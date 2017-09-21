Пользовательское соглашение | Реклама на сайте
Расследования
 22.09.2017 11:24(Обновлено: 22.09.2017 11:47)

В Волжском осудили отца за гибель двоих детей от тараканьей отравы

Волжский горсуд вынес приговор 24-летнему жителю города, по вине которого погибли двое детей, отравившиеся средством для уничтожения тараканов. Подсудимый в судебном заседании полностью признал вину, ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу суда. Приговором суда он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), которое относится к категории преступлений средней тяжести. Ему  назначено наказание в виде 2-х лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Приговор суда не вступил в законную силу. Напомним, трагедия в Волжском произошла 1 мая. Отец самостоятельно произвел в квартире санитарную обработку, рассыпав везде  средство от насекомых. При этом ядовитый порошок попал даже на детскую посуду, После ужина  дочку и сына родители уложили спать, но они уже не проснулись. Как потом выяснилось, средство от насекомых молодой отец принес с работы и не знал, что его нельзя было использовать в домашних условиях.

Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

Реклама
           
 
 
Главные новости недели

Гражданка Украины подожгла себя в Волгограде из-за семейных проблемКаждый седьмой пенсионер в Волгоградской области не заработал на прожиточный минимумСостояние пилотов ЯК-130, который разбился в субботу в Волгоградской области, удовлетворительноеНа Мамаевом кургане в Волгограде снова засияла знаменитая надпись - "За нашу Советскую Родину! СССР!"Волгоградский мясокомбинат: Нам есть куда расти и развиваться!
 
Актуальные интервью и комментарии

Волгоградцы - о "плюсах" и "минусах" президента России и губернатора Волгоградской области

Эксперты ОНФ помогли главврачам волгоградских поликлиник сократить путь до пациентов

Жители Волгоградской области заждались в селах депутатов Госдумы

Как известно, в марте будущего, 2018 года пройдут выборы президента России. Спецгруппа ИА «Высота 102» в течение недели выходила на...

Работу поликлиник Волгограда и Городища оценил столичный эксперт Общероссийского народного фронта. Как сообщает ИА «Высота 102», директор центра...

Прошел  год  со дня выборов в Государственную думу Федерального собрания России...

Расследования 22.09.2017 13:41

В Калаче-на-Дону Волгоградской области задержан 55-летний владелец хозпостройки, где было обнаружено тело пропавшей Сони Четвертновой. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в СУ СК по Волгоградской области. С его участием уже проводятся следственные действия. Следователями устанавливается мотив расправы над девочкой и иные обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается. По словам жителей города, место, где нашли ребенка, облюбовали для пьянок двое мужчин. Возможно, задержанный - один из них.      Напомним, пятилетняя девочка  пропала  15 сентября с территории рядом с домом, где она играла. Поиски, в которых принимали участие полицейские, волонтеры,...
Прочитана: 1203 раз
Расследования 22.09.2017 13:31

В Волгоградской области нашли тело пропавшей Сони Четвертновой В Калаче-на-Дону найдено тело пропавшей Сони Четвертновой. Об этом сообщили ИА "Высота 102" в СУ СК по Волгоградской области. Тело ребенка нашли в нескольких десятках метров от дома, где она жила, в хозпостройке в  районе гаражей. По предварительным сведениям, девочку убили.  Напомним, 5-летняя Соня Четвертнова пропала 15 сентября с площадки, где она играла, недалеко от своего дома. Тысячи человек - полицейские, спасатели, казаки, волонтеры - неоднократно прочесывали местность, за информацию о пропавшем ребенке было объявлено вознаграждение в 1 миллион рублей. Однако никаких следов до последнего так и не удавалось найти. 
Прочитана: 4181 раз
Культура 22.09.2017 12:43

