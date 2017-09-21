В Волгограде группу мошенников поймали на хищении 15 млн рублей у страховой компании











Пять членов организованной преступной группы задержаны в Волгограде по подозрению в хищении 15 миллионов рублей у страховой компании. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Куницкая, уголовное дело возбуждено по ч.4 ст.159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой в особо крупном размере). По данным следствия, в начале 2016 года подозреваемые изготовили ряд фиктивных документов, согласно которым ими было приобретено около 14 тысяч металлических резцов для токарных станков. Застраховав несуществующий товар на 15 миллионов рублей, они инсценировали его транспортировку в город Казань, а впоследствии обратились в правоохранительные органы Саратовской области с заявлением о том, что по пути следования в этом регионе груз вместе с автомобилем был похищен неизвестными. По данному факту даже было возбуждено уголовное дело.

Получив процессуальный документ на руки, подозреваемые отправились в страховую компанию, где стали требовать выплатить им страховую сумму. Не получив деньги в претензионном порядке, злоумышленники обратились в арбитражный суд с исковым заявлением о принудительном взыскании указанной суммы и выиграли дело. Однако сотрудники страховой компании усомнились в документах и обратились с заявлением в правоохранительные органы. Операция по изобличению и задержанию аферистов была проведена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД и следователями регионального управления Следственного комитета России. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения задержанных.



