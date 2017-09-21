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Аналитика
 21.09.2017 20:00

«Высота 102 ТВ»: Концессионеры рассказали жителям Волгограда о причинах задержек с пуском горячей воды



Смотрите сегодня в выпуске: Месяц без горячей воды в Дзержинском районе - названы новые сроки ее возвращения в дома волгоградцев. Спасти от разрушения  памятники архитектуры в Дубовке, суд обязал хозяев старинных домов.  В Волгограде институт уличили в получении денег от иностранных агентов. Серийный похититель ветеранских наград отпущен  под подписку о невыезде. Страховым аферистам не удалось “заработать” 15 миллионов рублей на хищении фиктивного груза.
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни. 

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Работу поликлиник Волгограда и Городища оценил столичный эксперт Общероссийского народного фронта. Как сообщает ИА «Высота 102», директор центра...

Прошел  год  со дня выборов в Государственную думу Федерального собрания России...

Общество 21.09.2017 20:22

В Волгоградской области отремонтированный за 20 миллионов рублей памятник сбросил штукатурку В канун 75-ой годовщины начала контрнаступления советскими войсками под Сталинградом памятник «Соединение фронтов» оказался в неприглядном виде. Как сообщает ИА «Высота 102», штукатурка постамента во многих местах облупилась, бетонные лестницы также изрезаны  трещинами. По фотографиям и видео невооруженным взглядом заметно, что монумент совсем недавно пережил реставрацию. Напомним, в 2015 году на обновление сооружения из федерального бюджета было выделено почти 20 млн рублей. Сумма контракта с победителем конкурсной процедуры на выполнение ремонта тогда составила 19,6 млн. Еще 120 тысяч рублей  направили на выполнение авторского надзора за ходом работ. В сметной документации значился такой  пункт, как «штукатурка поверхности постамента цементно-песчаным...
Прочитана: 933 раз
Общество 21.09.2017 16:57

Главный архитектор Светлоярского района оштрафован за ненадлежащее оказание муниципальных услуг. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки. Установлены неединичные факты нарушения главным архитектором сроков предоставления муниципальных услуг по предоставлению градостроительных планов и разрешений на строительство местным жителям. В отношении должностного лица было возбуждено административное производство. Мировой судья вынес постановление о привлечении архитектора к административной ответственности в виде штрафа. 
Прочитана: 1631 раз
Политика 21.09.2017 16:33

В Волгограде Институт экономических и социальных исследований наказали за дружбу с «иностранными агентами» Фонд «Институт экономических и социальных исследований» и его директора Михаила Шевякова суд привлек  к административной ответственности. Как сообщает ИА «Высота 102», Краснооктябрьский районный суд Волгограда оштрафовал организацию и ее руководителя за нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента. Судом установлен факт сотрудничества волгоградского фонда с АНО «Левада-центр», которая в 2016 году была внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, а также с «Американо-российским фондом по экономическому и правовому развитию». Последнюю структуру в 2015 году Генпрокуратура...
Прочитана: 6300 раз
Политика 21.09.2017 15:56

Из 58 региональных отделений партий, зарегистрированных в Волгоградской области, 50 политических движений сдали нулевые отчеты о поступлении и расходовании средств. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на облизбирком, где подвели итоги отчетной компании за второй квартал. При этом две партии вовсе не предоставили отчеты – это «Аграрная партия России» и «Российская партия народного управления». Реготделение «Партии пенсионеров России» представило сведения с нарушением установленного срока. Таким образом, лишь восемь региональных отделений имеют на счетах какие-то денежные средства. Самыми "состоятельными" являются «Единая Россия», КПРФ, Справедливая Россия, ЛДПР и «Яблоко» -  на осуществление уставной деятельности получили в виде денежных средств более...
Прочитана: 2138 раз
Происшествия 21.09.2017 15:07

