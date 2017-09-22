









Подозреваемый в убийстве 5-летней Сони Четвертновой, которая пропала неделю назад в Калаче-на-Дону, дал признательные показания.Об этом ИА "Высота 102" сообщили в СУ СК по Волгоградской области. Следователи регионального управления Следственного комитета Российской Федерации приступили к осмотру места происшествия. С применением криминалистической техники ими тщательно исследуется хозяйственная постройка, где сегодня было обнаружено тело пятилетнего ребенка. Вероятнее всего, именно там 55-летний житель Калача-на-Дону расправился с девочкой.

Напомним, потерпевшая пропала без вести ровно неделю назад, 15 сентября 2017 года. Девочка не вернулась с детской площадки, расположенной буквально в 50 метрах от ее дома. По данному факту первым отделом по расследованию особо важных дел регионального управления Следственного комитета Российской Федерации незамедлительно было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего), а его расследование было взято на особый контроль. На месте ЧП следственно-оперативную группу с первого дня курировал заместитель руководителя управления СКР. Неоднократно в городе Калач-на-Дону ход следствия заслушивался на оперативном совещании при главе ведомства и начальнике Главка МВД.

К поиску ребенка были приложены беспрецедентные усилия – в розыскных мероприятиях, которые не прекращались ни на минуту, принимали участие свыше 300 человек, а также беспилотная авиация. Правоохранителями, волонтерами, местными жителями и родственниками девочки проделан колоссальный объем работы: прочесывание местности, осмотр всех гаражных боксов, поквартирный обход. К сожалению, сегодня выяснилось, что все это время девочка была мертва, а её тело находилось в хозяйственной постройке соседнего квартала.

Следователи полагают, что 15 сентября 2017 года злоумышленник заманил ребенка – поскольку потерпевшая знала подозреваемого, она без всяких опасений пошла за взрослым мужчиной.

В настоящее время тело девочки направлено на судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой будет установлена причина её смерти.

С задержанным продолжают работать следователи и оперативные сотрудники полиции. Злоумышленник уже дал признательные показания и рассказал, что задушил ребенка. На причастность к этому особо тяжкому преступлению также отрабатывается 45-летний родственник подозреваемого. Ранее ИА "Высота 102" сообщало о том, что один из подозреваемых в убийстве Сони Четвертновой - 55-летний житель Калача-на-Дону Павел Лукьяненко.







