









Дирекция стадиона "Пищевик" фактически вытеснила с газона футбольную команду "Спартак" молодежного подросткового центра Ворошиловского района, в которой юные дарования занимаются бесплатно. Об этом ИА "Высота 102" сообщили родители, чьи дети с недавнего времени больше не могут посещать тренировки на стадионе "Пищевик". Все началось 1 сентября, когда воспитанников районного "Спартака", а это более 30 мальчишек в возрасте от 8 до 13 лет, не пустили на футбольное поле. Родителям пояснили, что все время занятий на газоне стадиона "Пищевик" продано школе ЦСКА. Эта новость шокировала пап и мам юных футболистов, так как ровно год назад им обещали, что с приходом на стадион "армейцев" интересы воспитанников единственной в районе муниципальной секции по футболу не пострадают, и привычное для тренировок время не заберут. Однако дирекция стадиона свое обещание нарушила. Больше недели для детей вообще не могли найти свободное "окно" для занятий на поле, а потом все-таки предложили время, которое категорически не устроило большинство воспитанников и их родителей. Дело в том, что ранее эта секция по футболу работала по вторникам, четвергам и субботам с 15-00 до 16-30. Такой график был оптимальным, так как большинство юных футболистов, посещающих муниципальную секцию, учатся в первую смену до 14-00. Однако теперь дирекция стадиона отдала самое лучшее время в будние дни - с 15-00 до 19-30 - школе ЦСКА, оставив для муниципальной секции оставшееся время в первой половине дня: с 9-00 до 11-30 и с 14-00 до 15-00.













Чтобы попасть на тренировку в указанные часы, школьники должны либо прогуливать занятия, либо уходить с последних уроков, чтобы успеть на стадион. В настоящее время ситуация накалилась до предела, сообщают родители. Из-за того, что в указанное время муниципальную секцию по футболу могут посещать немногие, уволился тренер, который работал с мальчишками более трех лет. Постепенно распадается и команда, так как нет условий для регулярных тренировок. Жители Ворошиловского района, которые раньше беспрепятственно могли приходить на стадион и играть в футбол, сегодня констатируют, что спортивный объект, который в прошлом году торжественно открыли после масштабной реконструкции, стал для них недоступен. "Сегодня нельзя просто прийти и поиграть в мяч, за все надо платить. С поля выгоняют, говорят: платите в кассу 1300 рублей, тогда и играйте", - пожаловались в редакцию "Высоты 102" жители района.













Родители воспитанников районного "Спартака" рассказывают, что сейчас вынуждены рассматривать варианты аренды поля для команды, но вопрос упирается в деньги. Не все готовы платить в час по 1-2 тысячи рублей, чтобы их ребенок играл в футбол. "Получается, что таким образом единственную в районе бесплатную муниципальную секцию просто уничтожают. А ведь именно наши дети в прошлом году участвовали в торжественном открытии стадиона после масштабной реконструкции. Надеялись, что приоритетное направление дворового футбола будет развиваться и поддерживаться, но оказывается, если нет денег, то ни на что надеяться нельзя", - констатируют родители юных футболистов.

В МУК "Детский городской парк", в чье ведение с июля текущего года был передан стадион "Пищевик", называют проблему, озвученную родителями, надуманной. "Как они занимались, так и будут заниматься, - комментирует ситуацию директор МУК Алексей Никулин. - Мы им дали время то, которое они просили. Просили также сместить его на полчаса, чтобы дети успевали добираться со школы на тренировку. Мы этот вопрос решаем". Никулин пояснил, что "армейцев" можно подвинуть в графике на полчаса, если будет продлен "световой день" стадиона. "Разрабатываем проект освещения стадиона, так как его сейчас недостаточно. На следующей неделе мы планируем получить техусловия, необходимые для того, чтобы увеличить световой день на стадионе. Пока школа ЦСКА сдвинуться не может, у них свое расписание", - сказал директор МУК.

Напомним, что стадион "Пищевик" в Ворошиловском районе открыли после реконструкции в ноябре 2016 года. До этого почти десятилетие объект, который попал в частные руки, медленно разрушался. В негодность пришло футбольное поле, разваливались беговые дорожки и раздевалки, все заросло травой. Несмотря на это, на стадионе все равно занимались футболом жители близлежащих домов. По их просьбе на "Пищевик" обратили внимание в администрации города и области. В 2015 году объект удалось вернуть в муниципальную собственность, а уже летом 2016-го началась его реконструкция. За счет средств муниципалитета был разработан проект, проведены подготовительные работы, укреплена подпорная стенка стадиона. На средства инвестора оборудовали футбольное поле с искусственным газоном, беговые дорожки со специальным покрытием, универсальное игровое поле и площадку с силовыми тренажерами. По замыслу властей, стадион "Пищевик" должен был стать тем местом, где можно не только заниматься спортом, но и отдыхать детям и взрослым. Сообщалось, что делать это жители района и города смогут совершенно бесплатно. Однако, как выясняется спустя год, заниматься на этом стадионе без денег могут далеко не все.



