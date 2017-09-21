В Волжском осудили отца за гибель двоих детей от тараканьей отравы

Волжский горсуд вынес приговор 24-летнему жителю города, по вине которого погибли двое детей, отравившиеся средством для уничтожения тараканов. Подсудимый в судебном заседании полностью признал вину, ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу суда. Приговором суда он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), которое относится к категории преступлений средней тяжести. Ему назначено наказание в виде 2-х лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Приговор суда не вступил в законную силу. Напомним, трагедия в Волжском произошла 1 мая. Отец самостоятельно произвел в квартире санитарную обработку, рассыпав везде средство от насекомых. При этом ядовитый порошок попал даже на детскую посуду, После ужина дочку и сына родители уложили спать, но они уже не проснулись. Как потом выяснилось, средство от насекомых молодой отец принес с работы и не знал, что его нельзя было использовать в домашних условиях.