Фасад здания администрации Волгоградской области зачистят от кондиционеров До конца года в Волгоградской области должны установить факты незаконного или несогласованного размещения технических средств и конструкций на объектах культурного наследия, к которым, в частности, относится и немало жилых домов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на комитет госохраны объектов культурного наследия, соответствующее поручение органы исполнительной власти регионов России, в том числе и Волгоградской области, получили от министерства культуры РФ. В министерстве пояснили, что получают много жалоб от граждан, связанных с размещением на фасадах таких зданий кондиционеров, навесных конструкций, искажающих облик памятников, а также наносящих фасадам вред ввиду их многократного монтажа-демонтажа. А потому, считают в ведомстве, фасады таких...
Прочитана: 2700 раз
Общество 22.09.2017 12:23

В Волгограде появятся девять островков «Зеленой волны» РУСАЛа Итоги грантового конкурса РУСАЛа в рамках второго этапа экологического марафона «Зеленая волна» подвели в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградского алюминиевого завода, на реализацию девяти проектов по озеленению города компания выделит около 90 тысяч рублей.  Гранты предназначены на приобретение саженцев и необходимого инвентаря для проведения благоустройства во дворах, скверах, парках, улицах, а также на территориях организаций и учреждений.  В итоге новые клумбы появятся возле МПК «Космос» в Красноармейском районе и рядом с молодежно-досуговым центром «Поколение Next» в Дзержинском  районе города. Воспитанники  социально-реалибитационного центра Ворошиловского района совместно со студентами Волгоградского техникума железнодорожного транспорта создадут мини-пруд с...
Прочитана: 466 раз
Происшествия 22.09.2017 10:43

Две женщины, мужчина и двухлетний ребенок пострадали в ДТП на 47 километре трассы "Иловатка - Старая Полтавка – Палласовка - Николаевск". Об этом ИА “Высота 102” сообщили в ГУ МВД РФ по Волгоградской области. Не выбрав безопасную скорость 22-летний водитель “Лады” вылетел на встречку и столкнулся с “Renault Sandero”. В результате аварии в больницу отправился сам лихач и трое пассажиров иномарки.
Прочитана: 3622 раз
Происшествия 22.09.2017 10:16

11-месячная девочка пострадала в ДТП, причиной которого стала выбоина на дороге. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, авария произошла в  Красноармейском  районе на улице Мачтозаводской. Мама ребенка, которая находилась за рулем “Daewoo Matiz”,  не справилась с управлением, когда колесо попало в яму. Машину  выбросило с дороги и она врезалась в дерево. Девочка, хотя и сидела в детском кресле,  получила травму  и была госпитализирована. 
Прочитана: 1292 раз
Происшествия 22.09.2017 10:03

Двух подростков 16 и 17 лет поймали при закладке  в тайник синтетических наркотиков, об этом сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД РФ по Волгоградской области. Учащиеся одного из колледжей  к моменту задержания успели сделать восемь “закладок” в Ворошиловском районе. Из них  полицейские изъяли  почти 4 грамма синтетического наркотика. Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних работают с семьями и педагогами подростков,  пытаясь выяснить,  что толкнуло ребят на преступление. Материалы дела уже переданы в СУ СК по Волгоградской области.
Прочитана: 1437 раз
Общество 22.09.2017 09:42

К материальной ответственности привлечен бывший старший судебный пристав Волжского, допустивший халатное отношение к исполнению служебных обязанностей. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, по требованию прокурора суд взыскал с должностного лица в порядке регресса сумму компенсации в размере более 8 тыс рублей в пользу гражданина, пострадавшего от незаконного бездействия пристава. Так, судом установлен факт непринятия мер, направленных на своевременное исполнение судебного акта о понуждении администрации Волжского к производству капитального ремонта жилого дома. Другим решением мирового судьи также удовлетворен иск прокурора Волжского о взыскании в порядке регресса аналогичной компенсации на такую же сумму с бывшего судебного пристава-исполнителя...
Прочитана: 713 раз
Здравоохранение 22.09.2017 09:40

В 2017 году в Волгоградской области зарегистрировано 15 случаев отравления грибами, к счастью, обошлось без летальных исходов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Волгоградской области, в прошлом году ситуация была гораздо серьезнее: 214 случаев отравления грибами, четыре человека погибли. Причиной отравления послужило употребление следующих видов грибов: сыроежки, подосиновики, синеножки, грузди, опята, рыжики, маслята, рядовки, в т.ч. неизвестные грибы. Как правило, основной причиной отравления грибами являются неумение распознавать съедобные грибы и отличать их от ядовитых, в том числе всевозможные мутации съедобных грибов, нарушения технологического процесса приготовления грибов  и температурного режима хранения. 
Прочитана: 410 раз
Общество 22.09.2017 09:00

