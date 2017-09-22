В Волгограде заблокировали "виртуальный ЗАГС" по заключению фиктивных браков

Полномочия двух депутатов Краснокоротковского сельского поселения Новоаннинского муниципального района прекращены в связи с нарушением законодательства о противодействии коррупции. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Ольга Токарева. По ее словам, в ходе проверки установлено, что народные избранники не представили в установленный срок сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год на себя и своих близких родственников, а именно супругов и несовершеннолетних детей. Согласно требованиям российского законодательства, лица, замещающие муниципальные должности, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера...

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