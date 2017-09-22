Теневые доходы так называемых «заказных» перевозок в Волгограде могут достигать 110 миллионов рублей в месяц. Корреспонденты ИА «Высота 102», изучив данные о количестве «заказных» маршруток в городе-герое и пользуясь статистическими сведениями, подсчитали, что примерно такая сумма ежемесячно скрывается от налогообложения. Так, в настоящее время по Волгограду курсируют пассажирские микроавтобусы под следующими номерами: №№2с, 15с, 8а, 10, 10а, 96, 90а, 9, 7к, 14, 19, 52, 77, 59з, 46 и 46к. Официально таких рейсов маршрутных такси не существует, поэтому на каждой машине прикреплена табличка «Заказной», хотя фактически данные маршруты заказными не являются. Между тем, средняя месячная заработная плата водителя пассажирского микроавтобуса составляет от 20 тысяч до 30 тысяч рублей. Даже при расчете по нижней планке выходит следующее. На «заказных» линиях курсируют порядка 1000 единиц транспорта, которые обслуживают посменно как минимум два водителя. Если около 2 тысячи водителей ежемесячно получают «в конверте» по 20 тысяч рублей, то общий объем неучтенного дохода достигает 40 млн рублей в месяц. Подоходный налог в размере 13% от этой суммы составил бы 5,2 млн рублей, то есть порядка 62,5 млн рублей в год. Такой объем средств позволил бы комплексно восстановить в Волгограде 2 км дорог — это, например, две улицы Огарева или почти три улицы Пражских. На эти средства возможно благоустроить сразу 3 парка, провести ремонт в 2-х детских садах или освободить от годовой родительской платы свыше 2,6 тысяч семей. Впрочем, теневые доходы водителей – незначительная сумма в сравнении с теми деньгами, которые остаются у других участников «бизнеса». Вместимость каждой «Газели» равно 13 пассажирам, но практически постоянно водители перевозят пассажиров сверх нормы: стоя или на установленных в обход правил безопасности дополнительных местах. В среднем, каждый из 1000 микроавтобусов на «заказных» маршрутах совершает по 10 рейсов в день, некоторые — больше, ведь зачастую режим труда и отдыха водителей не соблюдается. Так, по примерным подсчетам, дневной пассажиропоток на всех микроавтобусах под перечисленными выше номерами составляет порядка 170 тысяч человек, и вполне возможно, что эта цифра может быть больше. Стоимость проезда, в зависимости от расстояния — от 15 до 32 рублей, таким образом, средняя стоимость поездки — 23,5 рубля. Таким образом, общая дневная выручка от нелегальных перевозок всеми микроавтобусами приблизительно равна 3,9 млн рублей. Соответственно, за месяц эта сумма возрастает до 110 млн рублей — не учитываемых в бухгалтерии и не облагаемых никакими налогами.

Между тем, результаты регулярных рейдов показывают, что в большинстве случаев «заказные» маршрутки имеют многочисленные технические неисправности и нарушения технического регламента, в том числе те, при которых запрещается эксплуатация ТС. Кто же рулит в Волгограде «заказными» перевозками? Как выяснилось, организует работу микроавтобусов вышеуказанных линий (за исключением машин под №№96, 90а, 59з, 46 и 46к) один гражданин, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя. По некоторым данным, он не имеет постоянной регистрации в Волгограде, что значительно усложняет доставку ему официальных уведомлений, копий протоколов, заказных писем и других документов. Следовательно, усложняется процесс привлечения его к ответственности за организацию небезопасных и нелегальных перевозок волгоградцев.

У данного ИП имеется опыт организации псевдо-заказных маршрутов – суд запретил ему перевозить пассажиров по нелегальному маршруту в 2016 году, однако он создал «клон» этого направления и продолжил организацию незаконных перевозок. Между тем, пассажирам, которые пользуются «заказными» маршрутками, стоит помнить, что их здоровье и жизнь не застрахованы от возможных ДТП и привлечь к ответственности именно организатора нелегальных схем перевозок будет достаточно сложно.

К слову, возможно, скоро «заказные» маршрутки все-таки исчезнут с улиц российских городов. Недавно президент России Владимир Путин заявил о необходимости введения правовой нормы в отношении владельцев таких маршрутов, которая бы позволяла конфисковать нелегальные микроавтобусы.