Суд отказал мэрии Волгограда в демонтаже несуществующего кафе Администрации Волгограда не удалось в суде добиться разрешения на снос здания кафе, расположенного в центре города по адресу улица Краснознаменская, 11Б. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на арбитраж, ответчиком в деле выступал собственник здания - индивидуальный предприниматель Володя Франгулян. В Волгограде он известен тем, что является владельцем сети кафе и гостиниц. Администрация требовала признать спорный объект самовольной постройкой и прекратить право собственности на объект, а также осуществить демонтаж одноэтажного здания кафе площадью 66,4 кв.м. Примечательно, что примерно в середине лета спорный объект, где готовили и продавали котлеты по-киевски, шаурму, бутерброды и многое другое, больше...
Прочитана: 3482 раз
Газетный киоск 22.09.2017 08:38

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Авиакомпания "Азимут", которая в августе получила сертификат эксплуатанта, в четверг начала выполнять регулярные полеты. Первый рейс был совершен по маршруту Ростов-на-Дону — Москва ("Внуково") с полной загрузкой. Идея создать авиакомпанию для перевозок на юге России появилась в 2016 году. Одним из инвесторов проекта выступил совладелец аэропорта "Внуково" Виталий Ванцев. Компания будет базироваться в строящемся ростовском аэропорту "Платов" (пока самолеты находятся в действующем аэропорту Ростова-на-Дону) и Краснодаре. В Москве создание базы не планируется. В 2017 году перевозчик намерен осуществлять прямые рейсы из Ростова-на-Дону в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Нижний Новгород, Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Уфу, Самару,...
Прочитана: 1153 раз
Экономика 22.09.2017 06:28

Полезные посылки от «Садов Придонья» получат участники акции «Вкус здоровья» На сайте бренда «Сады Придонья» sadypridonia.ru стартовала акция тест-драйв полезной новинки – Easy Смузи.  Она призвана познакомить аудиторию со вкусами Easy Смузи, донести до потребителей его пользу для здоровья. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, первые 300 человек, зарегистрировавшиеся на странице акции «Вкус здоровья», получат набор для тестирования. В нем – 4 вкуса Easy Смузи в фирменной упаковке. После дегустации участникам предлагается  поделиться своим мнением о новинке. Причем, разместив свои отзывы-рассказы в социальных сетях, можно заработать призы. Акция продлится до 26 ноября 2017 года.  «Easy Cмузи –  это инновационный коктейль, который состоит на 80% из фруктов,  на...
Прочитана: 1199 раз
Общество 21.09.2017 20:22

В Волгоградской области отремонтированный за 20 миллионов рублей памятник сбросил штукатурку В канун 75-ой годовщины начала контрнаступления советскими войсками под Сталинградом памятник «Соединение фронтов» оказался в неприглядном виде. Как сообщает ИА «Высота 102», штукатурка постамента во многих местах облупилась, бетонные лестницы также изрезаны  трещинами. По фотографиям и видео невооруженным взглядом заметно, что монумент совсем недавно пережил реставрацию. Напомним, в 2015 году на обновление сооружения из федерального бюджета было выделено почти 20 млн рублей. Сумма контракта с победителем конкурсной процедуры на выполнение ремонта тогда составила 19,6 млн. Еще 120 тысяч рублей  направили на выполнение авторского надзора за ходом работ. В сметной документации значился такой  пункт, как «штукатурка поверхности постамента цементно-песчаным...
Прочитана: 11224 раз
Аналитика 21.09.2017 20:00

