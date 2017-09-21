



Телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» вывел на рынок новый продукт для корпоративных клиентов – Wi-Fi PRO. Это уникальная система управления клиентским Wi-Fi-доступом с расширенным функционалом настройки портала авторизации, перечнем инструментов маркетинга и коммуникации с клиентами.

Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе оператора, в первую очередь наша новая услуга будет интересна организациям, которые работают с большим количеством посетителей.

Подключив Wi-Fi PRO, можно управлять доступом и различными способами авторизации пользователей, можно переименовать сеть и c помощью удобного интерфейса создать собственный дизайн приветственной страницы.

Wi-Fi PRO становится эффективным инструментом коммуникации с гостями Wi-Fi-зоны благодаря настройке сценариев показа рекламы, созданию опросов, информированию об акциях и распродажах. Широкий выбор готовых приложений, среди которых прогноз погоды, новости, чат и другие, позволяют предоставлять дополнительные сервисы пользователям портала авторизации, повышая интерес к размещённой информации.

Услуга предоставляет расширенную маркетинговую статистику для формирования точечных рекламных предложений. В частности, она позволяет получать данные о количестве посетителей в любой промежуток времени и средней продолжительности подключений и т.д., а также замерять количество откликов посетителей на разную информацию со страницы авторизации.

В целях соблюдения требований законодательства, услуга предусматривает готовый механизм идентификации пользователей и дополнительный сервис по ограничению доступа на отдельные сайты и категории сайтов.

«Сегодня бизнесу любого размера и сферы деятельности необходимы расширенные возможности коммуникации с клиентами. Подключаясь к Wi-Fi, посетитель оставляет свои контакты. На эти контакты затем можно отправлять специальные предложения и информацию об акциях, если посетитель предварительно подтвердил согласие на получение такой информации при регистрации. Эффективность акций и предложений можно оценивать благодаря расширенным возможностям аналитики», – комментирует директор по b2b АО «ЭР-Телеком Холдинг» (бренд «Дом.ru Бизнес») Елена Венцлавович.

Иллюстрация - скриншот с сайта http://b2b.domru.ru/