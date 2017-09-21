|Происшествия
|22.09.2017 10:03
Двух подростков в Волгограде поймали при закладке наркотиков
Двух подростков 16 и 17 лет поймали при закладке в тайник синтетических наркотиков, об этом сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД РФ по Волгоградской области. Учащиеся одного из колледжей к моменту задержания успели сделать восемь “закладок” в Ворошиловском районе. Из них полицейские изъяли почти 4 грамма синтетического наркотика.
Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних работают с семьями и педагогами подростков, пытаясь выяснить, что толкнуло ребят на преступление. Материалы дела уже переданы в СУ СК по Волгоградской области.
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Как известно, в марте будущего, 2018 года пройдут выборы президента России. Спецгруппа ИА «Высота 102» в течение недели выходила на...
Работу поликлиник Волгограда и Городища оценил столичный эксперт Общероссийского народного фронта. Как сообщает ИА «Высота 102», директор центра...
Прошел год со дня выборов в Государственную думу Федерального собрания России...
|Расследования
|22.09.2017 13:41
В Калаче-на-Дону Волгоградской области задержан 55-летний владелец хозпостройки, где было обнаружено тело пропавшей Сони Четвертновой. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в СУ СК по Волгоградской области. С его участием уже проводятся следственные действия. Следователями устанавливается мотив расправы над девочкой и иные обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается. По словам жителей города, место, где нашли ребенка, облюбовали для пьянок двое мужчин. Возможно, задержанный - один из них. Напомним, пятилетняя девочка пропала 15 сентября с территории рядом с домом, где она играла. Поиски, в которых принимали участие полицейские, волонтеры,...
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|Расследования
|22.09.2017 13:31
В Калаче-на-Дону найдено тело пропавшей Сони Четвертновой. Об этом сообщили ИА "Высота 102" в СУ СК по Волгоградской области. Тело ребенка нашли в нескольких десятках метров от дома, где она жила, в хозпостройке в районе гаражей. По предварительным сведениям, девочку убили. Напомним, 5-летняя Соня Четвертнова пропала 15 сентября с площадки, где она играла, недалеко от своего дома. Тысячи человек - полицейские, спасатели, казаки, волонтеры - неоднократно прочесывали местность, за информацию о пропавшем ребенке было объявлено вознаграждение в 1 миллион рублей. Однако никаких следов до последнего так и не удавалось найти.
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|Культура
|22.09.2017 12:43
До конца года в Волгоградской области должны установить факты незаконного или несогласованного размещения технических средств и конструкций на объектах культурного наследия, к которым, в частности, относится и немало жилых домов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на комитет госохраны объектов культурного наследия, соответствующее поручение органы исполнительной власти регионов России, в том числе и Волгоградской области, получили от министерства культуры РФ. В министерстве пояснили, что получают много жалоб от граждан, связанных с размещением на фасадах таких зданий кондиционеров, навесных конструкций, искажающих облик памятников, а также наносящих фасадам вред ввиду их многократного монтажа-демонтажа. А потому, считают в ведомстве, фасады таких...
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|Общество
|22.09.2017 12:23
Итоги грантового конкурса РУСАЛа в рамках второго этапа экологического марафона «Зеленая волна» подвели в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградского алюминиевого завода, на реализацию девяти проектов по озеленению города компания выделит около 90 тысяч рублей. Гранты предназначены на приобретение саженцев и необходимого инвентаря для проведения благоустройства во дворах, скверах, парках, улицах, а также на территориях организаций и учреждений. В итоге новые клумбы появятся возле МПК «Космос» в Красноармейском районе и рядом с молодежно-досуговым центром «Поколение Next» в Дзержинском районе города. Воспитанники социально-реалибитационного центра Ворошиловского района совместно со студентами Волгоградского техникума железнодорожного транспорта создадут мини-пруд с...