Смотрите сегодня в выпуске: Месяц без горячей воды в Дзержинском районе - названы новые сроки ее возвращения в дома волгоградцев. Спасти от разрушения  памятники архитектуры в Дубовке, суд обязал хозяев старинных домов.  В Волгограде институт уличили в получении денег от иностранных агентов. Серийный похититель ветеранских наград отпущен  под подписку о невыезде. Страховым аферистам не удалось “заработать” 15 миллионов рублей на хищении фиктивного груза. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни. ...
Прочитана: 18161 раз
Общество 21.09.2017 16:57

Главный архитектор Светлоярского района оштрафован за ненадлежащее оказание муниципальных услуг. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки. Установлены неединичные факты нарушения главным архитектором сроков предоставления муниципальных услуг по предоставлению градостроительных планов и разрешений на строительство местным жителям. В отношении должностного лица было возбуждено административное производство. Мировой судья вынес постановление о привлечении архитектора к административной ответственности в виде штрафа. 
Прочитана: 2687 раз


22 сентября 13:41
В Волгоградской области задержан подозреваемый в убийстве 5-летней девочки Комментарии1
22 сентября 13:31
В Волгоградской области нашли тело пропавшей Сони Четвертновой Комментарии6Смотреть фотографии
22 сентября 12:43
Фасад здания администрации Волгоградской области зачистят от кондиционеров Комментарии10Смотреть фотографии
22 сентября 12:23
В Волгограде появятся девять островков «Зеленой волны» РУСАЛаСмотреть фотографии
22 сентября 11:24
В Волжском осудили отца за гибель двоих детей от тараканьей отравы Комментарии1
22 сентября 10:43
Трое взрослых и двухлетний ребенок пострадали в ДТП в Волгоградской области Комментарии2
22 сентября 10:16
Грудной ребенок попал в больницу из-за выбоины на дороге в Волгограде
22 сентября 10:03
Двух подростков в Волгограде поймали при закладке наркотиков Комментарии27
22 сентября 09:42
Бывшего старшего судебного пристава Волжского наказали за халатную работу Комментарии4
22 сентября 09:40
В Волгоградской области сократилось количество случаев отравления грибами Комментарии10
22 сентября 09:00
Суд отказал мэрии Волгограда в демонтаже несуществующего кафе Комментарии24Смотреть фотографии
22 сентября 08:38
В России начала регулярные полеты новая авиакомпания "Азимут" Комментарии15
22 сентября 06:28
Полезные посылки от «Садов Придонья» получат участники акции «Вкус здоровья»Смотреть фотографии
21 сентября 20:22
В Волгоградской области отремонтированный за 20 миллионов рублей памятник сбросил штукатурку Комментарии14Смотреть фотографииCмотреть видео
21 сентября 20:00
«Высота 102 ТВ»: Концессионеры рассказали жителям Волгограда о причинах задержек с пуском горячей воды Комментарии5Cмотреть видео
21 сентября 16:57
В Волгоградской области главного архитектора района наказали за волокиту Комментарии10
21 сентября 16:33
В Волгограде Институт экономических и социальных исследований наказали за дружбу с «иностранными агентами» Комментарии9Смотреть фотографии
21 сентября 15:56
В Волгоградской области 50 партий живут без денег Комментарии13
21 сентября 15:07
В Волгограде группу мошенников поймали на хищении 15 млн рублей у страховой компании Комментарии9Cмотреть видео
21 сентября 14:54
Более 120 стран посетили за лето абоненты волгоградского «МегаФона»Смотреть фотографии
Расследования
22 сентября 13:41
В Волгоградской области задержан подозреваемый в убийстве 5-летней девочки Комментарии1
