|Спорт
|23.09.2017 15:47
На стадионе "Пищевик" в Волгограде районная команда проигрывает футбольный газон школе ЦСКА
Дирекция стадиона "Пищевик" фактически вытеснила с газона футбольную команду "Спартак" молодежного подросткового центра Ворошиловского района, в которой юные дарования занимаются бесплатно. Об этом ИА "Высота 102" сообщили родители, чьи дети с недавнего времени больше не могут посещать тренировки на стадионе "Пищевик". Все началось 1 сентября, когда воспитанников районного "Спартака", а это более 30 мальчишек в возрасте от 8 до 13 лет, не пустили на футбольное поле. Родителям пояснили, что все время занятий на газоне стадиона "Пищевик" продано школе ЦСКА. Эта новость шокировала пап и мам юных футболистов, так как ровно год назад им обещали, что с приходом на стадион "армейцев" интересы воспитанников единственной в районе муниципальной секции по футболу не пострадают, и привычное для тренировок время не заберут. Однако дирекция стадиона свое обещание нарушила. Больше недели для детей вообще не могли найти свободное "окно" для занятий на поле, а потом все-таки предложили время, которое категорически не устроило большинство воспитанников и их родителей. Дело в том, что ранее эта секция по футболу работала по вторникам, четвергам и субботам с 15-00 до 16-30. Такой график был оптимальным, так как большинство юных футболистов, посещающих муниципальную секцию, учатся в первую смену до 14-00. Однако теперь дирекция стадиона отдала самое лучшее время в будние дни - с 15-00 до 19-30 - школе ЦСКА, оставив для муниципальной секции оставшееся время в первой половине дня: с 9-00 до 11-30 и с 14-00 до 15-00.
Чтобы попасть на тренировку в указанные часы, школьники должны либо прогуливать занятия, либо уходить с последних уроков, чтобы успеть на стадион. В настоящее время ситуация накалилась до предела, сообщают родители. Из-за того, что в указанное время муниципальную секцию по футболу могут посещать немногие, уволился тренер, который работал с мальчишками более трех лет. Постепенно распадается и команда, так как нет условий для регулярных тренировок. Жители Ворошиловского района, которые раньше беспрепятственно могли приходить на стадион и играть в футбол, сегодня констатируют, что спортивный объект, который в прошлом году торжественно открыли после масштабной реконструкции, стал для них недоступен. "Сегодня нельзя просто прийти и поиграть в мяч, за все надо платить. С поля выгоняют, говорят: платите в кассу 1300 рублей, тогда и играйте", - пожаловались в редакцию "Высоты 102" жители района.
Родители воспитанников районного "Спартака" рассказывают, что сейчас вынуждены рассматривать варианты аренды поля для команды, но вопрос упирается в деньги. Не все готовы платить в час по 1-2 тысячи рублей, чтобы их ребенок играл в футбол. "Получается, что таким образом единственную в районе бесплатную муниципальную секцию просто уничтожают. А ведь именно наши дети в прошлом году участвовали в торжественном открытии стадиона после масштабной реконструкции. Надеялись, что приоритетное направление дворового футбола будет развиваться и поддерживаться, но оказывается, если нет денег, то ни на что надеяться нельзя", - констатируют родители юных футболистов.
В МУК "Детский городской парк", в чье ведение с июля текущего года был передан стадион "Пищевик", называют проблему, озвученную родителями, надуманной. "Как они занимались, так и будут заниматься, - комментирует ситуацию директор МУК Алексей Никулин. - Мы им дали время то, которое они просили. Просили также сместить его на полчаса, чтобы дети успевали добираться со школы на тренировку. Мы этот вопрос решаем". Никулин пояснил, что "армейцев" можно подвинуть в графике на полчаса, если будет продлен "световой день" стадиона. "Разрабатываем проект освещения стадиона, так как его сейчас недостаточно. На следующей неделе мы планируем получить техусловия, необходимые для того, чтобы увеличить световой день на стадионе. Пока школа ЦСКА сдвинуться не может, у них свое расписание", - сказал директор МУК.
Напомним, что стадион "Пищевик" в Ворошиловском районе открыли после реконструкции в ноябре 2016 года. До этого почти десятилетие объект, который попал в частные руки, медленно разрушался. В негодность пришло футбольное поле, разваливались беговые дорожки и раздевалки, все заросло травой. Несмотря на это, на стадионе все равно занимались футболом жители близлежащих домов. По их просьбе на "Пищевик" обратили внимание в администрации города и области. В 2015 году объект удалось вернуть в муниципальную собственность, а уже летом 2016-го началась его реконструкция. За счет средств муниципалитета был разработан проект, проведены подготовительные работы, укреплена подпорная стенка стадиона. На средства инвестора оборудовали футбольное поле с искусственным газоном, беговые дорожки со специальным покрытием, универсальное игровое поле и площадку с силовыми тренажерами. По замыслу властей, стадион "Пищевик" должен был стать тем местом, где можно не только заниматься спортом, но и отдыхать детям и взрослым. Сообщалось, что делать это жители района и города смогут совершенно бесплатно. Однако, как выясняется спустя год, заниматься на этом стадионе без денег могут далеко не все.