Пять членов организованной преступной группы задержаны в Волгограде по подозрению в хищении 15 миллионов рублей у страховой компании. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Куницкая, уголовное дело возбуждено по ч.4 ст.159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой в особо крупном размере). По данным следствия, в начале 2016 года подозреваемые изготовили ряд фиктивных документов, согласно которым ими было приобретено около 14 тысяч металлических резцов для токарных станков. Застраховав несуществующий товар на 15 миллионов рублей, они инсценировали его транспортировку в город Казань, а впоследствии обратились в правоохранительные органы...
Прочитана: 6631 раз
Телеком 21.09.2017 14:54

Более 120 стран посетили за лето абоненты волгоградского «МегаФона» «МегаФон» подвел итоги туристического сезона у своих абонентов. За три летних месяца количество клиентов оператора, выезжающих за границу, возросло больше чем в 1,5 раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе оператора, всего за лето 2017 года абоненты Волгоградской области успели посетить более 120 стран. На первом месте по популярности на протяжении многих лет остается Абхазия, ввиду территориальной близости. На второе место поднялась Турция, хотя в прошлом году страна занимала лишь 14 место. В ТОП-10 популярных стран так же вошли европейские государства и страны...
Прочитана: 1059 раз
Общество 21.09.2017 14:50

Более 1,2 миллиона рублей ущерба и стоимость утраты товарной стоимости в размере 96,5 тысячи рублей выплатит департамент городского хозяйства из казны города владельцу BMW, угодившему в яму на дороге. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение арбитражного суда, пострадавшая в ДТП машина марки BMW 520D на основании договора лизинга принадлежит ООО "Торговый дом "Альфа". В марте 2016 года иномарка, согласно документам суда, напротив дома №43 на улице Шурухина наехала на дефект асфальтового покрытия в виде выбоины. В результате машина получила механические повреждения. Досудебная претензия истца о возмещении ущерба осталась без ответа, поэтому он обратился в суд. Решение в...
Прочитана: 1410 раз
Телеком 21.09.2017 14:48

«Ростелеком» в Волгограде запустил услугу «Виртуальная АТС» «Ростелеком» в Волгограде запустил услугу для корпоративных клиентов «Виртуальная АТС», которая не требует покупки и установки дорогостоящего оборудования. При подключении клиент получает многоканальный телефонный номер без привязки к местоположению с возможностью совершения вызовов из любой точки мира, где есть доступ в интернет. Кроме того, как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, услуга позволяет получить прямой городской номер и номер 8-800, организовать внутреннюю телефонную сеть с короткой нумерацией и обеспечивает широкий спектр дополнительных сервисов: распределение вызовов, переадресацию, голосовое меню, функциональный web-интерфейс, перевод вызовов. На сегодняшний день услуга помогает выстраивать бизнес-коммуникации более чем 3000 организациям ЮФО и СКФО. «Виртуальная...
Прочитана: 310 раз
Расследования 21.09.2017 14:13

Волгоградские следователи опровергли наличие фоторобота похитителя 5-летней девочки в Калаче-на-Дону В СУ СК по Волгоградской области опровергли факт составления фоторобота человека, который, как утверждают некоторые интернет-сайты, может быть причастен в похищении 5-летней Софьи Четвертновой в городе Калаче-на-Дону. Об этом сообщили  ИА «Высота 102» в ведомстве. Цитата: «Следственные органы СК России по Волгоградской области открыто заявляют, что в рамках расследования уголовного дела по факту безвестного исчезновения ребенка ни следователями, ни оперативными сотрудниками полиции фоторобот предполагаемого преступника не составлялся. Достоверных данных о лице, совершившем это особо тяжкое преступление, у следствия не имеется, в связи с чем правоохранительные органы в очередной раз обращаются к очевидцам и свидетелям произошедшего с просьбой сообщить...
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Общество 21.09.2017 13:48

Суд удовлетворил исковые требования прокурора Дзержинского района и обязал региональный комитет здравоохранения ежегодно обеспечивать 5-летнего ребенка-инвалида бесплатно за счет средств областного бюджета жизненно необходимым лекарственным препаратом. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, дорогостоящие лекарства необходимы ребенку в соответствии с медицинскими показаниями и объемом лечения, назначенным консилиумом врачей ФГАУ "Научный центр здоровья детей" Министерства здравоохранения РФ. В надзорное ведомство с жалобой обратилась мать ребенка. В связи с тяжелым состоянием мальчика и быстрым прогрессированием заболевания указанный лекарственный препарат назначен ему по жизненным показаниям и является единственным эффективным средством терапии. По заявлению прокурора указанное решение суда было обращено...
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Общество 21.09.2017 13:37

