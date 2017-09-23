|Финграмотность
|25.09.2017 09:58
Осторожно: кредитное мошенничество!
Мошенничество в кредитовании - явление нередкое. И растёт это количество, к сожалению, прямо пропорционально числу пользующихся кредитами. Неудивительно: где деньги – там и мошенники. Журналист ИА «Высота 102» не без помощи эксперта попытался разобраться, кто чаще становится жертвами мошенников – те, кто берет кредиты, или те, у кого их берут.
Так, следственным отделом Управления ФСБ России по Волгоградской области раскрыто дело об обмане банков директором коммерческой фирмы, который, не имея средств на развитие бизнеса, предоставил копию налоговой декларации фирмы с ложными сведениями о прибыльности своего бизнеса. Кредит был одобрен и выдан в размере 21 миллиона рублей. Мошеннику грозит до 5 лет лишения свободы.
Кто жертва?
Информация о том, что гражданин N. обманул кредитную организацию, воспользовавшись подложными или вообще чужими документами – не редкость в СМИ. С одной стороны, вроде банк обманули. Но с другой – получается, что банк выдал кредит, не проверив платежеспособность заёмщика? Или - если владелец украденного паспорта собственноручно ничего не брал и не подписывал, почему сотрудники финансового учреждения этого не заметили?
И кто же стал жертвой этого обмана? Как правило - тот, у кого эти документы украли. Нередко мошенники ничего у граждан и не крадут – просто убеждают их за вознаграждение взять кредит. Но, расплатившись за услугу, львиную часть денег присваивают, и кредит «вешают» на наивных простаков.
Порой заёмщики идут в первую же кредитную организацию, не проверив законность её деятельности. И сталкиваются с обманом. Так, в Волгограде 20-летний безработный создал в сети вымышленную кредитную организацию и под видом старшего менеджера предлагал кредиты. Но при условии перевода на его карту 15% от запрашиваемого кредита. Таким образом, ему удалось присвоить порядка 280 тысяч рублей.
Кого же выбрать?
По официальным данным, на сегодняшний день на российском микрофинансовом рынке действуют около 800 незаконных финансовых компаний, называющих себя МФО (микрофинансовыми организациями). Как отмечает наш эксперт - руководитель одной из МФО Сергей Седов, чтобы не попасться на уловки мошенников стоит придерживаться ряда правил. Главное - проверить наличие регистрации МФО в Едином госреестре на сайте Центробанка.
Стоит выбирать для кредитования крупную МФО. Большая компания не станет нарушать законодательство, поскольку дорожит своим имиджем в глазах заемщиков и контролирующих органов.
Также необходимо, чтобы у компании был статус микрокредитной компании (МКК) или микрофинансовой (МФК). По закону, МФО обязательно должна иметь одну из двух указанных аббревиатур в своем официальном названии.
Очень важно ознакомиться с отзывами о конкретной МФО на просторах Интернета. Если она нарушает законодательство, об этом обязательно будет отзыв. Если информации об МФО в Интернете не будет, следует поискать другого кредитора.
Сергей Седов также отмечает, что стоит тщательно проверять написание доменного имени официального сайта финансовой компании. «Если есть подозрение, что открыта страница-имитация, следует ввести неправильные логин и пароль в соответствующие строки. Поддельный сервис примет их как верные и перенаправит пользователя на официальную страницу настоящей финансовой организации», - советует эксперт.
Самые распространенные схемы мошенничества
Как считает наш эксперт, нелегальные организации обычно игнорируют действующее законодательство и реализуют целые мошеннические схемы.
Во-первых, это махинации с процентной ставкой и дополнительными комиссиями. На данный момент Центробанком установлена полная стоимость кредита/займа (ПСК), это значение не может быть превышено по инициативе МФО. ПСК обязательно должна указываться в договоре на титульном листе крупным шрифтом, в верхнем правом углу в рамке. Однако нелегальные МФО могут нарушить существующее правило и ограничение процентной ставки, выдавая микрозаймы под больший процент, чем указано в законодательстве (например, под 2,5 и более процентов в день). Также по закону, начисленная сумма по процентам не может превышать трехкратного размера основного долга.
Во-вторых, это указание в договоре неправомерных комиссий. Это могут быть комиссии за ведение договора, обработку данных заемщика, запрос информации о клиенте в бюро кредитных историй и т.д. В результате подобных взиманий получается незаконное наращивание ПСК выше допустимых 795,636% годовых. Также надо учитывать, что заемщик не должен платить комиссии, штрафы или неустойки за досрочную выплату займа в МФО – это незаконно.
В-третьих, существуют махинации с материнским капиталом. Например, компания предлагает обналичить сертификат под фиктивную сделку с недвижимостью, где в качестве жилья выступает изначально ветхое помещение, непригодное для проживания. Кредитор обещает после получения государственных средств вернуть клиенту 70-80% от номинальной стоимости сертификата. В реальности же возвращает не более 20%, а иногда и вовсе находит причину отказать в передаче средств клиенту. По закону, МФО не имеют права работать со средствами материнского капитала. Поэтому лучше всего избегать подобных предложений, поскольку граждане несут уголовную ответственность наравне с работниками подобной МФО.
В-четвертых, некоторые недобросовестные компании используют искусственное наращивание долга заемщика. Например, компания может намеренно не упоминать в договоре займа о том, как именно можно вернуть деньги кредитору. Или МФО может на начальном этапе предложить клиенту одну процентную ставку на займ, а в процессе ее увеличить, например, с помощью дополнительного соглашения.
В-пятых, сегодня нередки случаи, когда мошенники создают страницу в Интернете, имитирующую сайт законопослушной МФО или банка, с целью завладеть персональными данными пользователей, включая логин и пароль от личного кабинета заемщика.
Вы не избежали роковой встречи
Что будет, если вы все-таки попались на удочку финансовых мошенников? Необходимо помнить, что «серые» кредиторы используют не только незаконные схемы обслуживания, но и преступные методы взыскания задолженности. Как правило, они передают ваши долги коллекторам.
Не очень весело, когда тебе навязчиво, и порой бестактно будут напоминать о том, что ты – должник. Как рекомендуют наши эксперты, общаться с ними вполне можно в правовом поле. Лично у коллектора вы денег не брали, поэтому стоит ему объяснить, что вы готовы пойти на законные меры и исполнить решение суда. Прав у коллекторов осталось немного – надо ознакомиться с законом и общение станет не столь обременительным.
Остались вопросы? Задавайте их на форуме нашей статьи, по электронной почте [email protected]
Материал подготовлен в рамках Проекта Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации"
Дополнительная информация на сайтах Вашифинансы. РФ и www.fingram34.ru
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