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|23.09.2017 13:56
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|Происшествия
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Тяжелые травмы во время ремонта грузового автомобиля получил 38-летний слесарь одного из автотранспортных предприятий, об этом сообщили ИА “Высота 102” представители экстренных служб региона. Инцидент произошел в Красноармейском районе на улице 40 лет ВЛКСМ. Перелом позвоночника, множественные переломы ребер мужчине нанесла рухнувшая на него кабина грузовика. Упала она из-за обрыва страховочного троса. Пострадавшего доставили в реанимационное отделение больницы скорой медицинской помощи № 15.
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|Происшествия
|23.09.2017 09:24
Два человека погибли и один пострадал в аварии в Калачевском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, инцидент произошел на 66 км трассы «Волгоград-Каменск-Шахтинский” накануне. Водитель «BMW-525» не убедился в безопасности маневра и выехал на встречную полосу. Там авто в лоб столкнулось с ”Mazda-6”. От полученных травм погибли водитель и пассажирка “шестой” . Сам водитель BMW с травмами доставлен в больницу.
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|Культура
|23.09.2017 09:00
Почему бегемот Светик приехал на гастроли в Волгоградский цирк одного цвета, а перед представлением – станет совсем другим? Как гиппопотам приучил к вегетарианству свою подругу – собаку Найду? Кого еще из экзотических животных увидят зрители на представлениях совместной программы Росгосцирка и легендарного цирка Юрия Никулина, которую презентуют в Волгоградском цирке 23 сентября? И кто они, смелые девушки-мотокаскадеры, которые покажут головокружительные трюки на байках? Об этом – в репортаже ИА «Высота 102».
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|Экология
|23.09.2017 08:59
Ежедневную свалку созерцают волгоградцы, проживающие в многоэтажках на улицах Николаевская, Саушинская, Зерноградская в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» жильцы пытаются как-то повлиять на управляющую компанию ООО «Южное», которая обслуживает их дома. «Но там отвечают: договор на вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с вами заключен, заявки на бункеры подаются своевременно, мол, чего вы еще хотите?», - рассказывают горожане. А хотят люди только одного – дышать свежим воздухом. Контейнерная...
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|Общество
|23.09.2017 07:39
Почетный гражданин Волгограда Борис Усик: "Желание перезахоронить румынских фашистов с почестями - это наглость !"
На следующей неделе в Волгоград прибывает официальная делегация из Румынии. Цель приезда, как сообщает ИА "Высота 102", указана в письме, подписанным Временным Поверенным в делах посольства этой страны в Российской федерации Виорелу Кожокару, цитата: «участие в церемонии перезахоронения останков румынских военных героев, погибших под Сталинградом». При этом румынский дипломат просит власти оказать поддержку по обеспечению этого мероприятия и предоставить для этой церемонии «взвод гвардии, почетный караул, военный оркестр» и так далее. ...
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|Экология
|23.09.2017 07:25 (Обновлено: 23.09.2017 11:18)
Сегодня в Москве на VI межведомственном круглом столе по координации взаимодействия федеральных органов власти, органов власти субъектов Российской Федерации и бизнеса в сфере обращения с отходами руководители группы компаний «Чистый город» поделились первым опытом работы в статусе регионального оператора сферы ТКО. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, ключевые вопросы круглого стола - изменения законодательства в области обращения с отходами, программы и меры по поддержке отрасли, основные риски работы регионального оператора, взаимодействие бизнеса с контролирующими органами. После пленарного заседания, которое открыл заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис, на тематической сессии председатель совета директоров группы компаний «Чистый город»...
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|Расследования
|22.09.2017 20:57
За информацию, которая помогла найти убийц 5-летней Софьи в Калаче-на-Дону, получит вознаграждение 73-летний местный житель. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МВД. Мужчина сообщил следователям важные детали. Он рассказал, что раньше не раз видел подозреваемого вместе с пропавшим ребенком. Также обратил внимание на резкое исчезновении того после начала поисковых мероприятий. Мужчина был уверен, что подозреваемый вывез девочку за пределы региона и сообщил эту информацию в полицию. Эти важные данные впоследствии помогли оперативникам выйти на подозреваемого. Губернатор уже поддержал ходатайство МВД и СК о выплате ранее объявленного денежного вознаграждения. Напомним, что задержанный 55-летний подозреваемый нигде не работал, часто выпивал...
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|Общество
|22.09.2017 20:23
Сегодня завершился прием заявок от потенциальных участников конкурса на установку 1500 дорожных знаков на основных магистралях Волгограда. Все шесть претендентов, представившие документы, допущены к следующему этапу, сообщили ИА «Высота 102» в мэрии. В целом на данные мероприятия выделено 30 млн рублей, на эти средства планируется установить более 5 тысяч знаков, в том числе те, что появятся согласно новой дислокации дорожных знаков, и те, которые заменят существующие. Общая сумма разбита на два лота. В ходе первого аукциона определена подрядная организация, которая выполнит часть работ по установке знаков на сумму в 22 млн рублей. Контракт с компанией будет подписан в ближайшее время....