22 сентября 13:31
В Волгоградской области нашли тело пропавшей Сони Четвертновой Комментарии6Смотреть фотографии
22 сентября 11:24
В Волжском осудили отца за гибель двоих детей от тараканьей отравы Комментарии1
21 сентября 14:13
Волгоградские следователи опровергли наличие фоторобота похитителя 5-летней девочки в Калаче-на-Дону Комментарии13Смотреть фотографии
21 сентября 13:04
В Волгоградской области погубившего человека водителя-пьяницу отправили в колонию Комментарии4
20 сентября 20:34
В Волгограде учредителю "ЖилСоцГарантии", подконтрольной экс-депутату, дали реальный срок за злоупотребления Комментарии17Смотреть фотографии
20 сентября 10:44
В Волгограде ищут виновника образования нефтяного шлейфа на Волге Комментарии5
20 сентября 10:15
К восьми годам колонии приговорили в Волгограде наркоторговца из Саратовской области Комментарии10
20 сентября 05:25
После увольнения главного врача волгоградской больницы его подпись использовали в госзакупках Комментарии32
19 сентября 18:02
В Волгограде заработали пять “разминированных” торговых центров Комментарии1
19 сентября 14:08
В Волгограде вынесли приговор мошеннику-"пародисту" Комментарии2
19 сентября 10:30
В Волгограде экс-преподаватели филиала МФЮА признали вину в получении денег от студентов Комментарии28Смотреть фотографииCмотреть видео
19 сентября 08:23
Гражданка Украины подожгла себя в Волгограде из-за семейных проблем Комментарии17
19 сентября 06:08
В Волгограде осужденному по делу о взятках экс-прокуроров смягчили наказание Комментарии15
18 сентября 20:22
Суд в Волгограде отказался выпустить из колонии похитившего средства на стройке детского сада директора фирмы
18 сентября 16:14
Начальника штаба Навального в Волгограде оставили под арестом в Санкт-Петербурге Комментарии10
18 сентября 12:34
Депутату Волгоградской облдумы отложили банкротство Комментарии17Смотреть фотографии
18 сентября 12:28
Экс-директору «Парков Волжского» оставили «пятерку» за мошенничество со школой Комментарии17Смотреть фотографии
18 сентября 11:59
Жителя Волгоградской области осудили за ложное сообщение о пакете в кафе от боевиков ИГИЛ Комментарии4
18 сентября 11:44
Состояние пилотов ЯК-130, который разбился в субботу в Волгоградской области, удовлетворительное Комментарии1
18 сентября 11:19
В Волгоградской области 2-летняя девочка утонула в яме на сельхозплантации Комментарии1
18 сентября 09:17
В один миллион рублей оценена информация о пропавшем ребенке в Волгоградской области Комментарии22
18 сентября 08:21
Ветерана боевых действий уволили из волгоградской полиции из-за дачного конфликта Комментарии40
17 сентября 06:19
В Волгограде двоим посетительницам гипермаркета "простили" кражу сыров и колбас
17 сентября 06:06
Суд обязал УК заплатить за сгоревшую технику волгоградца
15 сентября 13:59
ЦУМ Волгограда в суде «отвоевали» от ветеранов спецназа Ханты-Мансийского округа Комментарии16Смотреть фотографии
15 сентября 11:22
Двоим жителям Волгограда грозит до 6 лет тюрьмы за торговлю оружием Комментарии2
15 сентября 10:59
Задержанного в Волгоградской области нарушителя границы из Украины приговорили к реальному сроку Комментарии3Cмотреть видео
14 сентября 20:45
Поставщиков школьного питания в Волгограде заподозрили в сговоре на торгах Комментарии26
14 сентября 19:44
Подозреваемого в обмане дольщиков «Доминанта» оставили в СИЗО Волгограда до конца осени Комментарии5Смотреть фотографии
Мы в социальных сетях
Все RSS сайтаВсе RSS сайта АРХИВ новостей Волгограда