В Волгограде отреставрируют исторические здания железнодорожных вокзалов В Волгограде готовят к капитальному ремонту здания железнодорожных вокзалов, признанных объектами культурного наследия регионального значения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на комитет госохраны объектов культурного наследия Волгоградской области, положительное заключение госэкспертизы выдано уже на ремонт здания багажного отделения на станции Ельшанка. Также планируется отреставрировать здание вокзала на станции Ельшанка и  вокзала и багажного отделения на станции Сарепта. Заказчиком работ выступила Приволжская железная дорога.  Справка. Здание железнодорожного вокзала Сарепта было построено в 1895 году, свое название он получил  от немецкой колонии, которая находилась на этой территории. Здание вокзала на станции Ельшанка было возведено в начале 20 века....
Прочитана: 2521 раз
Расследования 21.09.2017 13:04

Среднеахтубинский районный суд Волгоградской области вынес приговор водителю, по вине которого в ДТП погиб человек, еще один получил тяжелые травмы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу районного суда, Трубачев А.И. сел пьяным за руль своего автомобиля, а на дороге выехал на полосу встречного движения, в результате авто столкнулось с другой машиной. Водитель скончался на месте ДТП, пассажирка  получила тяжелые травмы.  В судебном заседании Трубачев  вину  признал полностью, в содеянном раскаялся. Он признан виновным  в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК...
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Экология 21.09.2017 11:45

Экстренное предупреждение о высокой пожароопасности объявлено сегодня в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном МЧС, в период с 22 по 24 сентября высокая вероятность возникновения пожаров прогнозируется в большинстве районов области. По прогнозам синоптиков, в эти дни ожидается и усиление ветра до 15-20 метров в секунду, который, в случае возгораний, может сильно осложнить ситуацию. В этой связи силы и средства Главного управления МЧС России по Волгоградской области переведены в режим повышенной готовности. Жителям и гостям области рекомендовано строго соблюдать правила пожарной безопасности и воздержаться от посещения лесов. Напомним, в Волгоградской области действует особый противопожарный режим.
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Политика 21.09.2017 11:04 (Обновлено: 21.09.2017 13:11)

Половину состава молодежного парламента Волгоградской области разгоняют за прогулы Сегодня организационная комиссия по формированию молодежного парламента Волгоградской области приняла решение о кадровой зачистке структуры. Как сообщает ИА «Высота 102»,  комиссия рекомендует досрочно прекратить полномочия 19 человек из 39 парламентариев за систематические прогулы и еще одного в связи  с избранием главой поселения. Члены комиссии ссылаются на региональный закон о молодежном парламенте, который предписывает лишать «мандата» юного законодателя, который в течение года дважды прогулял заседание коллегиального органа. Комитету по образованию, науке, делам молодежи, физкультуре, спорту и туризму областной думы рекомендовано отобрать из резерва молодежного парламента шестерых кандидатов для замещения вакантных мест. Остальных новичков рекомендуют политические партии....
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Культура 21.09.2017 10:14

Суд дал год на ремонт домов в историческом центре Дубовки Волгоградской области За год собственники домов - объектов культурного наследия, расположенных в историческом центре Дубовки, должны исполнить решение суда и отремонтировать здания. На этой неделе решение вступило в законную силу, сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева. Напомним, в июле текущего года прокуратура в судебном порядке добилась принятия мер по сохранению надлежащего состояния объектов культурного наследия в городе Дубовке, таких как "Дом доходный Шишлянникова" и "Дом доходный Челюканова". Проверка показала, что эти здания, входящие в состав объекта культурного наследия регионального значения "Ансамбль застройки центра города Дубовка", XIX-XX вв., находятся в разрушающемся состоянии и требуют ремонта....
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