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|Аналитика
|22.09.2017 20:11
Смотрите сегодня в выпуске: Соня Четвертнова найдена убитой. Задержаны двое подозреваемых, один из них сознался. Жители многоэтажек Красноармейского района Волгограда борются со свалкой под окнами. В Волгоградской области с военного памятника осыпается "20-миллионный" ремонт, сделанный два года назад. Жители Среднеахтубинского и Ленинского районов рассказали о своих бедах главе регионального МВД. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.
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|Общество
|22.09.2017 17:40
Музыкальный фестиваль Волгоградской лиги КВН собрал накануне в Доме офицеров сотни зрителей. Как сообщает ИА «Высота 102», десять «взрослых» команд из вузов Волгограда и Волжского, а также сборная малышей «Лего» боролись за победу до последних минут фестиваля. Волгоградцы активно участвуют в лигах разного уровня АМИК (А. Масляков и компания), в том числе и на проектах Первого канала. Поэтому уровень выступлений был очень высок – сорвать бурные аплодисменты зрителей удалось всем командам. Все показанные миниатюры соответствовали общей идеи КВНовского движения - здоровый молодежный актуальный юмор для всех. Жюри отметило и тонкие политические зарисовки,...
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|Расследования
|22.09.2017 17:21
До 9 лет лишения свободы грозит бывшему директору волгоградского филиала Московской финансово-юридической академии (МФЮА) за совершение около 90 эпизодов коммерческого подкупа. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, экс-руководитель аккредитованного образовательного частного учреждения высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА" обвиняется в 72 эпизодах коммерческого подкупа, совершенного организованной группой, за незаконные действия (п.п. "а", "в" ч. 7 ст. 204 УК РФ) и 17 эпизодах мелкого коммерческого подкупа (ч. 1 ст. 204.2 УК РФ). Обвинительное заключение утверждено и направлено в суд для рассмотрения по существу. По версии следствия, в 2014-2016 гг обвиняемая, являясь организатором...
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|Расследования
|22.09.2017 17:19
Подозреваемый в убийстве пропавшей неделю назад в Волгоградской области девочки признался в совершении преступления (ФОТО И ВИДЕО)
Подозреваемый в убийстве 5-летней Сони Четвертновой, которая пропала неделю назад в Калаче-на-Дону, дал признательные показания.Об этом ИА "Высота 102" сообщили в СУ СК по Волгоградской области. Следователи регионального управления Следственного комитета Российской Федерации приступили к осмотру места происшествия. С применением криминалистической техники ими тщательно исследуется хозяйственная постройка, где сегодня было обнаружено тело пятилетнего ребенка. Вероятнее всего, именно там 55-летний житель Калача-на-Дону расправился с девочкой. Напомним, потерпевшая пропала без вести ровно неделю назад, 15 сентября 2017 года. Девочка не вернулась с детской площадки, расположенной буквально в 50 метрах от ее дома. По данному факту первым отделом по расследованию особо важных...
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|Расследования
|22.09.2017 16:54
Пропавшая неделю назад в Волгоградской области Соня Четвертнова подверглась насилию (ФОТО С МЕСТА СОБЫТИЯ)
В отделе МВД Калачевского района в настоящее время идет допрос подозреваемого в убийстве 5-летней Сони Четвертновой. Как сообщил ИА «Высота 102» заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Антон Корнаухов, допрос 55-летнего Павла Лукьяненко, одного из задержанных по подозрению в причастности к убийству ребенка, проходит с участием начальника ГУ МВД по Волгоградской области Александра Кравченко и руководителя регионального управления СК РФ Михаила Музраева. Как уточнил Антон Корнаухов, тело 5-летней Сони Четвертновой было обнаружено сегодня в нескольких кварталах от дома, где она жила, в хозпостройке площадью примерно метр на метр. Между тем, как сообщил ИА «Высота 102» источник в правоохранительных...
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|Экономика
|22.09.2017 16:23
В Волгоградской области партнера нефтяного предприятия уличили в уклонении от уплаты более 400 млн рублей налогов
Налоговыми органами Волгоградской области выявлена и пресечена схема ухода от налогообложения в особо крупном размере одной из субподрядных организаций нефтеперерабатывающего предприятия, сообщили ИА "Высота 102" в УФНС России по региону. В ходе контрольных и судебных разбирательств установлено, что ООО "СК "Промизоляция", которое является субподрядчиком по исполнению строительно-монтажных работ для крупного нефтеперерабатывающего предприятия, в период 2013-2014 годы путем согласованных действий по оформлению фиктивных документов с недобросовестными контрагентами преследовало цель получения необоснованной налоговой выгоды. В суде было установлено отсутствие реальных хозяйственных операций данной организации с контрагентами, отсутствие у них материально-технической базы для выполнения работ и поставки товарно-материальных ценностей. В результате в бюджет...
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