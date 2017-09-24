







Чернышковский районный суд Волгоградской области сегодня вынес приговор 47-летней Наталье Павловой и ее 48-летнему супругу Андрею Павлову. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102» из зала суда, им вменялось похищение мальчика в Морозовске Ростовской области, оставление в опасности приемного малолетнего сына, что привело к его смерти, а также мошенничество с получением госвыплат. Оба выслушали приговор за решеткой. Женщина все время плакала, а супруг держал ее за руку.

Как сообщила "Высоте 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, суд приговорил Наталью Павлову к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима, а ее супруга к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Адвокаты подсудимых, отметим, настаивали на минимально возможном в данной ситуации наказании.