Программа «Взгляд с Высоты»: Жителям Волгограда будет «труба», если не поменяют трубы

Успеют ли коммунальщики подготовить город к зиме в установленные сроки и с надлежащим качеством? Почему в каждом районе города жители Волгограда созерцают разрытые траншеи, трубы, горы бетона и глины, а сами вынуждены длительное время жить без горячей воды?

Об этом – в сегодняшней программе «Взгляд с Высоты».

Напомним, износ сетей, которые эксплуатируются в Волгограде – более 700 километров. Ремонт ведет крупнейшая в Европе концессия в сфере водоснабжения и водоотведения. В этом году на модернизацию систем направлен 1 млрд 800 млн рублей. А общий объем частных инвестиций на реализацию данного проекта, срок которого - до 2044 года, более 58 млрд.