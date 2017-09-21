Более 120 стран посетили за лето абоненты волгоградского «МегаФона»





«МегаФон» подвел итоги туристического сезона у своих абонентов. За три летних месяца количество клиентов оператора, выезжающих за границу, возросло больше чем в 1,5 раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе оператора, всего за лето 2017 года абоненты Волгоградской области успели посетить более 120 стран. На первом месте по популярности на протяжении многих лет остается Абхазия, ввиду территориальной близости. На второе место поднялась Турция, хотя в прошлом году страна занимала лишь 14 место. В ТОП-10 популярных стран так же вошли европейские государства и страны СНГ.

ТОП-10 стран по количеству туристов, выезжающих за границу:

2016 год: Абхазия, Казахстан, Грузия, Белоруссия, Армения, Испания, Украина, Италия, Греция, Болгария.

2017 год: Абхазия, Турция, Казахстан, Грузия, Белоруссия, Греция, Испания, Италия, Украина, Армения.

Среди экзотических стран, в которых побывали жители нашего региона: Перу, Мали, Филиппины, Ангола, Уругвай, Бермудские острова, Чили и Мьянмар.

Во время путешествий абоненты «МегаФона» активно пользовались услугами связи. Количество минут, проговоренных за границей, выросло на 24%, а вот объем интернет-трафика возрос в 9 раз.

«В этом году мы отмечаем значительный рост использования услуг связи в международном роуминге с помощью опции. К примеру, опцией «Весь мир», позволяющей бесплатно принимать входящие вызовы, воспользовались на четверть больше волгоградских абонентов, чем годом ранее. Также востребована и новая опция «Мир онлайн», в рамках которой клиенту предоставляется безлимитный интернет-доступ в путешествии по 43 странам мира», – отметил Кирилл Давыдов, директор Волгоградского отделения «МегаФона».

Подробнее обо всех тарифах и услугах компании «МегаФон» можно узнать на сайте www.megafon.ru