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|Расследования
|22.09.2017 11:24 (Обновлено: 22.09.2017 11:47)
Волжский горсуд вынес приговор 24-летнему жителю города, по вине которого погибли двое детей, отравившиеся средством для уничтожения тараканов. Подсудимый в судебном заседании полностью признал вину, ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу суда. Приговором суда он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), которое относится к категории преступлений средней тяжести. Ему назначено наказание в виде 2-х лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Приговор суда не вступил в законную силу. Напомним, трагедия в Волжском произошла 1 мая. Отец самостоятельно произвел...
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|Происшествия
|22.09.2017 10:43
Две женщины, мужчина и двухлетний ребенок пострадали в ДТП на 47 километре трассы "Иловатка - Старая Полтавка – Палласовка - Николаевск". Об этом ИА “Высота 102” сообщили в ГУ МВД РФ по Волгоградской области. Не выбрав безопасную скорость 22-летний водитель “Лады” вылетел на встречку и столкнулся с “Renault Sandero”. В результате аварии в больницу отправился сам лихач и трое пассажиров иномарки.
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|Происшествия
|22.09.2017 10:16
11-месячная девочка пострадала в ДТП, причиной которого стала выбоина на дороге. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, авария произошла в Красноармейском районе на улице Мачтозаводской. Мама ребенка, которая находилась за рулем “Daewoo Matiz”, не справилась с управлением, когда колесо попало в яму. Машину выбросило с дороги и она врезалась в дерево. Девочка, хотя и сидела в детском кресле, получила травму и была госпитализирована.
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|Общество
|22.09.2017 09:42
К материальной ответственности привлечен бывший старший судебный пристав Волжского, допустивший халатное отношение к исполнению служебных обязанностей. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, по требованию прокурора суд взыскал с должностного лица в порядке регресса сумму компенсации в размере более 8 тыс рублей в пользу гражданина, пострадавшего от незаконного бездействия пристава. Так, судом установлен факт непринятия мер, направленных на своевременное исполнение судебного акта о понуждении администрации Волжского к производству капитального ремонта жилого дома. Другим решением мирового судьи также удовлетворен иск прокурора Волжского о взыскании в порядке регресса аналогичной компенсации на такую же сумму с бывшего судебного пристава-исполнителя...
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|Здравоохранение
|22.09.2017 09:40
В 2017 году в Волгоградской области зарегистрировано 15 случаев отравления грибами, к счастью, обошлось без летальных исходов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Волгоградской области, в прошлом году ситуация была гораздо серьезнее: 214 случаев отравления грибами, четыре человека погибли. Причиной отравления послужило употребление следующих видов грибов: сыроежки, подосиновики, синеножки, грузди, опята, рыжики, маслята, рядовки, в т.ч. неизвестные грибы. Как правило, основной причиной отравления грибами являются неумение распознавать съедобные грибы и отличать их от ядовитых, в том числе всевозможные мутации съедобных грибов, нарушения технологического процесса приготовления грибов и температурного режима хранения.
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|Общество
|22.09.2017 09:00
Администрации Волгограда не удалось в суде добиться разрешения на снос здания кафе, расположенного в центре города по адресу улица Краснознаменская, 11Б. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на арбитраж, ответчиком в деле выступал собственник здания - индивидуальный предприниматель Володя Франгулян. В Волгограде он известен тем, что является владельцем сети кафе и гостиниц. Администрация требовала признать спорный объект самовольной постройкой и прекратить право собственности на объект, а также осуществить демонтаж одноэтажного здания кафе площадью 66,4 кв.м. Примечательно, что примерно в середине лета спорный объект, где готовили и продавали котлеты по-киевски, шаурму, бутерброды и многое другое, больше...
