Полезные посылки от «Садов Придонья» получат участники акции «Вкус здоровья»





На сайте бренда «Сады Придонья» sadypridonia.ru стартовала акция тест-драйв полезной новинки – Easy Смузи. Она призвана познакомить аудиторию со вкусами Easy Смузи, донести до потребителей его пользу для здоровья.

Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, первые 300 человек, зарегистрировавшиеся на странице акции «Вкус здоровья», получат набор для тестирования. В нем – 4 вкуса Easy Смузи в фирменной упаковке. После дегустации участникам предлагается поделиться своим мнением о новинке. Причем, разместив свои отзывы-рассказы в социальных сетях, можно заработать призы. Акция продлится до 26 ноября 2017 года.

«Easy Cмузи – это инновационный коктейль, который состоит на 80% из фруктов, на 20% из злаков, и не содержит добавленные сахара, – говорит начальник управления продуктового маркетинга компании «Сады Придонья» Елена Шмакова. – Продукт выпускается в порционной упаковке и подходит для того, чтобы взять с собой в качестве здорового перекуса. Натуральность, здоровье и экономия времени – это то, что сегодня требуется современному потребителю».



