В Волгограде Институт экономических и социальных исследований наказали за дружбу с «иностранными агентами»





Фонд «Институт экономических и социальных исследований» и его директора Михаила Шевякова суд привлек к административной ответственности. Как сообщает ИА «Высота 102», Краснооктябрьский районный суд Волгограда оштрафовал организацию и ее руководителя за нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента.

Судом установлен факт сотрудничества волгоградского фонда с АНО «Левада-центр», которая в 2016 году была внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, а также с «Американо-российским фондом по экономическому и правовому развитию». Последнюю структуру в 2015 году Генпрокуратура признала «нежелательной организацией» и запретила ее президенту в течение ближайших 10 лет въезжать в Россию.

В рамках сотрудничества с «Левада-Центром» фонд Михаила Шевякова проводил различные опросы жителей Волгоградской области, в том числе на остро-политические темы. В частности, задаваемые гражданам вопросы касались деятельности Алексея Навального, оценки деятельности фонда борьбы с коррупцией, присоединения Крыма к России и т. д. Формулировки вопросов при этом могли содержать агитационные признаки с целью манипулирования населения.

По факту получения институтом денежных средств от НКО, признанных иностранными агентами, прокуратура составила протоколы по ст. 19.34 КоАП РФ и направила документы в суд, который вынес постановления о привлечении фонда и его директора к административной ответственности. По результатам прокурорской проверки и судебного разбирательства фонд Михаила Шевякова расторг договор с АНО «Левада-Центр».

Кроме того, Краснооктябрьский суд оштрафовал институт на 50 тысяч рублей за нарушение запретов, связанных с признанием деятельности иностранной неправительственной организации нежелательной в России (ст.20.33. КоАП РФ). Речь идет об «Американо-российском фонде по экономическому и правовому развитию». Партнерские отношения с западной структурой связывали волгоградский фонд еще в 2011 году, то есть задолго до признания этой организации нежелательной в России. Однако до июля текущего года на официальном сайте фонда Михаила Шевякова в свободном доступе продолжали находиться сведения о результатах проведенного несколько лет назад совместно с американцами социологического исследования. Управление Роскомнадзора по Волгоградской области и республике Калмыкия заручилось скриншотами с сайта института, подтверждающими распространение информации об иностранном фонде, и также ходатайствовало в суде о привлечении института Шевякова к административной ответственности. Сам господин Шевяков свою вину в нарушении российского законодательства признал и заявил о глубоком раскаянии.