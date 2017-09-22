





Смотрите сегодня в выпуске: Соня Четвертнова найдена убитой. Задержаны двое подозреваемых, один из них сознался. Жители многоэтажек Красноармейского района Волгограда борются со свалкой под окнами. В Волгоградской области с военного памятника осыпается "20-миллионный" ремонт, сделанный два года назад. Жители Среднеахтубинского и Ленинского районов рассказали о своих бедах главе регионального МВД.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.