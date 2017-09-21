Двух подростков в Волгограде поймали при закладке наркотиков

Двух подростков 16 и 17 лет поймали при закладке в тайник синтетических наркотиков, об этом сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД РФ по Волгоградской области. Учащиеся одного из колледжей к моменту задержания успели сделать восемь “закладок” в Ворошиловском районе. Из них полицейские изъяли почти 4 грамма синтетического наркотика.

Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних работают с семьями и педагогами подростков, пытаясь выяснить, что толкнуло ребят на преступление. Материалы дела уже переданы в СУ СК по Волгоградской области.