 

ЭКОНОМИКА

Новый Volkswagen Passat Life Plus по выгодной цене

     

ФИНГРАМОТНОСТЬ

  Реклама

ЗДОРОВЬЕ

 

Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям

        
Поиск
Расширенный поиск / Архив новостей
Поиск
       
День 22 Сентября, Пт
Волгоград
температура 23..25 С, давление 751..753 мм рт.ст., ветер Северо-Восточный, 8 м/с
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
22 Сентября, Пт
1 $ 58.2242 руб.
1 € 69.2635 руб.
1 GBP 78.6318 руб.
1 CHF 59.9199 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
       
       
       

 

Обсуждают в форуме

Бюджет Волгоградской области хотят пополнить за счет торговых центровКомментарии70
Жители Волгоградской области заждались в селах депутатов ГосдумыКомментарии60
Жители Волгоградской области задолжали миллиард рублей за капремонтКомментарии52
Половину состава молодежного парламента Волгоградской области разгоняют за прогулыКомментарии47
Волгоградцы - о "плюсах" и "минусах" президента России и губернатора Волгоградской областиКомментарии41
Ветерана боевых действий уволили из волгоградской полиции из-за дачного конфликтаКомментарии40
Обломки взорванного дома в Волгограде "хоронят" на нелегальных свалкахКомментарии38
Экс-депутат Волгоградской облдумы стал советником губернатораКомментарии38
В Волгограде священники и полицейские объединились для борьбы с наркотической угрозойКомментарии37
Лифт в здании Волгоградской облдумы и администрации региона признали безопаснымКомментарии33
После увольнения главного врача волгоградской больницы его подпись использовали в госзакупкахКомментарии32
Новым депутатом Волгоградской облдумы от «ЕР» станет волжанинКомментарии32
В Волгограде экс-преподаватели филиала МФЮА признали вину в получении денег от студентовКомментарии28
Двух подростков в Волгограде поймали при закладке наркотиковКомментарии27
Минпромторг РФ рассчитывает на участие компаний Китая в проектах по переработке алюминияКомментарии25

Самые читаемые новости

«Высота 102 ТВ»: Федеральный эксперт ОНФ «застал врасплох» поликлиники Волгоградской областиКомментарии6
Просмотров: 17383
«Высота 102»: Жителей Волгоградской области из «группы риска» просят застраховаться от зимней эпидемии гриппа
Просмотров: 17290
«Высота 102 ТВ»: Концессионеры рассказали жителям Волгограда о причинах задержек с пуском горячей водыКомментарии5
Просмотров: 17259
В Волгограде анонимы "заминировали" 12 зданий и объектовКомментарии17
Просмотров: 10764
В Волгограде группу мошенников поймали на хищении 15 млн рублей у страховой компанииКомментарии9
Просмотров: 9923
В Волгограде Институт экономических и социальных исследований наказали за дружбу с «иностранными агентами»Комментарии9
Просмотров: 9813
В Волгоградской области отремонтированный за 20 миллионов рублей памятник сбросил штукатуркуКомментарии14
Просмотров: 9456
Жители Волгоградской области заждались в селах депутатов ГосдумыКомментарии60
Просмотров: 8918
После увольнения главного врача волгоградской больницы его подпись использовали в госзакупкахКомментарии32
Просмотров: 8246
Эксперты ОНФ помогли главврачам волгоградских поликлиник сократить путь до пациентовКомментарии24
Просмотров: 7513

Рекомендуемые к прочтению новости

Жители Волгоградской области заждались в селах депутатов ГосдумыКомментарии60
Рекомендации: +54 / 6-
Волгоградцы - о "плюсах" и "минусах" президента России и губернатора Волгоградской областиКомментарии41
Рекомендации: +54 / 17-
Волгоградский завод буровой техники "потерял" полмиллиарда рублей в ГонконгеКомментарии15
Рекомендации: +51 / 5-
На Мамаевом кургане в Волгограде снова засияла знаменитая надпись - "За нашу Советскую Родину! СССР!"Комментарии14
Рекомендации: +51 / 1-
Волгоградские следователи опровергли наличие фоторобота похитителя 5-летней девочки в Калаче-на-ДонуКомментарии13
Рекомендации: +49 / 1-
«Главный доктор» Волгоградской облдумы Наталья Семенова зовет на прививку от гриппа
Рекомендации: +48 / 3-
"Разноцветного" бегемота привезли в Волгоград артисты Росгосцирка и цирка Юрия НикулинаКомментарии14
Рекомендации: +47 / 2-
В один миллион рублей оценена информация о пропавшем ребенке в Волгоградской областиКомментарии22
Рекомендации: +47 / 2-
Волгоградских детей ждут добрые чудеса осениКомментарии1
Рекомендации: +46 / 1-
В Волгограде священники и полицейские объединились для борьбы с наркотической угрозойКомментарии37
Рекомендации: +45 / 4-