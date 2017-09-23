В Волгограде двое студентов госпитализированы после взрыва запала гранаты. Как сообщили ИА «Высота 102» в правоохранительных органах, 21-летний учащийся Волгоградского государственного медицинского университета поступил в больницу №25 с ампутацией трех пальцев правой руки, его 17-летний приятель из Волгоградского колледжа ресторанного бизнеса и торговли госпитализирован в больницу №7 с травмой глаза и контузией.

Как установлено правоохранителями, взрыв прогремел по месту жительства студента-медика – в квартире дома, расположенного по проспекту Ленина в Центральном районе. С слов молодого человека, взрывное устройство он обнаружил среди вещей своего отца, умершего 11 лет назад. Также в квартире парня обнаружены два корпуса РГД-5, один запал взрывателя для ручных гранат, 10 патронов для

охотничьего ружья 12 калибра.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.222 УК РФ – «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».