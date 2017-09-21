





Смотрите сегодня в выпуске: Месяц без горячей воды в Дзержинском районе - названы новые сроки ее возвращения в дома волгоградцев. Спасти от разрушения памятники архитектуры в Дубовке, суд обязал хозяев старинных домов. В Волгограде институт уличили в получении денег от иностранных агентов. Серийный похититель ветеранских наград отпущен под подписку о невыезде. Страховым аферистам не удалось “заработать” 15 миллионов рублей на хищении фиктивного груза.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.