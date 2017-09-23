Полгода исправительных работ назначено мировым судьей в Старополтавском районе пассажиру поезда «Москва-Махачкала», который устроил в вагоне скандал и оскорбил полицейских, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на судебное решение. Установлено, что мужчина нарушил запрет о курении в общественных местах. В тамбуре вагона-ресторана к нарушителю подошли сотрудники линейного отдела полиции. Стражи порядка сопроводили мужчину в купе для составления административного протокола. Однако это не понравилось курильщику, и в присутствии других пассажиров он стал оскорблять полицейских, высказывать в их адрес «грубую нецензурную брань». Данное происшествие было зафиксировано в районе станции Гмелинская Старополтавского район. На требования полицейских прекратить оскорбления пассажир не реагировал. Органы дознания квалифицировали его действия по ст. 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти». Мужчина свою вину полностью признал, просил рассмотреть его дело без проведения судебного разбирательства. Суд учел признание вины, раскаяние, явку с повинной, и счел возможным назначить наказание в виде исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы осужденного в доход государства. Отбывать наказание мужчина будет по месту жительства. Приговор может быть обжалован в установленные сроки.