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|Газетный киоск
|22.09.2017 08:38
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Авиакомпания "Азимут", которая в августе получила сертификат эксплуатанта, в четверг начала выполнять регулярные полеты. Первый рейс был совершен по маршруту Ростов-на-Дону — Москва ("Внуково") с полной загрузкой. Идея создать авиакомпанию для перевозок на юге России появилась в 2016 году. Одним из инвесторов проекта выступил совладелец аэропорта "Внуково" Виталий Ванцев. Компания будет базироваться в строящемся ростовском аэропорту "Платов" (пока самолеты находятся в действующем аэропорту Ростова-на-Дону) и Краснодаре. В Москве создание базы не планируется. В 2017 году перевозчик намерен осуществлять прямые рейсы из Ростова-на-Дону в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Нижний Новгород, Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Уфу, Самару,...
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|Экономика
|22.09.2017 06:28
На сайте бренда «Сады Придонья» sadypridonia.ru стартовала акция тест-драйв полезной новинки – Easy Смузи. Она призвана познакомить аудиторию со вкусами Easy Смузи, донести до потребителей его пользу для здоровья. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, первые 300 человек, зарегистрировавшиеся на странице акции «Вкус здоровья», получат набор для тестирования. В нем – 4 вкуса Easy Смузи в фирменной упаковке. После дегустации участникам предлагается поделиться своим мнением о новинке. Причем, разместив свои отзывы-рассказы в социальных сетях, можно заработать призы. Акция продлится до 26 ноября 2017 года. «Easy Cмузи – это инновационный коктейль, который состоит на 80% из фруктов, на...
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|Общество
|21.09.2017 20:22
В канун 75-ой годовщины начала контрнаступления советскими войсками под Сталинградом памятник «Соединение фронтов» оказался в неприглядном виде. Как сообщает ИА «Высота 102», штукатурка постамента во многих местах облупилась, бетонные лестницы также изрезаны трещинами. По фотографиям и видео невооруженным взглядом заметно, что монумент совсем недавно пережил реставрацию. Напомним, в 2015 году на обновление сооружения из федерального бюджета было выделено почти 20 млн рублей. Сумма контракта с победителем конкурсной процедуры на выполнение ремонта тогда составила 19,6 млн. Еще 120 тысяч рублей направили на выполнение авторского надзора за ходом работ. В сметной документации значился такой пункт, как «штукатурка поверхности постамента цементно-песчаным...
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|Аналитика
|21.09.2017 20:00
«Высота 102 ТВ»: Концессионеры рассказали жителям Волгограда о причинах задержек с пуском горячей воды
Смотрите сегодня в выпуске: Месяц без горячей воды в Дзержинском районе - названы новые сроки ее возвращения в дома волгоградцев. Спасти от разрушения памятники архитектуры в Дубовке, суд обязал хозяев старинных домов. В Волгограде институт уличили в получении денег от иностранных агентов. Серийный похититель ветеранских наград отпущен под подписку о невыезде. Страховым аферистам не удалось “заработать” 15 миллионов рублей на хищении фиктивного груза. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни. ...
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|Общество
|21.09.2017 16:57
Главный архитектор Светлоярского района оштрафован за ненадлежащее оказание муниципальных услуг. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки. Установлены неединичные факты нарушения главным архитектором сроков предоставления муниципальных услуг по предоставлению градостроительных планов и разрешений на строительство местным жителям. В отношении должностного лица было возбуждено административное производство. Мировой судья вынес постановление о привлечении архитектора к административной ответственности в виде штрафа.
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22 сентября 13:31
22 сентября 12:23
22 сентября 11:24
22 сентября 10:03
Двух подростков в Волгограде поймали при закладке наркотиков 27
22 сентября 09:00
22 сентября 08:38
21 сентября 20:22
21 сентября 20:00
21 сентября 16:33
21 сентября 15:56
21 сентября 15:07
21 сентября 14:54
Происшествия
22 сентября 10:03
Двух подростков в Волгограде поймали при закладке наркотиков 27
21 сентября 15:07
21 сентября 11:29
21 сентября 10:14
20 сентября 22:18
20 сентября 16:23
20 сентября 15:48
20 сентября 08:50
19 сентября 21:05
19 сентября 20:13
19 сентября 13:07
19 сентября 12:22
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16 сентября 15:14
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