастарбайтеры из Узбекистана...
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Расследования 24.09.2017 12:29

Теневые доходы так называемых «заказных» перевозок в Волгограде могут достигать 110 миллионов рублей в месяц. Корреспонденты ИА «Высота 102», изучив данные о количестве «заказных» маршруток в городе-герое и пользуясь статистическими сведениями, подсчитали, что примерно такая сумма ежемесячно скрывается от налогообложения. Так, в  настоящее время по Волгограду курсируют пассажирские микроавтобусы под следующими номерами: №№2с, 15с, 8а, 10, 10а, 96, 90а, 9, 7к, 14, 19, 52, 77, 59з, 46 и 46к. Официально таких рейсов маршрутных такси не существует, поэтому на каждой машине прикреплена табличка «Заказной», хотя фактически данные маршруты заказными не являются. Между тем, средняя месячная заработная плата водителя пассажирского микроавтобуса составляет...
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Разное 24.09.2017 12:14

Сегодня ночью и завтра утром в северных районах Волгоградской области ожидаются заморозки. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Температура почвы может опуститься до -2 °С . Ночью и утром 26-27 сентября воздух на севере региона охладится от нуля до -2 °С, температура поверхности почвы упадет до -3°С.
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Газетный киоск 24.09.2017 08:10 (Обновлено: 25.09.2017 09:39)

ВОЛГОГРАД, 23 сентября. /ТАСС/. Калачевский районный суд Волгоградской области в субботу избрал в отношении 55-летнего местного жителя меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему инкриминируется убийство 5-летней девочки, которая пропала 15 сентября - ребенка разыскивали неделю, ее тело было обнаружено накануне в принадлежащей злоумышленнику постройке. Об этом ТАСС сообщила представитель регионального управления СКР Наталия Куницкая. "Следователь сегодня на заседании суда ходатайствовал об избрании подозреваемому местному жителю меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд ходатайство удовлетворил", - сказала Куницкая. Она уточнила, что в ходе допроса задержанный полностью признал свою вину в содеянном. "В настоящее время назначен ряд...
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Политика 24.09.2017 07:51

Перед выборами в Волгоградскую гордуму «Единая Россия» готовит «черные метки» бесполезным депутатам Проект новой нарезки избирательных округов Волгоградской городской думы совсем скоро поступит на рассмотрение депутатов. Как стало известно ИА «Высота 102», тему активно обсуждают  в кулуарах собрания, но едва ли кто из самих народных избранников  видел хотя бы наметки свежей схемы. От того, как перекроят территории одномандатников, во многом будет зависеть судьба самих думцев. В каких-то округах за счет изменения границ, наверняка, поменяется и  расстановка политических сил, в других - намеренно могут столкнуть лбами нынешних союзников. На сегодняшний день известно одно — территории, от которых будут избираться нардепы, станут заметно крупнее. На одного депутата-одномандатника теперь будет приходиться не 34...
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Общество 24.09.2017 05:29

На трассе под Волгоградом ямы-пробники начали "плыть" Вырезанная яма  на новом дорожном покрытии по маршруту Средняя Ахтуба-Краснослободск заставляет автомобилистов маневрировать на довольно узкой дороге. Эту картину наблюдал корреспондент ИА «Высота 102» в ожидании маршрутки на остановке хутора Бурковский. Машины, которые не успевали увернуться, очень резво подпрыгивали, попадая в яму колесом. Как объяснили информагентству жители хутора, такие ровные «квадратики» появилась в результате взятия проб на качество выполненных дорожных работ. И случилось это не вчера – края ямы уже начали «плыть». По словам хуторян, это  не единственное такое «пробное» место на трассе. Люди беспокоятся: не увеличатся ли в размерах подобные «мины» для автомашин после дождей, которые уже...
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Происшествия 23.09.2017 21:03

Бригады энергетиков работают над укреплением опор линий электропередач в районе пересечения улиц Гомельская и Череповецкая в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, недалеко от стройки, где возводится многоэтажка, провалился грунт на два метра. В результате сдвинулись световые опоры, натянулись линии электропередач. Сейчас последствия подвижки грунта ликвидируются. 
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Спорт 23.09.2017 15:47 (Обновлено: 25.09.2017 10:04)

На стадионе "Пищевик" в Волгограде районная команда проигрывает футбольный газон школе ЦСКА Дирекция стадиона "Пищевик" фактически вытеснила с газона футбольную команду "Спартак" молодежного подросткового центра Ворошиловского района, в которой юные дарования занимаются бесплатно. Об этом ИА "Высота 102" сообщили родители, чьи дети с недавнего времени больше не могут посещать тренировки на стадионе "Пищевик". Все началось 1 сентября, когда воспитанников районного "Спартака", а это более 30 мальчишек в возрасте от 8 до 13 лет, не пустили на футбольное поле. Родителям пояснили, что все время занятий на газоне стадиона "Пищевик" продано школе ЦСКА. Эта новость шокировала пап и мам юных футболистов, так как ровно год назад им обещали, что с...
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