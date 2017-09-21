Суд отказал мэрии Волгограда в демонтаже несуществующего кафе









Администрации Волгограда не удалось в суде добиться разрешения на снос здания кафе, расположенного в центре города по адресу улица Краснознаменская, 11Б. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на арбитраж, ответчиком в деле выступал собственник здания - индивидуальный предприниматель Володя Франгулян. В Волгограде он известен тем, что является владельцем сети кафе и гостиниц. Администрация требовала признать спорный объект самовольной постройкой и прекратить право собственности на объект, а также осуществить демонтаж одноэтажного здания кафе площадью 66,4 кв.м. Примечательно, что примерно в середине лета спорный объект, где готовили и продавали котлеты по-киевски, шаурму, бутерброды и многое другое, больше не существует.













Указанное кафе на Краснознаменской, 11Б, которое по внешнему виду напоминало торговый павильон, как и многие другие объекты на этой улице было демонтировано. Сделано это лично собственниками или администрацией, неизвестно.

Тем не менее в суде ответчик против иска возражал, поясняя, что строительство спорного объекта осуществлялось им с получением всех необходимых разрешений. Изучив предоставленные документы, суд не нашел оснований для удовлетворения иска. Сторонам дано право для обжалования решения в установленные законом сроки.

В мэрии Волгограда "Высоте 102" подтвердили, что кафе, которое фигурирует в судебных документах, действительно не существует. В спорном строении, которое администрация просит признать самовольной постройкой, уже долгое время находятся офисы сотового оператора и микрофинансовой организации. Однако по данным сервиса "Яндес.Карты", расположено это здание по адресу ул. Краснознаменская, 11Б/1, но этот адрес в решении суда не фигурирует.







