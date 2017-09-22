Жителей микрорайона на юге Волгограда заносит мусором

Ежедневную свалку созерцают волгоградцы, проживающие в многоэтажках на улицах Николаевская, Саушинская, Зерноградская в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» жильцы пытаются как-то повлиять на управляющую компанию ООО «Южное», которая обслуживает их дома. «Но там отвечают: договор на вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с вами заключен, заявки на бункеры подаются своевременно, мол, чего вы еще хотите?», - рассказывают горожане.

А хотят люди только одного – дышать свежим воздухом. Контейнерная площадка обслуживает несколько десятков домов, но мусор вывозится плохо и при малейшем ветре разносится по всему кварталу, - утверждают жильцы. В присутствии журналистов информагентства одна из жительниц дома позвонила в управляющую компанию с вопросом: «Когда вывезете мусор?». Однако вразумительного ответа так и не последовало. О том, как бедствуют красноармейцы в соседстве со свалкой– в материале информагентства.