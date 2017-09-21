В Волгоградской области 50 партий живут без денег

Из 58 региональных отделений партий, зарегистрированных в Волгоградской области, 50 политических движений сдали нулевые отчеты о поступлении и расходовании средств. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на облизбирком, где подвели итоги отчетной компании за второй квартал. При этом две партии вовсе не предоставили отчеты – это «Аграрная партия России» и «Российская партия народного управления». Реготделение «Партии пенсионеров России» представило сведения с нарушением установленного срока.

Таким образом, лишь восемь региональных отделений имеют на счетах какие-то денежные средства. Самыми "состоятельными" являются «Единая Россия», КПРФ, Справедливая Россия, ЛДПР и «Яблоко» - на осуществление уставной деятельности получили в виде денежных средств более 12,5 млн. рублей. При этом потратили больше - 12,7 млн. рублей.



