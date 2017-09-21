В Волгограде прокуратура добилась выделения жизненно необходимых лекарств ребенку-инвалиду

Суд удовлетворил исковые требования прокурора Дзержинского района и обязал региональный комитет здравоохранения ежегодно обеспечивать 5-летнего ребенка-инвалида бесплатно за счет средств областного бюджета жизненно необходимым лекарственным препаратом. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, дорогостоящие лекарства необходимы ребенку в соответствии с медицинскими показаниями и объемом лечения, назначенным консилиумом врачей ФГАУ "Научный центр здоровья детей" Министерства здравоохранения РФ. В надзорное ведомство с жалобой обратилась мать ребенка. В связи с тяжелым состоянием мальчика и быстрым прогрессированием заболевания указанный лекарственный препарат назначен ему по жизненным показаниям и является единственным эффективным средством терапии. По заявлению прокурора указанное решение суда было обращено к немедленному исполнению. Сообщается, что комитет здравоохранения области принял меры по ввозу лекарственного препарата на территорию России и незамедлительно организовал его приобретение на сумму более 12 млн рублей.

В настоящее время ребенок обеспечен необходимым лекарственным препаратом, отмечается значительное улучшение его состояния здоровья.



