Волгоградские бизнесмены пообещали поддержку в создании комфортной среды Котельниково

Почти сорок руководителей волгоградских предприятий посетили накануне город Котельниково Волгоградской области. Начался бизнес-тур, который организовали ЕвроХим-ВолгаКалий, администрация района, комитет экономической политики и развития региона с посещения поверхностного комплекса горно-обогатительного комбината и экскурсии по городу. Это помогло предпринимателям в определении главной цели визита – выявить возможности ведения бизнеса для оживления и развития комфортной городской среды Котельниково. Эти вопросы они обсудили на совещании, которое прошло в микрорайоне Восточный.

Тема создания благоприятных условий для проживания здесь очень актуальна, поскольку уже в ближайшее время, после запуска пока строящегося ГОКа, население города вырастет в полтора раза.

Подробности – в видеорепортаже ИА «Высота 102».