«Ростелеком» в Волгограде запустил услугу «Виртуальная АТС»





«Ростелеком» в Волгограде запустил услугу для корпоративных клиентов «Виртуальная АТС», которая не требует покупки и установки дорогостоящего оборудования. При подключении клиент получает многоканальный телефонный номер без привязки к местоположению с возможностью совершения вызовов из любой точки мира, где есть доступ в интернет.

Кроме того, как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, услуга позволяет получить прямой городской номер и номер 8-800, организовать внутреннюю телефонную сеть с короткой нумерацией и обеспечивает широкий спектр дополнительных сервисов: распределение вызовов, переадресацию, голосовое меню, функциональный web-интерфейс, перевод вызовов.

На сегодняшний день услуга помогает выстраивать бизнес-коммуникации более чем 3000 организациям ЮФО и СКФО.

«Виртуальная АТС» – это современное и эффективное решение для бизнеса. «Облачный» продукт компании позволяет объединить все структурные подразделения наших клиентов в единое коммуникационное пространство, повысить оперативность управления бизнесом, использовать максимальный набор сервисов, и, что немаловажно, оптимизировать расходы наших клиентов на услуги связи», – отмечает заместитель директора Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» Анна Михайлова.

Получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение можно в офисах продаж и обслуживания Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком», по единому бесплатному номеру 8-800-200-3000 и на сайте компании volgograd.rt.ru

Иллюстрация - скриншот с сайта https://volgograd.rt.ru/.