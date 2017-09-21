ВТБ увеличил объём кредитования предприятий ЮФО на 42%

Корпоративный филиал банка ВТБ (ПАО) в Ростове-на-Дону подвел итоги работы за первое полугодие 2017 года. Как сообщили ИА «Высота 102»в пресс-службе, за 6 месяцев 2017г. ВТБ выдал корпоративным клиентам в ЮФО 76,1 млрд рублей кредитов, что на 42% больше, чем за аналогичный период 2016г. Из них клиентам крупного бизнеса — 33,2 млрд рублей, среднего бизнеса — 42,9 млрд рублей.

В Ростовской области корпоративным филиалом ВТБ на 1 июля 2017 года выдано 33,5 млрд рублей кредитных средств, что в 1,5 раза выше показателя 2016 года. Рост спроса на кредиты во многом обусловлен успешным запуском программ государственной поддержки бизнеса для сельхозпроизводителей, малого и среднего предпринимательства в рамках «Программы 674».

В первом полугодии у клиентов банка значительно выросли потребности бизнеса в документарных операциях. По сравнению с началом года объем выданных гарантий и аккредитивов увеличился в 1,5 раза – до 24 млрд рублей. Традиционно востребованы гарантии платежа, исполнения контракта, возврата возмещенного НДС и тендерные гарантии.

Стабильным спросом в первой половине 2017 года пользовались транзакционные продукты, предлагаемые надежным государственным банком. Наиболее привлекательными для клиентов – юридических лиц остаются депозиты и размещаемые на банковских счетах неснижаемые остатки. В итоге объем привлеченных средств юридических лиц Ростовской области достиг за отчетный период 18,3 млрд рублей, в том числе остатки на расчетных счетах выросли в 1,4 раза.

Комментируя итоги работы, управляющий филиалом ВТБ в Ростове-на-Дону Юрий Авдеев отметил: «В первом полугодии мы фиксируем повышенный спрос на кредитные, транзакционные и документарные продукты со стороны новых клиентов, открывающих счета в нашем банке. Региональные предприятия испытывают острую потребность в комплексной финансовой поддержке и защите своих капиталов, которые может предоставить надёжный банк-партнёр с государственным участием».



