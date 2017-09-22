Волгоградская группа компаний «Чистый город» поделилась опытом регоператора в Москве

Сегодня в Москве на VI межведомственном круглом столе по координации взаимодействия федеральных органов власти, органов власти субъектов Российской Федерации и бизнеса в сфере обращения с отходами руководители группы компаний «Чистый город» поделились первым опытом работы в статусе регионального оператора сферы ТКО. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, ключевые вопросы круглого стола - изменения законодательства в области обращения с отходами, программы и меры по поддержке отрасли, основные риски работы регионального оператора, взаимодействие бизнеса с контролирующими органами.

После пленарного заседания, которое открыл заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис, на тематической сессии председатель совета директоров группы компаний «Чистый город» Полина Вергун рассказала об организации деятельности регионального оператора в Астраханской области и республике Калмыкия, залогах успешной работы и вопросах, требующих доработки.

«Первостепенная задача регионального оператора – организация потоков отходов и направление их на законные объекты, извлечение полезных фракции из 100% образующихся отходов, экологически безопасное размещение, - отмечает Полина Вергун. – Институт регионального оператора диктует совершенно иной – прозрачный – уровень оказания услуги, что позволяет остановить образование несанкционированных свалок, так как основной причиной их разрастания был бесконтрольный поток».

В числе участников круглого стола - представители минстроя РФ, минприроды РФ, федеральной службы по надзору в сфере природопользования, члены Совета Федерации, депутаты Государственной думы, региональные операторы, специалисты в сфере обращения с отходами.



